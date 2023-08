Revue de Presse PSG : Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 1er août 2023. Une nouvelle date importante dans le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé, les dessous du transfert d’Ousmane Dembélé, le dossier Randal Kolo Muani relancé, la piste Bradley Barcola toujours d’actualité….

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux deux pistes du PSG pour renforcer son secteur offensif : Ousmane Dembélé (26 ans, FC Barcelone) et Randal Kolo Muani (24 ans, Eintracht Francfort). Deux joueurs qui permettraient ainsi de franciser l’effectif actuel. Actuellement avec le club catalan aux Etats-Unis lors de la tournée de pré-saison, l’ailier du Barça pourrait prochainement être libéré pour rejoindre la capitale française. En effet, ces dernières heures, l’international français a officiellement demandé à ses dirigeants « l’autorisation de pouvoir discuter en personne avec le PSG », assure L’E. « Une démarche décisive qui laisse peu de doute sur le fait qu’il devrait quitter les Blaugranas et rejoindre les rangs du club de la capitale. » Un accord a été trouvé depuis plusieurs jours entre les représentants du joueur et le président Nasser al-Khelaïfi autour d’un contrat de quatre ou cinq ans. Si une clause dans son contrat lui permettait de partir pour seulement 50M€ avant le 31 juillet, avant de passer à 100M€ aujourd’hui, l’ancien joueur du Stade Rennais veut tout de même partir « proprement » après six années passées au FC Barcelone. Ainsi, au lieu de faire jouer la clause libératoire, l’ailier droit de 24 ans « a donc demandé à Paris de se mettre autour de la table avec Barcelone pour essayer de trouver un accord de gré à gré, où toutes les parties s’y retrouveraient », rapporte L’E. De leur côté, les dirigeants catalans ont laissé cinq jours à Ousmane Dembélé pour trouver un terrain d’entente. « À défaut, les champions de France pourraient alors activer la fameuse clause. » Après avoir connu plusieurs contrariétés pour renforcer son secteur offensif lors de ce mercato estival, le PSG accélère enfin pour s’améliorer en attaque. Cette arrivée « obéit au désir, exprimé aussi bien par Al-Khelaïfi que par le conseiller football Luis Campos, de renouveler l’effectif avec des éléments français et/ou bons connaisseurs de la Ligue 1. »

Concernant la piste Randal Kolo Muani, les négociations ont repris entre le PSG et l’Eintracht Francfort. Pourtant il y a dix jours, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos, avait indiqué en privé que l’international français ne serait pas l’attaquant recherché par le champion de France cet été. Mais il y a quelques jours, le président Nasser al-Khelaïfi a renoué le dialogue avec l’entourage du joueur, qui partage le même agent qu’Ousmane Dembélé. « Plusieurs sources affirment même que les discussions ont avancé ces derniers jours et qu’elles devraient s’intensifier après la finalisation du dossier Dembélé », explique le quotidien sportif. Depuis plusieurs semaines, les nombreuses pistes en attaque se sont envolées à l’image d’Harry Kane qui devrait rejoindre le Bayern Munich ou Victor Osimhen un dossier qui est beaucoup plus en retrait par rapport au début du mercato. Une arrivée de Randal Kolo Muani cocherait plusieurs cases comme le recrutement d’un nouvel international français après celui de Lucas Hernandez et prochainement d’Ousmane Dembélé. « De quoi confirmer la communication sur la volonté parisienne de franciser le vestiaire. » De plus, le club parisien pourrait inscrire un joueur français supplémentaire dans sa liste de Ligue des champions. Comme souvent dans les gros dossiers, c’est Nasser al-Khelaïfi qui prend les choses en main. « Dans cette lutte d’influence propre au PSG, il convient de préciser que la piste de Randal Kolo Muani n’est pas celle de Luis Campos. » Le Portugais milite plutôt pour l’arrivée de son compatriote Gonçalo Ramos en provenance du SL Benfica.

Enfin, le quotidien sportif évoque le dossier Kylian Mbappé. Depuis ce mardi matin, l’attaquant de 24 ans ne peut officiellement plus lever l’option d’une année supplémentaire dans son contrat. Une nouvelle date symbolique qui continue de marquer son bras de fer avec le PSG. Depuis l’envoi de sa lettre début juin, il n’y avait aucun signal qui montrait un possible revirement de situation. « Cette date marque surtout le début d’un mois dont l’issue reste toujours aussi incertaine. » Mais le club parisien considère réellement que son international français est en vente. Même si les dirigeants vont chercher à avoir le plus d’offres possibles pour leur numéro 7, ils n’ont pas non plus perdu tout espoir de prolonger le champion du Monde. Ils auraient proposé un nouveau contrat avec l’intégration d’une clause lui permettant de partir à l’été 2024 avec un prix déjà fixé. « Ce que Kylian Mbappé aurait refusé selon eux. » Le board parisien est toujours persuadé que le Français a déjà un accord avec le Real Madrid pour l’été 2024. « Les Parisiens pensent aussi que les Espagnols finiront par faire une offre d’ici à la fin du marché des transferts. Une proposition tardive qui pousserait le PSG à accepter un prix plus bas. » Pour éviter ce scénario, les Parisiens vont tenter de faire bouger plus tôt les Madrilènes dans ce dossier.

