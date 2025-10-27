Revue de Presse PSG : Marquinhos, Hakimi, milieux de terrain…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 27 octobre 2025. Marquinhos retrouve la compétition avec ambition, Achraf Hakimi laissé au repos ces prochains jours, la bataille du milieu de terrain relancée ?…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le capitaine Marquinhos. Après un mois d’absence, le défenseur du PSG a effectué son retour à la compétition ce samedi face au Stade Brestois en entrant en cours de jeu. Avec seulement 5 titularisation depuis le début de saison (383 minutes), le numéro 5 des Rouge & Bleu se retrouve avec le 17e temps de jeu de l’effectif. Ce retour face à Brest était le moment pour lui de lancer véritablement sa saison. « Le retour du Brésilien était d’autant plus attendu qu’Illia Zabarnyi, très sollicité, reste sur plusieurs prestations au mieux décevantes. Cela annonce une belle bataille entre les deux hommes pour leur poste préférentiel d’axial droit. » Pendant sa convalescence, Marquinhos a suivi à la lettre le protocole. À 31 ans, il a conscience de l’importance d’écouter son corps, d’autant plus avec l’hécatombe de blessures qu’a connu Paris ces dernières semaines. Avec le recrutement d’Illia Zabarnyi, il s’attendait à être un peu moins sollicité que la saison passée en charnière centrale. Mais il pourrait dépanner au poste de latéral droit. « C’est une des options évoquées cet été entre le staff et la direction pour remplacer Achraf Hakimi quand le Marocain aura besoin de souffler ou quand il sera à la CAN », rapporte L’E.

Le capitaine parisien a accueilli avec bienveillance l’Ukrainien et a toujours agi ainsi avec les éléments recrutés dans son secteur (Sergio Ramos, Milan Skriniar, Thilo Kehrer, Nordi Mukiele…). Marquinhos reste un élément important pour Luis Enrique grâce à son expérience et sa mentalité. « Au Campus de Poissy, on décrit une personnalité apaisée et sémillante, comme si le couronnement européen l’avait soulagé d’un poids et que la suite n’était que bonus. » Mais le capitaine du PSG reste toujours aussi investi et professionnel après 13 ans au club. Et avec la Coupe du monde 2026 à l’horizon, Marquinhos nourrit de grandes ambitions et rêve d’ajouter une 6e étoile sur le maillot du Brésil. Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Marquinhos ne pense pas à son avenir. « Quand on lui en parle, il glisse seulement qu’il n’aimerait pas faire la saison de trop. Il sait que tout dépendra de ses performances sur le terrain et il connait le meilleur moment d’avoir le choix de roi », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi Achraf Hakimi. Auteur d’un doublé lors de la victoire face au Stade Brestois ce week-end (0-3), le latéral droit du PSG ne sera pas du voyage à Lorient ce mercredi. En accord avec la direction sportive et le staff parisien, le Marocain va bénéficier de quelques jours de repos et fera son retour à l’entraînement jeudi, a annoncé le PSG dans un communiqué. Depuis le début de saison, le joueur de 26 ans a participé à 12 matchs avec les Rouge & Bleu et a également disputé en intégralité trois des quatre rencontres avec le Maroc lors des trêves internationales. « La saison passée, Luis Enrique avait déjà accordé des plages de repos en cours de saison afin de protéger certains cadres particulièrement sollicités », rappelle L’Equipe. Une aubaine pour Hakimi, qui connaîtra des prochaines semaines assez denses avec la CAN au programme. Les joueurs parisiens sont de repos ce lundi et retrouveront le Campus PSG demain pour préparer le déplacement à Lorient. La principale interrogation concerne toujours les présences ou non de Fabian Ruiz et João Neves.

