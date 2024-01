Revue de Presse PSG : Mayulu, Ramos, Coupe de France…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 22 janvier 2024. Gonçalo Ramos un buteur en difficulté, l’ascension fulgurante de Senny Mayulu, les Rouge & Bleu connaissent leur adversaire pour les 8es de finale de Coupe de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la montée en puissance de Senny Mayulu au PSG. La polyvalence du jeune milieu de 17 ans a réussi à séduire son coach, Luis Enrique. Au lendemain de son premier but avec les Rouge & Bleu contre Orléans (1-4), le Titi a participé à la rencontre des U19 face au Havre (73 minutes jouées) avec une victoire 5-0 au Campus PSG. « Mais son avenir se situe de plus en plus souvent en équipe première, avec laquelle il s’entraîne désormais quotidiennement et dont l’entraîneur le porte en haute estime », rappelle L’E. Après la qualification en Coupe de France samedi soir, Luis Enrique s’est montré très élogieux envers le milieu de terrain parisien, buteur en fin de rencontre sur un service de Kylian Mbappé : « Il a bien terminé l’action comme il en a l’habitude à l’entraînement. C’était très agréable de le voir marquer (…) C’est un jeune joueur très intelligent, qui peut jouer avec les deux pieds. Il peut évoluer sur les côtés ou plus à l’intérieur. »

Formé dans un rôle de milieu relayeur, Senny Mayulu est un joueur créatif qui a aussi été utilisé en récupérateur et en meneur de jeu cette saison. Il y a deux ans, en U17, il lui arrivait également d’évoluer comme un attaquant de côté. Une polyvalence qui plaît énormément au technicien espagnol. S’il a connu quelques problèmes physiques qui ont freiné sa progression par le passé, le Titi a sans cesse été rassuré par Yohan Cabaye (coordinateur sportif du centre de formation) sur les intentions du club à son égard. Après avoir soigné ses pépins physiques, il a rapidement été surclassé à l’image d’un Warren Zaïre-Emery, « et composait avec ce dernier un duo très surveillé par les recruteurs. » Reste désormais à savoir s’il connaîtra la même trajectoire que son compère du milieu de terrain, qui est déjà devenu indispensable au PSG. « Il n’en est pas là mais il sent que le discours laudateur et bienveillant de son entraîneur, qui trouve un écho au sein de l’effectif, n’est pas feint. » En fin de contrat aspirant en juin prochain, Senny Mayulu n’a pas encore signé professionnel avec le PSG et est dans le viseur de quelques clubs européens. « Cependant, la confiance que lui témoigne Luis Enrique pourrait être de nature à le convaincre de s’inscrire dans la durée là où il a grandi », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque le cas de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais a subi un violent déclassement dans la hiérarchie des attaquants et suscite des interrogations aussi bien en club qu’en sélection. Titulaire face à l’US Orléans (1-4) en Coupe de France ce samedi, le buteur de 22 ans a trouvé le chemin des filets, de la tête sur un centre de Kylian Mbappé. Déjà buteur sur penalty face à l’US Revel (0-9) le 7 janvier dernier, l’international portugais n’avait plus marqué dans le jeu depuis le 24 novembre et une large victoire face à l’AS Monaco (5-2) en Ligue 1. « Une éternité pour le Portugais dont la situation s’est totalement dégradée au cœur de l’hiver : en dehors des matchs de Coupe, il n’a disputé que 16 minutes ces deux derniers mois », rappelle le quotidien francilien. Son but face à Orléans a embelli sa soirée mais a surtout affiché ses difficultés à trouver sa place dans l’animation offensive parisienne.

Cependant, ce déclassement soudain peut aussi s’expliquer par le virus contracté par le joueur en fin d’année 2023. Gonçalo Ramos a été victime d’une violente gastro-entérite qui lui a fait perdre plusieurs kilos et rater deux rencontres au mois de décembre. « Jugé mineur dans un premier temps, la maladie a été prise au sérieux par le staff médical du club de la capitale surpris par la violence de celle-ci. Paris a réagi et s’est rapproché de Benfica, son ancien club, pour mettre en place un protocole médical défini par le médecin du PSG, Patrick Flamant. Luis Campos s’est démultiplié pour faciliter sa prise en charge par des spécialistes de la gastro-entérologie à Lisbonne. », explique LP. L’attaquant de 22 ans a été dans l’incapacité de s’entraîner pendant 10 jours et a perdu du muscle, ce qui l’a obligé à se replonger dans une phase de réathlétisation afin qu’il retrouve ses aptitudes physiques. Revenu à son poids de forme, Gonçalo Ramos veut désormais retrouver une place dans le rotation parisienne avec en ligne de mire l’Euro 2024 cet été. La concurrence en sélection est aussi féroce qu’en club. Mais au Portugal, on loue l’efficacité du joueur qui a inscrit 7 buts en 10 sélections avec la Seleção das Quinas.

Enfin, le quotidien francilien revient aussi sur le prochain tour de la Coupe de France. Lors du tirage au sort des huitièmes de finale qui a eu lieu dimanche soir, le PSG a hérité du Stade Brestois. Une rencontre qui aura le 6, 7 ou 8 février prochain au Parc des Princes. Quelques jours après leur confrontation en Ligue 1 (dimanche 28 janvier à 20h45), les deux formations se retrouveront en Coupe de France avec pour objectif une qualification en quarts de finale de la compétition. Après avoir éliminé l’Olympique de Marseille aux tirs-au-but (1-1, 9-8 TAB), le Stade Rennais affrontera le FC Sochaux Montbéliard. Outre PSG / Brest, deux autres affiches entre formations de Ligue 1 auront lieu : RC Strasbourg / Le Havre et Olympique Lyonnais / LOSC Lille, en attendant de connaître le résultat entre l’Entente Feignies-Aulnoye et le Montpellier HSC. Le vainqueur de cette rencontre recevra l’OGC Nice. Enfin, le Petit Poucet de la compétition, l’AS Saint-Priest (National 3), affrontera Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2.

Les affiches des 8es de finale de Coupe de France