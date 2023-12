Revue de Presse PSG : Marquinhos, Zaïre-Emery, Campus PSG…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 6 décembre 2023. Il y a un espoir de voir Marquinhos et Warren Zaïre-Emery à Dortmund, le Campus PSG ultra-sécurisé…

Dans son édition du jour, le Parisien fait le point sur les situations de Warren Zaïre-Emery et Marquinhos, revenus blessés de la trêve internationale. Alors que le titi du PSG était annoncé forfait pour la fin de l’année 2023, il semblerait que sa blessure à la cheville évolue bien. Il pourrait rejouer avant la fin de la première partie de saison. En ce qui concerne le capitaine des Rouge & Bleu, il était annoncé comme forfait pour une dizaine de jours. Hier, les deux joueurs ont fait leur retour à l’entraînement collectif. Le numéro 33 parisien a pris part à la majeure partie de l’entraînement avec ses coéquipiers, alors que le défenseur central a participé à la quasi-totalité de la séance. « Pas vraiment une surprise en ce qui concerne le capitaine parisien, son retour parmi les siens collant aux estimations initiales. […]La surprise est en revanche plus grande en ce qui concerne Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain était annoncé en convalescence jusqu’en fin 2023. » Le quotidien francilien indique que Marquinhos et Zaïre-Emery ont stoppé l’entraînement juste avant l’opposition finale. « Sauf complication, ils devraient être en mesure de disputer l’ensemble des séances à partir de ce jeudi matin. » En ce qui concerne leur retour sur les terrains, tout est ouvert pour la suite. « La nature de la blessure du Brésilien fait que celui-ci à un temps d’avance et pourrait postuler à un retour dans le groupe au plus tard mercredi prochain en Allemagne. En ce qui concerne Zaïre-Emery, il existe un infime espoir de le voir, lui aussi, revenir dans la danse. Le club se laisse, bien sûr, l’opportunité de faire appel à lui d’ici la fin de l’année. » La moindre décision sera prise en fonction du ressenti du joueur, avance Le Parisien. En ce qui concerne le titi, après avoir craint une blessure grave et conscient qu’un retour trop anticipé aurait des conséquences fâcheuses, aucun risque ne sera pris, conclut le quotidien francilien.

A voir aussi : Zaïre-Emery fait son retour à l’entraînement !

Le Parisien fait aussi un focus sur le Campus PSG. Le 22 juillet dernier, Kylian Mbappé, alors écarté du groupe professionnel, est photographié sortant du bâtiment réservé à l’équipe professionnelle et se dirigeant vers les terrains du nouveau centre ultra-moderne du PSG. Mais il ira finalement s’entraîner avec les indésirables, lui qui s’était signifié quelques minutes plus tôt qu’il ne participerait pas à la tournée asiatique. Un cliché qui a mis le feu aux poudres, assure le quotidien francilien. « Une photo du joueur est même prise de l’extérieur de l’enceinte. Malgré des buttes construites autour des terrains et censées masquer la vue, ce cliché va mettre sur le qui-vive toute la sécurité du club. Dans les jours qui suivent, des rondes sont organisées par les membres de la sécurité, en voiturette de golf. » En ce qui concerne les entraînements, outre les unités mobiles, « des vigiles sont placés à des postes fixes à proximité des terrains pour repérer d’éventuels voyeurs cachés ou perchés dans les arbres« , avance Le Parisien. Il y a également des caméras qui sont braquées vers l’extérieur. « Fin août, c’est grâce à cet équipement que les membres de la sécurité ont pu repérer un journaliste en train d’observer Luis Enrique donner des consignes à ses joueurs. En guise de punition, « l’espion » sera ensuite privé de conférence de presse. » Pourquoi autant de sécurité, se demande le quotidien francilien. La volonté que rien de ce qu’il se passe au Campus PSG fuite. Il y a aussi le fait que le centre d’entraînement de Poissy a été pensé comme un lieu de vie. Les joueurs y passent plus de temps, donc cela nécessite une sécurité plus importante et plus longue. Avec Luis Enrique qui s’est installé au Campus PSG, il a également été nécessaire d’avoir une sécurité durant la nuit.

Une fois n’est pas coutume, l’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.