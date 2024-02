Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 5 février 2024. Comment combler le départ de Kylian Mbappé, les conséquences sur les droits TV de la Ligue 1, quid de sa participation aux Jeux Olympiques 2024, nouvelles rassurantes pour certains cadres de la Real Sociedad…

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande comment le PSG pourra combler le probable départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Malgré les présences de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans l’effectif, le board parisien sera dans l’obligation de trouver un nouveau buteur prolifique, compatible avec le style de Luis Enrique et qui possède un rendement statistique immédiat. Aujourd’hui au PSG, on ne se fait guère plus d’illusion au sujet d’un départ de l’international français au Real Madrid à l’issue de l’exercice 2023-2024. « Ce scénario, les plus hautes sphères du club s’y sont préparées et en interne on affirme vouloir poursuivre la politique de recrutement autour de jeunes talents aussi prometteurs qu’impliqués dans le projet du club de la capitale », rapporte LP. Cela signifie que le champion de France ne recrutera pas de grande star pour compenser l’éventuel départ du champion du Monde 2018, surtout qu’il n’y en a pas pléthore sur le marché à l’heure actuelle.

Il faudra aussi penser aux conséquences du possible départ du numéro 7 des Rouge & Bleu. Luis Campos sera-t-il toujours le conseiller sportif ? Et, si oui, quel sera le poids de Luis Enrique dans les choix de recrutement ? « Les deux hommes fonctionnent de concert et dialoguent régulièrement sur les besoins de l’équipe mais lors de la fenêtre de transfert hivernal, c’est le technicien espagnol qui a fait part de ses desiderata en matière de recrutement. » L’été dernier, le PSG a dépensé 170M€ pour les venues de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Deux joueurs qui n’ont pas convaincu le coach espagnol et qui ne correspondent pas à ce qu’il souhaite mettre en place, l’obligeant à repositionner Kylian Mbappé dans l’axe de l’attaque. Et avec le départ du Français, tout porte à croire qu’il faudra lui trouver un remplaçant capable d’être à l’aise dos au but, de combiner, décrocher et libérer les espaces. Il faudra surtout combler un vide statistique. À lui seul, Kylian Mbappé pèse plus de 50 buts par saison lors des trois derniers exercices. Une mission qui semble presque de l’ordre de l’impossible.

Le nom de Victor Osimhen est récemment apparu. Mais reste à savoir si le profil de l’attaquant du Napoli est compatible avec Luis Enrique. « Le Napolitain travaille bien sans ballon mais il est surtout un attaquant de rupture, de profondeur et un finisseur redoutable », précise LP. Avant d’être attaquant de pointe, Kylian Mbappé s’était distingué sur l’aile gauche et le PSG pourrait se renforcer à ce poste. Dans cette zone, Bradley Barcola monte en puissance mais il faudra aussi voir comment sera géré le dossier Xavi Simons, racheté 5M€ l’été dernier (contrat jusqu’en 2027) et prêté dans la foulée au RB Leipzig jusqu’à la fin de la saison. « Son retour dans la capitale était aussi bien une manière de préparer l’avenir avec un joueur qui aime le club qu’une opportunité financière sur une potentielle revente. » Mais, le club allemand apprécie les performances du Titi (7 buts et 9 passes décisives en 27 matchs) et souhaiterait prolonger le prêt du Néerlandais de 20 ans d’une saison supplémentaire. « Simons n’a pas encore décidé de quoi serait fait son avenir mais, parmi ceux qui le connaissent, on assure qu’il n’attend pas de savoir ce que fera Mbappé pour trancher », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi les conséquences d’un possible départ de Kylian Mbappé sur les droits TV de la Ligue 1, qui vend actuellement ses droits pour la période 2024-2029. Depuis les départs de Neymar Jr et Lionel Messi l’été dernier, l’attaquant français reste la dernière attractivité de ce championnat et le dernier joueur capable d’attirer les foules et les téléspectateurs. Mais Vincent Chaudel, cofondateur de l’Observatoire du sport business, a tenu à tempérer les conséquences d’un tel départ : « Ce serait un coup dur que Mbappé s’en aille. Mais dans tous les cas, s’il avait resigné un an, ça n’aurait pas non plus eu un impact crucial. On parle ici de contrats de diffusion sur cinq saisons. Le problème surtout, c’est que ce départ viendrait s’ajouter à celui de Messi et Neymar l’été dernier, et que derrière les clubs locomotives sont à la peine. Monaco en vente, Marseille dans le dur, Lyon au bord du gouffre… Dans ce contexte, cela devient compliqué de convaincre un diffuseur de la compétitivité au sommet du championnat. Cette ultra domination du PSG est plus problématique que l’avenir de Mbappé. »

