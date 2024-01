Revue de presse PSG : Mbappé, Asensio, remplaçants…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 8 janvier 2024. Kylian Mbappé auteur d’un triplé et qui a joué tout le match, des joueurs peu utilisés qui ont marqué des points, Marco Asensio maestro…

Dans son édition du jour, l’Equipe est revenue sur le succès du PSG contre l’US Revel (0-9) hier soir et sur le match de Kylian Mbappé. « Le vrai héros du soir a été celui que tout le monde était venu voir et espérait comme titulaire. Il l’a été en même temps qu’il a été le fossoyeur des amateurs revélois. » Avec ce triplé, en plus de son but contre Toulouse lors du Trophée des Champions (2-0), il est à 25 buts en 24 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Avec ses trois buts, il est devenu le cinquième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe de France avec 32 réalisations. Il est également devenu le meilleur scoreur de l’histoire du PSG en Coupe de France avec 30 buts. Comme contre le FC Metz le 20 décembre dernier, l’attaquant a eu le bonheur de jouer avec son petit frère, Ethan Mbappé, qui est entré à l’heure de jeu à la place de Lucas Beraldo et a joué arrière gauche. « Histoire que la soirée n’en soit que plus belle, lui qui, quels que soient l’adversaire et la compétition, ne lève jamais le pied. Comme l’a reconnu Luis Enrique après le succès : « Kylian voulait jouer, et quand Kylian veut jouer, on n’a pas grand-chose à dire. On peut juste le regarder, nous le staff, le public. »«

Le quotidien sportif évoque aussi certains joueurs, qui jouent peu cette saison, qui ont marqué des points lors de la victoire du PSG contre l’Equipe de Régional 1. De retour de blessure depuis quelques semaines, Marco Asensio a connu sa première titularisation depuis le 3 septembre. L’international espagnol a montré qu’il était déjà revenu à un niveau physique qui doit lui permettre de faire plus ­régulièrement partie de la rotation de Luis Enrique. De son côté, Carlos Soler s’est montré plutôt performant dans un rôle de milieu de terrain puis de défenseur central auprès de Danilo Pereira. « Avec le jeu face à lui, le Parisien a été à l’aise et a pu se régaler pour servir ses partenaires en profondeur. C’est une position qui ­permet à l’ancien Valencian ­d’utiliser plus régulièrement sa qualité de passe. Au moment où Paris cherche un défenseur ­central droitier, pourquoi ne pas tester de nouveau Soler ? » Nordi Mukiele, qui pourrait quitter le PSG cet hiver, a été à l’aise dans son couloir droit hier soir. « Même si l’adversité était moindre, le Français devait encore prouver qu’il était capable d’évoluer dans une position hybride qu’occupe habituellement Achraf Hakimi et où Luis Enrique ne lui donne que très peu d’occasions de s’exprimer. C’est réussi. » Enfin, Cher Ndour. Titulaire pour la première fois depuis son arrivée au PSG, lui qui avait joué trois petits bouts de match depuis le début de la saison, a été appliqué contre l’US Revel. « Son physique a souvent fait la différence dans la conservation du ballon et dans les relais qu’il a permis au milieu de terrain. » Il a été récompensé par son premier but avec les Rouge & Bleu.

A voir aussi : Cher Ndour : « C’était une soirée parfaite »

De son côté, le Parisien a aussi évoqué la large victoire du PSG contre l’US Revel hier soir en 32es de finale de Coupe de France (0-9). « Le club de la capitale a parfaitement respecté les amateurs de Revel en ne les snobant pas. » Le quotidien francilien explique que : « Paris a juste fait semblant de trembler un quart d’heure. Mais, même délesté de pas mal de titulaires, il n’avait rien à craindre. » La présence de Kylian Mbappé dès le coup d’envoi, suffisait largement au bonheur du jeune public, avance Le Parisien. « Le capitaine du PSG, au comportement hypercollectif, s’est comme d’habitude chargé de rappeler le sens des réalités à tout le monde. Malgré la pelouse massacrée par les crampons des rugbymen du Top 14, Mbappé s’est occupé de tout pour assurer le spectacle. » Le quotidien francilien indique que cette promenade dominicale n’amène aucun enseignement sérieux : on ne bâtit aucune prédiction sur ce genre de carton. « Le trio défensif improbable Mukiele-Ugarte-Beraldo avait, par exemple, autant de chance, contre les amateurs revélois, de servir qu’un parapluie en plein désert. » Malgré la faiblesse adverse, Mbappé a offert au public ce qu’il attendait : un souvenir pour la vie, conclut le quotidien régional.

Le Parisien fait un focus sur Marco Asensio, brillant hier lors du large succès du PSG contre l’US Revel. L’international espagnol « est un joueur d’un pedigree rare dans l’effectif du PSG. » De nouveau titulaire contre l’équipe de Régional 1, il a très largement répondu présent en étant impliqué sur de très nombreux buts, souligne le quotidien francilien. « Malgré un début de rencontre où il perdait des duels face à Cyril Garcia (14e, 20e), Asensio restait prépondérant dans la construction du jeu parisien, bien aidé par la faiblesse d’un adversaire. » Il a offert des balles de buts à Gonçalo Ramos, qui a été trop court ou maladroit sur les actions, et il a réussi à marquer avant de délivrer une magnifique passe décisive en aile de pigeon pour Kylian Mbappé. En seconde période, Asensio se reculait un peu pour venir à l’intérieur du jeu, gagner en liberté et participait à la construction, analyse Le Parisien. « Là encore, son influence fut importante puisqu’il sert à nouveau Mbappé sur le cinquième but (48e) d’une petite passe subtile et qu’il initie le mouvement qui amène celui de Kolo Muani (7-0, 76e). Rien de tel pour se faire apprécier un peu plus encore de ses partenaires. » Même si l’adversité n’était pas des plus élevées, il aura été l’un des Parisiens les plus efficaces de cette rencontre, marquant des points face à des concurrents bien moins en vue que lui, conclut le quotidien francilien.