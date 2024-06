Revue de presse PSG : Mbappé, défense, Vitinha, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 22 juin 2024. Kylian Mbappé qui met en demeure le PSG, Vitinha qui gagne sa place dans le onze du Portugal, le chantier de la défense, Dembélé encore très moyen contre les Pays-Bas…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la mise en demeure du PSG par Kylian Mbappé, qui réclame ses salaires et diverses primes qui n’ont pas été versés depuis le mois d’avril. « En attendant de porter le conflit sur le terrain judiciaire, les deux camps ont échangé des courriers acrimonieux qui présentent deux versions totalement différentes de l’histoire. Sans remonter plus loin que l’été dernier, ces deux versions, on le sait, sont séparées par un gouffre, à partir du moment où le joueur avait refusé de prolonger son contrat au-delà du 30 juin 2024. » Selon le quotidien sportif, l’attaquant avait proposé de renoncer à 55 M€ bruts de primes sous certaines conditions. Mais aucun avenant au contrat n’avait été signé, et il s’agissait d’un accord oral, qui aura volé en éclats au début de l’année 2024 dans une nouvelle période orageuse, lorsque le président parisien a appris qu’il partait au Real, et que son temps de jeu a nettement diminué, à partir de là, lance l’Equipe. Initialement, l’été dernier, le PSG voulait récupérer 180 M€ sur le départ du joueur libre, soit via une prolongation et une clause de départ à cette hauteur, soit via une économie de salaire équivalente. « C’est le sens de la mise en demeure, qui réclame au PSG de régler avant le 30 juin, l’ensemble des primes et des salaires qui restent dus au meilleur buteur de son histoire. Au total, cela représenterait près de 100 M€. Contacté, le PSG n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet de façon officielle, indiquant que les « négociations se poursuivent », conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi Vitinha. Auteur d’une très grosse saison sous le maillot du PSG, le milieu de terrain commence à se faire une place dans le onze du Portugal. Lors du match contre la République Tchèque, lorsque la Seleçao a été menée au score, c’est lui qui a pris les choses en main, sûr de son jeu, avec la volonté d’accélérer, mais sans se précipiter. « C’est de lui qu’est venue la lumière sur l’égalisation avec un centre parfait pour Nuno Mendes. » Le numéro 17 du PSG a été élu homme du match. Son sélectionneur ne boudait pas son plaisir de voir son joueur à ce niveau-là. « Ça fait plaisir de voir le meilleur Vitinha que j’ai vu en sélection. Il est important d’avoir des options comme lui, qui peuvent avoir le contrôle du jeu. […]Vitinha a été très important lors des trois amicaux, sur le terrain comme en dehors. » L’Equipe explique que le joueur du PSG a gagné sa place lors de la campagne de préparation, avec notamment son match XXL contre la Finlande (4-2). En effet, lors des qualifications à l’Euro, il était plus un joueur de complément. Il avait participé à six rencontres sur dix, pour une titularisation et 130 minutes de jeu. Il n’était que le 20e temps de jeu de la sélection portugaise. Mais le Vitinha 2024 est différent, conclut l’Equipe.

A voir aussi : Sélections : Le Portugal sous le charme de Vitinha

L’Equipe fait également un point sur le mercato du PSG et notamment sur le secteur défensif. Si les dirigeants parisiens ont fait de Leny Yoro leur priorité, ils commencent à accélérer sur d’autres pistes, au cas où le Lillois ne viendrait pas. Pour Yoro, le PSG doit faire face à la concurrence du Real Madrid et de Manchester United. Le quotidien sportif indique que, de sources anglaises, Manchester United serait en passe de faire une offre à hauteur de 60 millions d’euros à Lille. « À Madrid, le départ de Nacho Fernández bloque les grandes manœuvres. Le capitaine madrilène devrait partir malgré une offre de prolongation. » En privé, les Madrilènes ne se montrent pas inquiets face à la concurrence et assurent avoir la préférence du joueur, avance l’Equipe. Du côté du PSG, Luis Campos explique à ses interlocuteurs qu’il comptait se battre jusqu’au bout pour faire venir l’international Espoirs. « Signe que le PSG veut se donner les moyens de boucler le dossier, Nasser al-Khelaïfi a pris le relais de son employé pour essayer de faire avancer les choses et de convaincre le joueur. » Outre la piste Leny Yoro, le club de la capitale a ouvert plusieurs autres pistes, dont celle menant à Lutsharel Geertruida. « À la différence d’autres potentielles recrues, une proposition contractuelle lui a déjà été faite. » Dans ses derniers échanges avec des acteurs du marché, Luis Campos a assuré qu’il chercherait un défenseur central capable de venir dépanner sur le côté droit si Yoro ne venait pas, indique le quotidien sportif. Côté départ, le PSG aimerait trouver une solution pour Milan Skriniar, qui n’a pas convaincu le staff espagnol. Mais ce dernier ne dispose pas de nombreux courtisans.

De son côté, Le Parisien fait un point sur le match d’Ousmane Dembélé contre les Pays-Bas. Lors du match nul de la France contre les Néerlandais, le numéro 10 du PSG a de nouveau livré une copie très moyenne, note le quotidien francilien. Après ses deux matches à l’Euro, ses performances vont continuer d’entretenir le débat. Le Parisien explique que lors de ses 74 minutes sur le terrain, il a fait preuve d’irrégularité et a affiché un manque de constance. « Sa performance a été faite d’imprécisions, de déchet technique, avec trop peu de différences balle au pied pour un joueur d’habitude si créatif. » Lui qui a pour coutume de provoquer, sans cesse, a même été globalement timide dans ses prises d’initiatives, bien contenu par Nathan Aké, souligne Le Parisien. « La deuxième période était repartie sur les mêmes bases avec cette conduite de balle finissant en sortie de but. Une erreur qui a eu valeur de petit déclic pour l’ailier du PSG enfin plus incisif avec un centre délivré sur la tête de Tchouaméni (63e) pour commencer, une situation offensive dans la surface, bloquée par Aké, ensuite (66e) puis une frappe du pied gauche qui manquait le cadre (68e). » Le bilan reste, malgré tout, assez maigre, pour un joueur de son envergure dont le manque d’efficacité va encore faire parler : en 15 matchs disputés en Coupe du monde et à l’Euro (10 comme titulaire), il ne compte que deux passes décisives, délivrées lors du dernier Mondial, avance le quotidien francilien. La concurrence offensive incarnée par Coman, Kolo Muani ou encore Barcola restera à l’affût lors des matchs à venir si Dembélé n’élève pas encore son niveau, conclut Le Parisien.