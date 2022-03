Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 2 mars 2022. Le nouvelle offre de contrat des Rouge & Bleu pour Kylian Mbappé, quelle sanction pour Marco Verratti, Ethan Mbappé monte en puissance et la fin de match tendue en Youth League.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de Kylian Mbappé et la nouvelle proposition de contrat du PSG. Alors que son joueur arrive en fin de bail en juin, le club de la capitale met tous les moyens pour tenter de le prolonger et « vient de proposer un contrat de deux ans, avec un salaire de 50 millions d’euros net annuel assorti d’une prime XXL. » Les discussions entre Leonardo et l’entourage du joueur se sont poursuivies et les dirigeants parisiens ont formulé cette nouvelle offre ces 15 derniers jours. De son côté, l’attaquant n’a pas encore donné de réponse. Si le champion du Monde 2018 avait déjà refusé une offre avec un salaire de 45M€ l’été dernier, le board du PSG espère le convaincre avec ce nouveau contrat. Un nouveau bail qui s’étend sur deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024, afin de « se donner un maximum de chances d’avoir un Mbappé parisien lors de ‘leur’ Coupe du monde. » À cela s’ajoute « une prime de fidélité de 100 millions d’euros net d’impôts » si l’attaquant de 23 ans décide de rester à Paris.

Kylian Mbappé pourrait ainsi rester au PSG jusqu’à ses 25 ans, à moins qu’il ne soit vendu à l’été 2023. De plus, il pourrait rester au sein d’une équipe compétitive et peut même envisager un départ à moyen terme. « Depuis quelques semaines, un vent d’optimisme souffle à tous les étages des bureaux de la direction parisienne. Une issue favorable à ce dossier prioritaire ne serait plus une totale chimère », rapporte LP. Cependant, Le Parisien rappelle que le moteur principal de l’attaquant parisien pour son futur n’est pas l’argent mais « le projet, sa place au sein de celui-ci et la stature du club comptent tout autant. »

Le quotidien francilien précise également que le PSG a pris en compte un possible renouvèlement de contrat de Kylian Mbappé lors de sa présentation de son budget (fin 2021) pour le deuxième semestre 2022. « Selon nos informations, le club de la capitale a ainsi présenté un budget devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) en forte hausse pour le premier semestre 2022, un surcoût lié au nouveau bail qu’il entend faire signer à sa pépite dès que possible. » Mais cela ne signifie pas que l’attaquant va obligatoirement rester dans la capitale française. « Les informations délivrées devant la DNCG le sont à titre indicatif. Elles permettent de préciser au plus juste les ambitions d’un club. » Autre point à prendre en compte, le moment où Kylian Mbappé pourrait étendre son contrat. Si le champion du Monde 2018 prolonge avant le 30 juin prochain (soit la date de sa fin de contrat), le PSG devra verser une somme de 35M€ à son ancien club l’AS Monaco, d’après un accord conclu entre les deux clubs lors du transfert du joueur en 2017. « En paraphant un nouveau document qui débuterait par exemple en juillet 2022, il n’aurait plus à verser les 35 millions d’euros puisque techniquement, il ne s’agirait plus du même contrat. »

Enfin, Le Parisien évoque le cas de Marco Verratti. Après ses critiques envers l’arbitre, Mikaël Lesage, suite à la défaite du PSG face au FC Nantes (1-3) le 19 février dernier, le milieu de terrain passe aujourd’hui (à 18h) devant la commission de discipline de la LFP. L’international italien avait déjà manqué le dernier match face à l’AS Saint-Etienne (3-1) en raison d’une accumulation de cartons jaunes (3 en 10 matches) et devrait donc être suspendu encore quelques matches en Ligue 1. Depuis son arrivée à Paris en 2012, l’Italien a récolté 115 avertissements en 368 matches, soit un tous les trois matches. L’ancien arbitre, Tony Chapron, a évoqué le cas du joueur parisien. « C’est une situation dans laquelle il n’aurait jamais dû se retrouver. Qu’il se passe des choses sur le terrain, dans l’action, on peut le comprendre. Mais en dehors c’est assez incompréhensible. Ce n’est pas à lui de communiquer après un match quand il y a eu quelques soucis avec l’arbitrage. Il est curieux qu’on laisse un joueur s’exprimer de la sorte quand on est au PSG (…) Ils ont tellement l’habitude de gagner et d’être supérieur dans le jeu que, dès que les choses ne tournent pas en leur faveur, il faut bien trouver un responsable et c’est souvent l’arbitre. »

De son côté, L’Equipe parle de l’avenir d’un autre Mbappé : Ethan Mbappé. Sous contrat aspirant jusqu’en 2024, le milieu de terrain défensif de 15 ans commence à s’imposer comme une valeur sûre dans les sections jeunes du PSG et sa trajectoire ne sera pas liée à l’avenir de Kylian Mbappé. « Ethan est dans une démarche de progression individuelle, il veut bâtir sa carrière. En plus, Ethan adore le PSG. » assure-t-on en interne. Au fil de la saison avec les U17 Nationaux, le joueur de 15 ans s’est imposé comme un titulaire en sentinelle dans le 4-3-3 de Stéphane Moreau. « De loin, Ethan n’a pas grand-chose à voir avec Kylian. Plutôt lent sur ses premiers appuis, gaucher, dur sur l’homme, bref, le schéma inversé de son frère. » Mais, il fait également preuve de personnalité sur le terrain en demandant régulièrement le ballon afin d’être le premier relanceur de son équipe. « Il y a davantage ‘de Redondo en lui’, estime-t-on au PSG, que de Kylian. » Le prochain objectif d’Ethan sera de figurer dans le groupe de la Youth League où un autre jeune de 15 ans s’est révélé ces derniers mois : Warren Zaire-Emery. « Ces deux-là ont tout pour former un beau duo d’ici quelques années, en équipe première. À condition de réussir à les conserver jusque-là. »

Le quotidien sportif revient également sur la possible sanction de Marco Verratti. Et la commission de discipline de la LFP pourrait ne pas être trop sévère avec le champion d’Europe 2021. Selon le barème disciplinaire de la FFF, l’Italien « risque entre deux (propos ‘excessifs/déplacés’ ou ‘blessants’) et quatre matches de suspension (propos ‘grossiers/injurieux’). » Mais lorsqu’elle est sollicitée par le Conseil National de l’éthique (CNE), l’instance de la Ligue agit souvent avec un peu de retenue. « Dans ce dossier, au vu des mots employés, le Parisien pourrait écoper d’environ trois matches de suspension, dont peut-être un avec sursis. » Une sanction qui s’appliquera qu’à partir de la semaine prochaine. Il sera donc apte pour le match face à Nice ce samedi.

Enfin, L’Equipe évoque aussi la qualification des U19 du PSG en quarts de finale de la Youth League. Vainqueur du Séville FC (2-0) dans un match tendu, l’entraîneur, Zoumana Camara, s’est montré satisfait de la qualification de sa formation mais moins du comportement de ses joueurs lors de cette rencontre marquée par de nombreuses tensions. Deux Parisiens ont été expulsés dans le temps additionnel : Wilson Odebert pour un tacle dangereux et Kaïs Najeh « pour un coup de poing décroché dans un début de bagarre générale insensé que les dirigeants des deux clubs ont eu le plus grand mal à contenir. » De son côté, Xavi Simons sera également suspendu pour le quart de finale après avoir récolté un nouveau carton jaune dans la compétition. Pour le prochain tour, les U19 affronteront le vainqueur du match Zilina-Salzbourg.