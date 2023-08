Revue de Presse PSG : Marquinhos, Neymar, Dembélé, défense…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 18 août 2023. La nouvelle identité défensive sous Luis Enrique, les adieux de Neymar au Campus PSG, le statut de Marquinhos fragilisé, Ousmane Dembélé récupère le numéro 10…

Dans son édition du jour, L’Equipe met en lumière la nouvelle identité défensive du PSG. Malgré le match nul face au FC Lorient (0-0) la semaine passée, le club parisien a montré une vraie capacité dans la récupération du ballon en asphyxiant l’adversaire. Reste à savoir si cela pourra durer dans le temps. Par le passé, cette équation semblait insoluble pour les différents entraîneurs des Rouge & Bleu notamment avec la présence des stars en attaque. Mais ce qui a marqué face aux Merlus, « c’est ce double principe, très classique chez Luis Enrique avec le Barça ou l’Espagne, de possession haute et de contre-pressing efficace. » Le staff a réussi à mettre en place une identité défensive en très peu de temps avec un bloc parisien très resserré, haut et réactif. Les recrues comme Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Manuel Ugarte collent parfaitement à cette volonté de défendre haut. « Dans ses discussions avec les dirigeants avant de signer, Luis Enrique n’avait pas caché sa volonté d’aligner un milieu très travailleur, énergique, capable d’assurer parallèlement à un jeu de possession des transitions rapides », rapporte L’E.

Cela n’est donc pas un hasard si Warren Zaïre-Emery est titulaire en lieu et place de Fabian Ruiz et Carlos Soler. Le technicien espagnol veut s’appuyer sur des joueurs possédant un gros volume de jeu, capables de répéter les courses à hautes intensités et aussi d’être en mouvement permanent. Lee Kang-In est aussi apprécié pour ces qualités-là. Cependant, ces type de joueurs « sont davantage portés sur la discipline et le dynamisme que sur l’inspiration », comme en atteste la possession de balle stérile face à Lorient (0-0). Sans Neymar et Messi, le PSG aura besoin de créativité et de folie, ce que pourront apporter Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « De tels joueurs de rupture, plus imprévisibles, plus tueurs à la finition, vont apporter du danger et de la variété au jeu offensif parisien. » De plus, le staff encourage les frappes de loin. Reste à savoir si l’intégration des deux internationaux français ne déséquilibrera pas la balance collective. L’attaquant de 24 ans n’a jamais été un grand fan des replis défensifs, « et il sera intéressant de voir si Luis Enrique parvient à le faire évoluer sur ce point, sans qu’il perde en clairvoyance dans le dernier geste. » Cette nouvelle identité défensive devra permettre aussi au PSG de s’améliorer dans son travail athlétique, ce qui n’a jamais été le fort de cette équipe par le passé.

Le quotidien sportif revient aussi sur les adieux de Neymar au Campus PSG. Transféré à Al-Hilal contre 80M€ hors bonus, le Brésilien de 31 ans est passé saluer ses désormais ex-coéquipiers ce jeudi. Dans une ambiance décontractée, « il a été applaudi par le groupe de Luis Enrique, tombant des les bras de plusieurs joueurs et notamment de son compatriote et ami Marquinhos, le plus ému. » Dans la foulée, l’ancien Barcelonais a regagné Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, où il sera présenté en grande pompe ce samedi.

De son côté, Le Parisien indique que le statut de titulaire et de capitaine de Marquinhos est fragilisé. « Je vais beaucoup changer les positions, changer les titulaires. S’il faut être prétendant au titre, il faut 20 joueurs et pas seulement 11 », c’est ce qu’avait expliqué Luis Enrique à propos de la non-titularisation de Marquinhos face à Lorient pour le première journée de Ligue 1. Il n’y a donc pas de titulaire indiscutable. Si un joueur n’est pas performant à l’entraînement ou en difficulté physiquement, il n’est pas aligné sur le terrain. C’est aussi simple que ça avec le coach espagnol. Le départ de Neymar a été un coup dur pour Marquinhos, explique LP. Le défenseur brésilien est néanmoins toujours dans les plans du club de le capitale. S’il y a eu quelques offres provenant de l’Arabie saoudite, Marquinhos reste chez les Rouge & Bleu mais doit faire face à une nouvelle concurrence avec les recrutements de Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Ainsi, le statut de capitane du joueur est mis à l’épreuve, tout comme sa place de titulaire. Le Brésilien aurait accueilli avec positivé l’arrivée des nouveaux joueurs dans le secteur défensif malgré la concurrence. Concernant le capitanat, aucune décision n’a été prise. La direction et Luis Enrique réfléchissent en interne à ce statut. La saison passée, Marquinhos aurait manqué de relais pour dynamiser l’équipe malgré les rôles de vice-capitaine de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Kylian Mbappé. Après deux saisons compliquées, Le Brésilien doit prouver cette saison et montrer qu’il est le vrai capitaine du PSG.

Enfin, le quotidien francilien revient sur le nouveau numéro d’Ousmane Dembélé. L’international français de 26 ans a récupéré le numéro 10, laissé vacant par Neymar suite à son départ à Al-Hilal. Une information officialisée peu avant 16h30 par le PSG mais qui était déjà visible quelques heures avant sur la boutique en ligne du club parisien. « Je sais ce que ce numéro représente, je le porterai avec fierté. C’est magique » a notamment déclaré le joueur dans une vidéo postée par les Rouge & Bleu.