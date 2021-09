Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 24 septembre 2021 : L’attitude de Mbappé, le début de saison en boulet de canon d’Hakimi, les limites du jeu Parisien, un point sur l’infirmerie.

Le début de saison exceptionnel d’Achraf Hakimi est mis en avant par Le Parisien qui a impressionné les staffs (technique et médical) par « ses tests réalisés sur lui » avec un corps à la masse graisseuse de 7 % (sachant que la moyenne se situe plutôt autour de 10 %). Le nouveau défenseur « s’éclate à Paris avec trois buts et deux passes décisives », et a développé une vraie complicité avec Kylian Mbappé qui « partagent des fibres musculaires hors norme, une vision commune du jeu offensif et s’admirent mutuellement ». Le joueur est aussi à l’aise du pied droit que du pied gauche et « est attiré par le but comme une pulsion atavique ». L’ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, encense sont ex-joueur en déclarant qu’à 22 ans « il faut assumer d’être le transfert le plus cher de l’intersaison en France ». Ce dernier rajoute que « rien ne lui pèse, la pression semble glisser sur lui » et « qu’on se rendra vite compte que c’est un latéral comme il n’y en a encore jamais eu au PSG. »

L’attitude de Mbappé contre Metz fait débat, et le journal explique que celui-ci fait face à un nouvelle étape de sa carrière avec la division « entre les fans et les anti ». Il lui est reproché son chambrage en fin de match avec Alexandre Oukidja mais « ce n’est pas la première fois que ça lui arrive ». C’est surtout son Euro et sa non-prolongation avec le PSG qui « ont provoqué un certain basculement. » Déjà avec les supporters parisiens le désamour a rapidement été éteint grâce à son attitude et ses très bonnes performances.

Le quotidien francilien nous révèle que Lionel Messi n’a toujours pas repris la course ce jeudi. L’attaquant argentin est resté aux soins et le PSG ne souhaite prendre aucun risque avec son élément alors qu’un choc XXL attend les hommes de Mauricio Pochettino ce mardi face à Manchester City en Ligue des Champions. Le numéro 30 parisien pourrait donc, toujours selon Le Parisien, être préservé face au MHSC. Néanmoins, pour l’heure, aucun doute ne plane au sein du club de la capitale sur sa participation face aux Citizens, rassure le média régional.

Le quotidien L’Équipe écrit que « tout ne roule pas si bien » au PSG depuis le début de la saison malgré l’invincibilité en Ligue 1 et 20 buts inscrits, mais avec des « limites qui ne sont pas (encore) rédhibitoires en Championnat mais pourraient avoir des conséquences plus fâcheuses en Ligue des champions. » Tout d’abord la difficulté à défendre en profondeur fait que Paris peut se retrouver dans l’embarras à la perte de la balle. Avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi, les Rouge & Bleu ont deux défenseurs aux profils similaires qui « s’exposent un peu plus encore à ce genre de situation. » Marquinhos-Kimpembe ont eux aussi montré des limites dans ce domaine, et « l’une des pistes de réflexion du staff pour remédier à ce problème serait de passer à une défense à trois avec le retour de Sergio Ramos. » Le milieu jugé comme « moins récupérateur » est aussi un problème pour le club de la capitale selon le média sportif, qui estime que l’impact du coeur du jeu parisien souffre du manque d’implication de ses attaquants. Enfin le manque d’efficacité sur les duels aériens est pointé du doigt. Des joueurs comme Thiago Silva et Edinson Cavani, tous efficaces de la tête, n’ont pas été remplacés. Avec le retour prochain de Sergio Ramos, « les données seront sans doute différentes. »

Le journal fait un point sur l’infirmerie parisienne et (c’est assez rare pour le signaler) les nouvelles sont plutôt bonnes. Juan Bernat devrait enfin faire son retour ce week-end face à Montpellier. « Les dernières séances d’entrainement ont révélé une montée en puissance » du latéral gauche, ses sensations sont bonnes et les feux sont au vert. Concernant Marco Verratti, il poursuit son travail individuel et « effectue des progrès significatifs ». L’Italien a des chances de retrouver le groupe selon L’Équipe, tandis que Messi a « 99% de chance » d’être forfait pour la rencontre de samedi. Enfin Sergio Ramos pourrait retrouver le groupe dans 10 jours contre le Stade Rennais.