Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 17 novembre 2021. Le nouveau très gros match de Kylian Mbappé auteur d’un nouveau but et d’une passe décisive avec les Bleus et sa note dans les médias, la blessure de Neymar, le retour de certains joueurs de l’infirmerie…

L’Équipe met en avant la relation entre Mbappé et Benzema qui a fait la différence dans la victoire contre la Finlande (2-0). Le magnifique enroulé de l’attaquant parisien « sera forcément l’un de ses trois plus beaux buts en équipe de France », mais son duo avec Griezmann manque d’étincelles, et d’un peu d’amour, aussi, sans doute. Même quand ils se cherchent, ils se trouvent mal (…) alors qu’en 35 minutes seulement, Benzema a été le joueur qu’a le plus souvent trouvé Mbappé sur l’ensemble du match (8 fois). » Les Bleus ont donc bouclé leur groupe invaincus et loin devant, alors que ce système à trois défenseurs centraux et deux pistons aura été la grande avancée de la deuxième partie de l’année 2021 de Didier Deschamps.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur le magnifique but de Mbappé à la Thierry Henry « qui pourrait devenir un variant Mbappé, tant sa frappe deviendrait presque aussi efficace et plus puissante que son prédécesseur. » Son but « est venu récompenser sa montée en puissance » lui qui avait « des fourmis dans les jambes ».



L’attaquant français a reçu la note de 8/10 (homme du match) : « Même si sa première période ne fut pas transcendantale, il fut le seul à créer du mouvement. Après la pause, il a haussé d’un ton, avec cette remise formidable et décisive pour Benzema (66e) puis avec ce but qu’il s’est fabriqué tout seul, après une course de vingt-cinq mètres (76e). »

Le journal L’Équipe revient sur l’état de santé de Neymar Jr et explique que le joueur arrivera dans les prochaines heures à Paris et passera des premiers examens médicaux mercredi « afin de révéler la nature exacte de sa gêne et l’éventuelle indisponibilité qu’elle pourrait engendrer. » Pour le quotidien sportif, il est « impossible d’effectuer un pronostic » sur son état de santé mais à priori « la prudence prévaudra face à Nantes ce samedi ».

Le Parisien du jour revient aussi sur la nouvelle victoire des Bleus contre la Finlande (2-0) et « la révolution la plus intime et la plus profonde quand bien même elle n’a pas produit d’effet immédiat à l’Euro s’appelle Karim Benzema. » L’entrée en jeu du joueur du Real Madrid a réveillé la partie et Kylian Mbappé, « auteur d’un deuxième but, son cinquième en quatre jours, prodigieux, très Thierry Henry, un peu Robin Van Persie, totalement Mbappé, c’est-à-dire surnaturel. » Le titi parisien, Moussa Diaby, a été titularisé par Didier Deschamps mais n’est jamais vraiment rentré dans son match. Ce dernier « n’a rien fait de sa place d’ailier-attaquant, réduit d’un coup à la timidité d’une première titularisation en sélection, comme écrasé par ce fardeau et l’obligation de séduire. »

L’attaquant du PSG a reçu la note de 7/10 (homme du match aussi) : « En échec toute la première période, à l’image de sa frappe repoussée par Hradecky (28e), il a plus de réussite en seconde. Passeur décisif pour Benzema, il met son équipe à l’abri d’un rush à gauche conclu par une frappe somptueuse du droit (0-2, 76e). Son 24e but en Bleu, le 5e en quatre jours. »

Le Parisien fait aussi un point sur l’état de santé de Neymar qui ne suscite « aucune inquiétude » au sein du staff médical du Paris Saint-Germain. Le quotidien local explique que si « rien ne dit qu’il sera en état de tenir sa place samedi pour la réception de Nantes, en Ligue 1 », ce dernier devrait être présent pour le déplacement à Manchester City. Le média annonce que « le staff parisien a été régulièrement en contact avec celui de la Seleção ces dernières heures et Neymar lui-même s’est montré assez positif sur le sujet. » Le joueur devra passer des examens dès son retour dans la capitale française pour déterminer la nature exacte de sa gêne.

Le journal local fait un focus sur l’état de santé des autres joueurs et les nouvelles sont plutôt positives. Marco Verratti et Presnel Kimpembe ont pu retoucher le ballon et ont poursuivi dans le même temps une récupération individualisée. De son côté, Sergio Ramos participe à tous les entraînement collectifs.