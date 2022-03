Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 24 mars 2022. Les dessous du boycott de Kylian Mbappé avec les sponsors de l’Equipe de France, le droit à l’image au coeur de son prochain contrat, Presnel Kimpembe ménagé, Gigio Donnarumma doit se relancer avec l’Italie et l’avocat de Kheira Hamraoui réplique.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le boycott de Kylian Mbappé lors des opérations marketing de l’Equipe de France. La raison ? L’attaquant du PSG « remet en cause l’utilisation de son image par certaines marques et aimerait davantage de concertation. » Lors de ses débuts avec les Bleus en 2017, le joueur de 23 ans avait signé une convention pour participer à ces opérations avec les sponsors de l’EDF, mais son avocate, Delphine Verheyden, « juge le document signé bancal, sans véritable valeur juridique. » Cette dernière a communiqué à plusieurs reprises avec la FFF (et plus précisément Florence Hardouin) mais sans réel changement. Dans un communiqué transmis à l’AFP, les représentants de Kylian Mbappé précisent que cela n’est pas une rébellion. « Les conditions de cette convention ne permettent plus de développer l’image du football dans le respect des valeurs que peut porter l’institution, mais aussi de celles propres à chaque joueur de l’équipe », indique le communiqué.

Depuis le début de sa carrière internationale, Kylian Mbappé reverse l’intégralité de ses primes de droit à l’image à différentes associations caritatives. Ainsi, certaines marques ne véhiculent pas ses valeurs comme Betclic (paris sportifs) qui représente un danger pour les plus jeunes, ou encore KFC (fast-food) et Coca Coca (soda) qui contribuent à la malbouffe. Sans surprise, les sponsors (qui peuvent choisir cinq joueurs pour les mettre en avant) visent le joueurs le plus bancable avec Paul Pogba et Antoine Griezmann. Mais le champion du monde 2018 risque-t-il des sanctions après le refus de ce mardi ? Cela est peu probable car le président de la FFF, Noël Le Graët, n’était pas au courant de la position du joueur. « Ensuite parce que l’instance dit comprendre les raisons du Bondynois de ne pas coller son image à des marques qu’il ne cautionne pas. » Des discussions entre les différentes parties auront lieu après ce rassemblement et au mois de juin.

Le Parisien précise également que ces droits à l’image peuvent être un enjeu majeur pour une prolongation avec le PSG. Lors de sa signature à l’été 2017, l’ancien Monégasque avait quasiment laissé tous ses droits à l’image au club de la capitale. Mais, « dans son prochain contrat, Kylian Mbappé entend maîtriser l’intégralité de ses droits, comme Leo Messi, qui a la mainmise totale sur ce domaine au PSG. » Selon les informations de LP, le PSG est prêt à s’aligner sur la volonté du joueur « et lui laisser le choix de son exposition marketing. »

Le quotidien francilien indique également que Presnel Kimpembe a été ménagé à l’entraînement de l’Equipe de France ce mercredi. Après avoir manqué la séance de mardi en raison de symptômes bronchite, le défenseur parisien a retrouvé Clairefontaine hier et « a couru à l’écart du groupe. » Sa présence comme titulaire face à la Côté d’Ivoire, ce vendredi en match amical, reste très incertaine.

De son côté, L’Equipe a obtenu une interview de Nöel Le Graët qui explique qu’aucune sanction ne devrait être donnée à Kylian Mbappé, même s’il va rappeler au joueur ses obligations avec l’Equipe de France. « Je vais le rencontrer rapidement. Hier (mardi), il y avait tellement de réunions (à la FFF)… Je vais à Marseille voir le match (face à la Côte d’Ivoire), puis à Lille (contre l’Afrique du Sud). Ensuite, il y a un peu de temps pour que l’on se voie. Il est parisien et moi aussi de temps en temps… J’ai confiance en lui. Au niveau joueur, il est incontestable. Cela n’a aucune conséquence pour l’avenir. Cela permet à nos avocats de travailler… J’ai confiance en lui. C’est un garçon brillant. Je n’en fais pas une affaire d’État (…) Tout ce qui est sanctions, ça m’embête toujours. Je n’aime pas ce mot-là. Mais il y aura une conversation. »

Le quotidien francilien évoque aussi le cas de Gigio Donnarumma. Après une erreur face au Real Madrid et des derniers matches en sélection peu rassurants, le portier italien devra montrer un autre visage lors des barrages pour la Coupe du monde 2022, à commencer par la rencontre face à la Macédoine du Nord. Depuis la victoire à l’Euro, le gardien parisien a fait preuve de quelques hésitations en sélection. « Il a parfois renvoyé l’impression d’un gardien moins sûr de lui face à l’urgence. même si l’Italie l’a partiellement absous de son imprudence madrilène, voyant nettement une faute de Benzema sur l’action. » Et afin qu’il retrouve de la confiance et se sente à l’aise, le sélectionneur de la Nazionale – Roberto Mancini – l’avait téléphoné après l’élimination en Ligue des champions « pour lui dire que les erreurs font partie du jeu et qu’elles ne remettent pas tout en cause. » Il avait également dîné à Paris avec son gardien et Marco Verratti « pour leur rappeler sa confiance et faire retomber un peu la pression. »

Enfin, L’Equipe rapporte que les avocats de Kheira Hamraoui ont adressé un courrier au PSG afin de dénoncer l’attitude de certaines joueuses à l’encontre de la milieu de terrain. Depuis son agression subie en novembre dernier, la polémique et les tensions ne sont toujours pas retombées. Selon les informations du quotidien sportif, « son avocat, Me Saïd Harir, a fait part du mal-être de sa cliente à la direction parisienne, en début de semaine, après plusieurs incidents et signes d’hostilité de la part de certains supporters du club. » Les attitudes d’Aminata Diallo, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani sont également pointées du doigt et qui « ont pour effet une dégradation des conditions de travail de ma cliente, portant atteinte à ses droits, à sa dignité, altérant sa santé mentale et compromettant son avenir professionnel », précise Me Saïd Harir dans son courrier. De plus, l’avocat de la joueuse regrette le « silence malaisant » et la « passivité blâmable » du club et espère que des mesures seront prises de la part des dirigeants parisiens.