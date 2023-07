Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 7 juillet 2023. Le PSG répond à la lettre de Kylian Mbappé, le Français n’a pas changé sa position, Kadidiatou Diani se dirige vers l’OL…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Kylian Mbappé. Un mois après l’envoi de sa lettre annonçant qu’il n’activera pas l’année supplémentaire dans son contrat, le PSG a décidé de répondre à son attaquant par un courrier envoyé le 3 juillet dernier. Après un première lettre envoyé le 13 juin dernier, l’international français avait envoyé un second courrier dédié à Nasser al-Khelaïfi expliquant notamment les raisons de son choix. Une situation qui met le club de la capitale dos au mur, et lui fait craindre un départ libre dans un an. En ce sens, la réaction du Paris Saint-Germain a été ferme. Ce mercredi 5 juillet, le PSG, par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi, a confirmé sa position claire : Si Mbappé souhaite poursuivre l’aventure parisienne lors de la saison 2023/2024, il devra signer un nouveau contrat, afin de ne pas partir gratuitement dans un an. Une clarté partagée par le dirigeant qatari lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, mais aussi après celle-ci, auprès de médias à qui il a accordé un entretien.

Cette position de la part du Paris Saint-Germain est également arrivée au clan de Kylian Mbappé par le biais d’un courrier. Une lettre de trois pages a été envoyée dans le but d’expliquer « d’abord que sa volonté a toujours été de voir Mbappé continuer tout en assurant, au moment convenu, qu’il répondrait favorablement à une demande de transfert », rapporte L’E. Selon des sources en interne au PSG, le club de la capitale et son attaquant auraient ficelé un accord oral « pour envisager un transfert à l’été 2024 si jamais l’attaquant en faisait la demande. » Par ailleurs, ces mêmes sources affirment auprès du quotidien français, que le Paris Saint-Germain auraient entamé des discussions avec sa star française afin de poursuivre l’aventure au-delà de 2025. Dans son courrier en réponse au clan Mbappé, le club francilien parle « d’énormes préjudices » causé au PSG après l’envoi de la première lettre, et le fait d’avoir rendu public la situation contractuelle au mois de juin 2024 (Mbappé sera libre ; NDLR). Sur le plan financier, un départ libre de Kylian Mbappé aurait des « conséquences économiques importantes », selon des témoignages de sources internes. Toujours dans ce courrier envoyé par les dirigeants parisiens à l’entourage de leur attaquant, il est mentionné que les efforts financiers consentis afin de garder le joueur au PSG « ne peuvent s’inscrire que dans le cadre d’une cession future ou d’une continuité au-delà du 30 juin 2024, comme cela était convenu entre nous. » Autour du sujet d’une prolongation de contrat, le club de la capitale assure que plusieurs rendez-vous se sont tenus dans ce sens au cours de la saison, avec les présences de Luis Campos et Olivier Gagne, directeur adjoint du football.

Après avoir fait part au clan de Kylian Mbappé de sa fermeté sur le dossier, le Paris Saint-Germain a tenu à répondre dans son courrier de trois pages concernant le mercato 2022 : « Il est vrai que nous avions discuté aussi d’un recrutement très ambitieux que nous n’avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions du mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes. Des conditions complètement hors de notre contrôle mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes contrairement à ce que nous aurions fait pour tout autre joueur sans être fatal au club » , relaye L’Equipe. Sur ce même sujet, les dirigeants parisiens regrettent « le manque de sincérité de cette position » , tant le premier courrier de Kylian Mbappé est antidaté au 12 juillet 2022, soit en plein milieu du mercato estival de la même année. Au terme de ce courrier offensif de la part du club de la capitale, l’organisation d’une réunion est mise sur la table, afin de trouver la meilleure solution. L’Equipe avance la date du 31 juillet comme ultimatum posé par le PSG à son attaquant vedette.