Après l’échec de l’appel d’offres de l’automne dernier, c’est DAZN qui est en pole dans les négociations au gré à gré. Si les discussions se poursuivent avec la Ligue, le montant proposé par la plateforme britannique n’est pas encore à la hauteur des attentes de Vincent Labrune, président de la LFP, assure Le Parisien. À défaut d’atteindre le milliard, la Ligue veut limiter la casse en espérant près de 900M€. Pour rappel, elle perçoit actuellement 700M€. C’est surtout sur le marché à l’international que la LFP veut frapper un grand coup et espérer plus que les 80M€ actuels. Mais le départ de Mbappé pourrait fragiliser l’objectif des 200M€.

Enfin, Le Parisien se questionne aussi sur la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Alors qu’il semble se diriger vers le Real Madrid, le Français devra aborder le sujet des JO avec le club espagnol lors des négociations. L’attaquant français pourrait inscrire son nom au palmarès en cas de victoire finale, comme ce fut le cas pour plusieurs stars dans le passé comme Neymar Jr (Brésil, 2016), Lionel Messi (Argentine, 2008), Samuel Eto’o (Cameroun, 2000) ou encore l’ancien Parisien Jay-Jay Okocha (Nigéria, 1996). Que ce soit du côté de Kylian Mbappé et du Real Madrid, ils auront une situation inédite à négocier. À l’été 1996, le Brésilien Ronaldo, transféré du PSV Eindhoven au FC Barcelone, avait obtenu l’autorisation de participer aux JO avant de rejoindre la Catalogne.

Cependant, « le Real Madrid n’a pas eu l’habitude de laisser ses joueurs zapper une présaison pour disputer les Jeux. » En 2021, Marco Asensio avait eu l’autorisation de rejoindre l’Espagne à Tokyo, mais pas Vinicius Jr. En 2016, les Merengue avaient bloqué Casemiro. Le président madrilène, Florentino Pérez, a souvent eu des désaccords avec ses stars et peu ont obtenu raison. « La problématique pour le Real sera de juger si, après l’Euro (14 juin – 14 juillet) et une dernière saison à 60 matchs avec le PSG, il est opportun de laisser Mbappé disputer les JO ou de lui ‘imposer’ des vacances avant de rejoindre la capitale espagnole. »

De son côté, L’Equipe évoque brièvement l’actualité du PSG avec la Ligue des champions. À neuf jours du huitième de finale aller de C1 face à la Real Sociedad (14 février), le club basque a reçu des nouvelles rassurantes sur quelques joueurs de son infirmerie. Touchés face à Gérone (0-0) ce week-end, Alvaro Odriozola et le capitaine Mikel Oyarzabal ne souffrent d’aucune blessure grave, rapporte le quotidien sportif. Ils voyageront avec le groupe pour la demi-finale de Coupe du Roi ce mardi. Éliminé avec le Japon en quarts de finale de la Coupe d’Asie ce samedi, le Japonais Take Kubo a déjà fait son retour avec le groupe et sera présent du déplacement afin d’affronter Majorque en coupe. Hamari Traoré, éliminé avec le Mali à la CAN, n’a pas encore rejoint le groupe mais « il pourrait le faire aux Baléares », conclut L’E.