Au moins un agent joue les intermédiaires depuis quelques jours pour faire avancer les choses. En parallèle des discussions avec le Real Madrid, le PSG attend aussi une offre concrète de Chelsea ou une offre d’échange du FC Barcelone. S’il montre un visage souriant et investi lors des entraînements, Kylian Mbappé est beaucoup plus énervé en privé et ne fait aucun cadeau financier à son club. Depuis le Japon, il est demandé aux journalistes de ne pas poser trop de questions sur le dossier Mbappé. Afin d’éviter d’être harcelé sur ce sujet, Luis Enrique ne se présentera pas en conférence de presse avant le premier match officiel face au FC Lorient. « Seul Marquinhos, le capitaine, est sorti un peu de la langue de bois depuis le début de la tournée et ça n’a que moyennement été apprécié par la direction. »

De son côté, Le Parisien revient sur les coulisses du transfert d’Ousmane Dembélé. Ce dossier est mené dans la plus grande discrétion par le président Nasser al-Khelaïfi, s’accordant d’ailleurs avec l’entourage du joueur pour que rien ne fuite. Il faut remonter à une dizaine de jours pour comprendre le début de ce transfert surprise. « Nasser Al-Khelaïfi reçoit l’appel d’un agent bien implanté dans le milieu pour lui faire passer l’idée que le FC Barcelone serait prêt à échanger Raphinha, Gavi et Dembélé contre Mbappé. Dans la foulée de ce coup de fil, NAK échange directement avec les représentants du joueur pour l’avertir de la tentative catalane mais aussi tâter le terrain sur la faisabilité d’une arrivée de l’attaquant », explique LP. Puis, le président parisien passe la seconde en voulant lever l’option de 50M€ du joueur. Au milieu de la semaine passée, une première réunion a lieu entre le joueur, ses conseillers et les dirigeants parisiens. L’occasion pour Nasser al-Khelaïfi de vendre le projet du PSG et d’apporter des garanties sur l’objectif de la Ligue des champions.

Si l’ancien Rennais entretient d’excellentes relations avec son entraîneur Xavi, les dirigeants du FC Barcelone ne semblent pas sur la même longueur d’onde. Ces derniers tentent de l’inclure comme une monnaie d’échange. « Ce n’est pas vraiment une preuve de confiance, ni une grande marque de reconnaissance. Plus récemment, c’est l’absence de contact franc avec Deco, nouveau directeur sportif adjoint, qui a froissé le joueur. » Ousmane Dembélé aurait déjà un accord avec le PSG sur un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 20M€, plus des bonus. Mais il reste encore un élément de taille à régler : « celui des négociations entre le PSG et Barcelone, qui ont démarré dimanche par le biais des avocats des deux clubs. » Plusieurs sources indiquaient ce lundi soir que la formation parisienne discutait directement avec le club catalan d’une indemnité de transfert, dont le montant n’a pas filtré, au lieu de payer la clause libératoire.

Enfin, le quotidien francilien fait le point sur une autre piste en attaque, Bradley Barcola (20 ans). En parallèle du dossier Ousmane Dembélé, le PSG continue de pister l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, sous contrat jusqu’en 2026. Luis Campos n’a pas enterré cette piste et souhaite enrôler dès cet été l’une des révélations de la saison passée. Les dossiers Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ne sont pas liés. En effet, la direction parisienne souhaite faire grossir son effectif dans le secteur offensif. « Campos serait prêt à faire un pari sur l’avenir en misant sur le talentueux Lyonnais, évalué à une quarantaine de millions d’euros sur le marché, d’après différents acteurs », rapporte Le Parisien. Le profil du joueur plaît énormément au dirigeant portugais et à l’entraîneur Luis Enrique. Ce dernier se serait même déjà entretenu avec le Lyonnais il y a quelques semaines pour lui présenter le projet parisien. Une discussion qui n’a pas laissé insensible le joueur. Mais l’attaquant de 20 ans n’a pas encore pris de décision sur son avenir et restera attentif sur l’évolution du mercato du PSG à son poste d’ailier droit. De son côté, l’Olympique Lyonnais n’est pas prêt à lâcher son jeune aussi facilement. Malgré une situation financière compliquée, le club rhodanien « n’a pas l’intention de se séparer de l’un des joyaux de son centre de formation. Reste à savoir si une grosse offensive du PSG pourrait lui faire changer d’avis », conclut LP.