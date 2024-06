Revue de Presse PSG : Mbappé, attaquants, liste JO…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 4 juin 2024. Kylian Mbappé rejoint officiellement le Real Madrid, le PSG n’a toujours pas réglé la prime et les salaires du Français, qui pour remplacer Kylian Mbappé, le club parisien n’a pas changé d’avis pour Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola aux JO…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. S’il devra encore patienter avant d’être présenté à sa nouvelle formation, le désormais ex-attaquant du PSG a rejoint libre la Casa Blanca en signant un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029, et portera le numéro 9 la saison prochaine. De son côté, l’international français a réagi sur ses réseaux sociaux : « Un rêve devenu réalité, Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. Hala Madrid ! » En sept ans chez les Rouge & Bleu, il n’aura jamais réussi à remporter une Ligue des champions et un Ballon d’Or. « Tourner la page du PSG était devenu autant une envie qu’une nécessité, un soulagement autant qu’une ambition. Le capitaine de l’équipe de France quitte le football de club de son pays escorté de quelques regrets, forcément, mais il traverse les Pyrénées conscient qu’une nouvelle ère s’ouvre dans sa carrière. »

Concernant la prime de février et le salaire d’avril, le PSG n’a toujours pas réglé la situation avec Kylian Mbappé. Il n’a pas non plus versé le salaire du mois de mai à son numéro 7. Les champions de France en titre comptent « récupérer » la prime de 80M€ qui était prévue lors de la prolongation du joueur en mai 2022 et pour laquelle le Français avait proposé de renoncer s’il était réintégré à l’équipe de Luis Enrique. « C’est sur ce point que le litige porte désormais. La réintégration du joueur a bien eu lieu mais elle n’a été que partiellement durable. » Depuis l’annonce de son départ en février, le capitaine des Bleus a vu son temps de jeu se réduire considérablement. Et entre temps, le club de la capitale ne lui a pas payé sa prime de l’automne 2023, qui a finalement été complètement versée en février dernier. « Al-Khelaïfi, qui entretient des relations délétères avec Florentino Pérez, s’étant mis en tête que c’était au Real de régler l’addition », explique L’E.

Mais face à l’indifférence du Real Madrid, le PSG a opté pour une autre solution : le retrait d’une autre prime et des retenues sur les salaires d’avril et mai. « À ce rythme, on peut imaginer que ce sera également le cas de celui de juin, son dernier mois de contrat à Paris. » Alors que le joueur est pleinement concentré sur l’Euro (14 juin – 14 juillet) avec les Bleus, ce sont désormais des échanges écrits qui ont lieu entre les avocats des deux parties. « Paris veut inscrire un avenant au contrat puisque aucun accord n’a été signé en août, quand le camp du joueur demande le paiement de ce qui lui est dû. Si jamais aucun accord n’intervenait, cela pourrait être alors à la commission juridique de la Ligue de football de trancher ce différend. »

Au niveau mercato, le quotidien sportif fait la liste des potentiels remplaçants de Kylian Mbappé. Et le PSG ne cherchera pas à recruter une star mais plutôt un joueur tourné vers le collectif. Et pour cela, la direction parisienne compte pallier le départ de son meilleur buteur avec deux joueurs offensifs sur un total de 4 à 6 recrues. « La priorité va à un ailier gauche droitier, capable d’être incorporé dans la philosophie de jeu de Luis Enrique. Ce devrait être la recrue phare de l’été parisien. Le deuxième offensif pourrait être un joueur plus polyvalent », explique L’E. Le technicien espagnol a une idée bien précise du type de joueurs qui peut s’incorporer dans son style de jeu. Et Khvicha Kvaratskhelia est l’une de ses priorités, mais les négociations avec Naples seront difficiles. Le Géorgien a donné son accord pour rejoindre le club parisien avec des négociations contractuelles presque terminées. Mais le Napoli ne compte pas laisser partir son joueur, sous contrat jusqu’en 2027. Le président Aurélio De Laurentiis aurait même pour ambition de prolonger son joueur de 23 ans, en y incluant une clause libératoire. « À Paris, on assure qu’on ne désespère pas de trouver une solution, sans avoir à dépenser le prix fort. »

Une autre piste mène à Rayan Cherki (Olympique Lyonnais). En janvier 2023, Luis Campos avait déjà tenté de s’offrir l’international Espoirs Français en proposant 20M€ (bonus compris) à l’OL. Et le désir parisien sera de nouveau présent cet été, alors qu’il est déjà acté que le Lyonnais de 20 ans (sous contrat jusqu’en 2025) quittera son club formateur cet été. « Luis Enrique aime beaucoup l’international Espoirs français et a validé une possible arrivée. » Il faudra aussi convaincre l’OL, qui se montrera moins inflexible qu’il y a un an et demi. Le nom de Maghnes Akliouche (22 ans) revient aussi avec insistance mais l’AS Monaco est déterminée à conserver son joueur. Enfin, concernant la piste Victor Osimhen, elle s’est refroidie. Le coach parisien souhaite de nouveau faire confiance à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, avec aussi une possibilité de voir Bradley Barcola évoluer au poste de numéro 9. « Dans ce contexte, les discussions concrètes n’ont jamais été vraiment en engagées avec Osimhen (25 ans, 2026) et son entourage. On laissait entendre autour de l’attaquant de Naples ces derniers jours que la direction parisienne n’avait pas avancé sur le sujet. Beaucoup moins, en tout cas, que des clubs anglais », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid et donne quelques détails sur le contrat de l’ancien du PSG avec son nouveau club. Libre de s’engager avec le club de son choix, les discussions avec le club merengue ont été moins simples qu’il y a deux ans. « À tel point que dans le clan du joueur, on laisse un moment planer l’idée que les rêves ne sont peut-être pas tous faits pour être réalisés. » La Casa Blanca ne voulait pas trop faire d’entorse à sa politique salariale et garder l’équilibre dans son vestiaire. Mais, Kylian Mbappé arrivera bien dans sa nouvelle formation avec le meilleur salaire de l’effectif. « Un salaire qui serait supérieur à la moitié des 72M€ brut annuel qu’il touchait à Paris, sans compter des primes estimées autour d’une vingtaine de millions d’euros à l’année. S’ils étaient prêts, il y a deux ans, à offrir au joueur une prime à la signature d’environ 120M€, Madrid ne devrait, cette fois encore, pas accorder beaucoup plus de la moitié de cette somme au capitaine des Bleus lors de son engagement. » Une baisse des émoluments acceptée par le joueur, qui a privilégié le projet sportif et le profil de son nouveau club. Mais dans les négociations, l’entourage du joueur est parvenu à obtenir une part importante sur les droits à l’image.

Enfin, le quotidien francilien revient sur la liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques 2024. Le sélectionneur des Bleuets a dévoilé une pré-liste de 25 noms, qui n’est pas définitive. Le PSG est toujours fermé à l’idée de libérer Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery pour le tournoi, mais la FFF a tout de même décidé de convoquer les deux Parisiens. Pourtant, la décision ne semble pas avoir évolué du côté des Rouge & Bleu. « Sauf retournement improbable de situation, les deux Parisiens n’iront pas aux JO, même si Thierry Henry, en les appelant, se laisse une maigre chance d’y croire », rapporte LP.