Même s’il a été surpris par la communication du PSG, Kylian Mbappé n’a pas changé sa position initiale. Il compte bien rester chez les Rouge & Bleu lors de la saison 2023-2024 et ainsi aller au bout de son contrat. L’international français a même été agacé par la communication de Nasser al-Khelaïfi, lorsque ce dernier a assuré que son numéro 7 s’était engagé à ne jamais partir gratuitement. « Parce que Mbappé, visiblement, ne partage pas tout à fait le souvenir d’une telle promesse. Il se souvient que le PSG avait fait le forcing, l’été dernier, pour qu’il s’engage jusqu’en 2025, le faisant même poser avec un maillot floqué à cette date, ce qu’il a toujours refusé. C’était 2 + 1 ou rien. Ce fut 2 + 1. » L’entourage du joueur a toujours confié en privé qu’il n’avait jamais promis de ne pas partir gratuitement. « Et si cette attitude l’incite encore moins à prolonger, elle ne remet pas en cause sa volonté de rester cette saison à Paris. » Selon les informations de L’Equipe, Kylian Mbappé entend être présent à la reprise de l’entraînement, aux alentours du 20 juillet, et de disputer la saison avec les Rouge & Bleu. Il a également conscience que le Real Madrid n’a pas l’argent nécessaire pour formuler une offre qui pourrait convaincre les dirigeants parisiens.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la réponse de Kylian Mbappé face à l’ultimatum du PSG. Et l’attaquant des Rouge & Bleu reste sur sa position initiale. En tout cas pour l’instant, parce qu’un des deux camps va devoir sortir de l’eau d’ici au 31 juillet. Tout en sachant que l’attaquant parisien reprendra l’entraînement dans le nouveau centre d’entraînement le 17 juillet prochain. Si le joueur est amené à partir, la direction parisienne demanderait entre 200 et 250 millions, une somme non-négligeable. Le Parisien rappelle que c’est bien le natif de Paris qui a les cartes en main dans cette histoire. Et donc dans tous les cas de figure, il n’y a pas d’offre pour le moment et le Real Madrid ne pourrait mettre que 100 millions d’euros. On est donc très loin d’un départ.

Le PSG reste très agacé par cette situation depuis la lettre envoyée. Le club tente de trouver une solution. Pourquoi ne pas réaliser une vente actée cet été et lui garantir de signer pour le club qu’il souhaite en 2024 ? Mais pour cela, il faudrait que le joueur soit d’accord pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire… Le club de la capitale se sent trahi par le joueur et de son coté Mbappé n’est pas de cet avis-là. Surtout qu’il était le premier déçu vis-à-vis du mercato de l’été dernier et des promesses qui n’ont pas été tenues. Le Parisien explique notamment que toute cette affaire fait de la mauvaise publicité au club, que ce soit pour les sponsors mais aussi pour les joueurs à qui on a vendu un projet « avec » Kylian Mbappé dans les rangs parisiens. Le média annonce également que du côté de la Factory on se dit que « Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain et s’il veut partir, pas de problème. Juste, qu’il nous le dise. »

Pendant ce temps-là, Kylian Mbappé a profité de ses vacances pour se rendre au Cameroun, le pays de son père. Le champion du Monde 2018 va passer les trois prochains jours à Yaoundé et a reçu un bel accueil dès son arrivée à l’aéroport. « La vedette française est immédiatement prise en charge par la sécurité. Une foule de personnes sur le tarmac veut absolument serrer sa main ou prendre une photo avec lui. » De son côté, l’attaquant de 24 ans est émerveillé face aux 2.000 personnes venues lui souhaiter la bienvenue. « Il s’agit en majorité de jeunes des centres de formation de football. Ils arborent soit le maillot du Paris Saint-Germain soit celui de l’équipe de France. » Et le planning du Français sera chargé ces prochains jours avec la visite de l’école des sourds-muets de Yaoundé, une rencontre avec le Premier Ministre camerounais, Joseph Dion Nguté, un match de basket avec Joakim Noah et un match de foot avec Vent d’Etoudi (formation de deuxième division dont le président est Joakim Noah). Son séjour s’achèvera samedi avec une visite sur l’île de Djébalé, le village de son père Wilfrid Mbappé. « Kylian procédera à Djébalé à l’inauguration des écoles et offrira de nombreux présents aux populations. La visite de la vedette française au Cameroun s’achèvera samedi soir avec son départ pour Avignon », précise LP.

Enfin, le quotidien francilien évoque l’avenir de Kadidiatou Diani, en fin de contrat depuis le 30 juin avec les Féminines du PSG. Et la joueuse de 28 ans « devrait évoluer à l’Olympique lyonnais la saison prochaine. Comme à l’été 2020, les deux clubs ont tout tenté pour convaincre ‘Kadi’. Mais, cette fois, l’OL devrait bien arracher la mise et recruter la meilleure joueuse du championnat lors des Trophées de la D1 Arkema (FFF). » Un coup de séisme pour les Rouge & Bleu. Blessée à la clavicule le 30 mars dernier, Kadidiatou Diani s’est soignée pour pouvoir disputer la Coupe du monde (20 juillet au 20 août) avec l’équipe de France. La numéro 11 des Rouge & Bleu voulait mettre au clair son avenir avant le départ pour l’Australie. « J’ai fait mon choix, il en reste que des détails », confiait-elle notamment lors d’un entretien à Clairefontaine mardi. Dans un contexte pesant ces derniers mois au PSG, Kadidiatou Diani a préféré changer d’air et vivre un nouveau défi, rapporte LP. Les Parisiennes et Angelo Castellazzi devront rapidement se renforcer en attaque pour pallier ce départ. « La piste menant à l’attaquante malawite Tabitha Chawinga, meilleure buteuse du championnat italien avec l’Inter Milan, sera activée. »