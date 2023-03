Revue de Presse PSG : Mbappé-Griezmann, UWCL, Parisiennes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 mars 2023. Kylian Mbappé a discuté avec Antoine Griezmann et va donner sa première conférence de presse dans le rôle de capitaine, la défaite des Parisiennes en UWCL face à Wolfsburg avec un arbitrage contestable…

Dans son édition du jour, L’Equipe nous rapporte que Kylian Mbappé a échangé avec Antoine Griezmann. À la lutte avec l’attaquant du PSG pour le rôle de capitaine, le joueur de 32 ans sera finalement vice-capitaine. Un choix qui l’a touché et qui peut remettre en cause sa carrière internationale. Mais en tant que nouveau capitaine, le numéro 10 des Bleus a fait un premier geste fort en discutant avec son coéquipier afin d’apaiser la situation. Mardi, au moment de l’officialisation de son capitanat, l’attaquant parisien a souhaité avoir une discussion avec son coéquipier, après avoir eu écho de sa frustration. « Le joueur du PSG a indiqué à Griezmann qu’il comprenait sa déception, mais qu’il comptait sur lui. Il a tenté de rassurer ‘Grizou’ en lui expliquant qu’il avait une conception du capitanat dans laquelle il avait envie de laisser une grande place aux autres, à lui, comme à Olivier Giroud par exemple, ou tous les autres joueurs qui peuvent exprimer l’envie de montrer une forme de leadership », rapporte L’E. Avec cette discussion, Kylian Mbappé voulait montrer l’importance d’Antoine Griezmann dans le système de jeu des Bleus.

Le quotidien sportif précise également que Kylian Mbappé se présentera en conférence ce presse ce jeudi vers 17h30, veille de match de France / Pays-Bas. Une première pour lui dans son nouveau rôle de capitaine et dans un exercice qu’il maîtrise parfaitement et où il s’exprime sans langue de bois. Une communication saluée par son coach au moment de faire son choix pour le capitanat : « Si Kylian a une qualité en plus de toutes ses qualités, c’est qu’il est très bon et habile dans sa communication. Pour Kylian, ce ne sera pas un problème de ce côté-là », avait déclaré lundi Didier Deschamps. Et l’attaquant parisien peut s’attendre à des questions sensibles au sujet d’Antoine Griezmann, Karim Benzema, Noël Le Graët ou encore la future convention sur les droits d’images des Bleus. « Mais l’attaquant sait négocier ces tournants médiatiques, que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France (…) Le jeune homme de 24 ans manie ses réponses comme la dynamite et aussi bien en français, qu’en anglais ou en espagnol », rapporte L’E. Pourtant, lors de la Coupe du monde au Qatar, le champion du Monde 2018 a été le seul Français à ne pas se présenter en conférence de presse. « Personne ne l’a forcé dans l’encadrement tricolore, ce qui prouvait encore plus son poids et son libre arbitre dans la gestion de sa parole. » Le principal intéressé avait expliqué cela par son envie de se concentrer à 100% sur la compétition et avait même décidé de payer les 10.000€ amendes suite à ses « no-shows » après avoir remporté plusieurs trophées d’homme du match.

Enfin, L’Equipe revient sur la défaite des Féminines du PSG, au Parc des Princes, en quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League face au VfL Wolfsburg (0-1). Malgré une domination dans le jeu, les Parisiennes se sont inclinées avec des décisions de la VAR qui font parler. Introduit dès ces quarts de finale, l’arbitrage vidéo aura eu une grande influence dans le résultat de ce mercredi. Dans une rencontre maîtrisée par les Rouge & Bleu, la VAR est intervenue une première fois en défaveur des Parisiennes, après un penalty obtenu par Sakina Karchaoui (55′). « L’arbitre anglaise, Rebecca Welch, a évidemment vu le contact, mais a considéré que c’était la Parisienne qui était allée se heurter au genou de l’Allemande, et non l’inverse. La latérale française avait pourtant fait la différence par sa vivacité », rappelle L’E. Dans la foulée, le PSG a subi une nouvelle décision de la VAR après une main d’Elisa De Almeida dans la surface parisienne. Une décision pas illogique, mais le second carton jaune contre l’internationale française est difficilement compréhensible. « À dix et malgré des changements résolument offensifs, Paris n’a pas su revenir et devra donc renverser les débats jeudi prochain en Allemagne (18h45). » Si Gérard Prêcheur a apprécié la prestation globale de son équipe, les Parisiennes devront se montrer plus tranchantes en attaque pour croire à une qualification en demi-finales de la compétition.