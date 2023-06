Revue de Presse PSG : Mbappé et les JO, Nasser al-Khelaïfi, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 11 juin 2023. Nasser al-Khelaïfi qui nie toute implication dans le rachat de Manchester United, Philippe Diallo – président de la FFF – qui espère voir Mbappé aux JO…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le démenti du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, sur un possible rôle de ce dernier dans le processus de rachat de Manchester United par le Qatar. Vendredi, la presse britannique, avec notamment la BBC et The Athletic, indiquait que le dirigeant parisien prenait une part active aux négociations pour aider le Cheikh Jassim Bin Hamad al Thani à remporter la mise. Présent en Turquie, lieu de la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l’Inter, hier en tant que patron de l’association européenne des clubs (ECA), il a été questionné sur son éventuel rôle dans le rachat de Manchester United. Il a totalement démenti la rumeur. « Vous me faites rire pour être honnête. Bien sûr, je suis Qatarien. Je suis souvent interrogé par différents clubs européens, sur les investissements, etc. […]Je ne travaille pour personne. Je veux juste le meilleur pour le football. Bien sûr que je donnerais mon avis si on me le demandait, je le ferais pour n’importe qui, pas seulement sur Manchester United« , a-t-il indiqué lors de son point presse. Le quotidien sportif explique que selon une source proche du dossier, le président du PSG a bien été sollicité par Jassim Bin Hamad al Thani, mais seulement pour donner un avis. « Le candidat au rachat de Manchester United est en concurrence avec le milliardaire anglais Jim Ratcliffe. » D’après les mêmes sources, les Glazer, actuels propriétaires du club mancunien ont aussi contacté Nasser al-Khelaïfi il y a un mois. « Ils voulaient qu’il encourage son compatriote à augmenter son offre de rachat, un rôle d’intermédiaire qu’il n’a pas voulu endosser.«

« Le PSG, c’est mon club, c’est dans mon cœur, il n’y a rien d’autre. Comme président de l’ECA, j’adorerais avoir de meilleures compétitions donc de meilleurs clubs. En France, si quelqu’un venait me voir pour m’interroger sur des questions comme celles-ci, je répondrais également, en exprimant mon point de vue sur telle ou telle chose. Je veux ce qu’il y a de mieux pour la France, pour tous les Championnats et toutes les compétitions européennes, indique Nasser al-Khelaïfi durant cette conférence de presse. J’accepte les investissements d’où qu’ils viennent, à partir du moment où les règles sont respectées. J’ai donné mon avis et ensuite apparemment c’est moi qui gère le deal, c’est une blague. »

Le quotidien sportif évoque également le souhait du président de la FFF, Philippe Diallo de voir Kylian Mbappé participer aux Jeux Olympiques de Paris l’année prochaine. Hier, le dirigeant a en effet évoqué son ambition olympique pour le numéro 7 du PSG. « On va être une discipline phare si nous pouvons mobiliser nos licenciés, nos territoires. Il faudra constituer l’équipe la plus performante, on a tous en tête un nom qui ferait que notre ambition serait décuplée […] Kylian Mbappé s’est déjà exprimé sur le sujet. Il a le souhait d’y participer. À travers leurs caractéristiques, les JO font rêver les sportifs. Et je crois qu’avec ses meilleurs joueurs, notre équipe peut monter sur le podium. Kylian Mbappé est un chasseur de records et avoir une médaille d’or sera une façon pour lui de marquer l’histoire […] La séquence sera compliquée avec l’Euro, les JO, la Ligue 1. C’est une séquence lourde. Mais les JO, ça fait un siècle qu’on les a pas eus. […]On va entreprendre un travail de conviction. On va sensibiliser nos clubs professionnels au fait qu’il y va de l’intérêt général d’aligner la meilleure équipe« , conclut le président de la FFF.

Dans son édition du jour, le Parisien n’évoque pas vraiment le PSG. Il fait un focus sur le mercato des joueurs de l’équipe de France, qui se rassemblent actuellement pour les matches de qualifications à l’Euro 2024 contre Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin). Après quatre ans au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram va quitter le club allemand libre de tout contrat. Le quotidien francilien rappelle qu’il est dans le viseur de l’Inter Milan, de l’Atlético de Madrid « mais surtout de l’AC Milan et du PSG. Comme nous l’avons écrit en début de semaine, l’intérêt du club parisien le séduit fortement. » Le quotidien francilien indique qu’il n’est pas exclu que Thuram annonce sa future destination lors du rassemblement des Bleus. Annoncé il y a quelques semaines comme piste possible du PSG pour renforcer sa défense centrale, Axel Disasi est en discussion sérieuses avec Manchester United « quand, pour l’heure, le PSG n’envisage pas d’aller plus loin dans de dossier« , conclut Le Parisien.