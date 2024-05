Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 12 mai 2024. Le PSG va conclure une semaine particulière face à Toulouse, le dernier match de Mbappé au Parc des Princes, pas d’hommage prévu par le PSG, une relation de respect entre Kylian Mbappé et Luis Enrique…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au PSG et évoque cette semaine particulière qui va se conclure avec la célébration du titre. Éliminé de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund mardi, le club de la capitale a ensuite vu son actualité être occupée par l’annonce de départ de Kylian Mbappé ce vendredi. Hier, en conférence de presse, Luis Enrique a passé la quasi totalité de son temps à répondre aux questions autour de la star parisienne, reléguant au second plan la réception de Toulouse et l’élimination en Ligue des champions. Et face au TFC ce dimanche (21h en intégralité sur Canal Plus Sport 360 et en multiplex sur Prime Video), Kylian Mbappé sera une nouvelle fois l’attraction principale. Le meilleur buteur de l’histoire du club va disputer son dernier match au Parc des Princes. Reste à savoir dans quelle ambiance. À l’origine, Nasser al-Khelaïfi voulait organiser un bel hommage à l’international français et avait envoyé un message en ce sens à ses équipes depuis le 13 février dernier. « Mais depuis, le futur Madrilène n’avait fait aucune communication publique jusqu’à sa vidéo de vendredi. Une démarche dont le club n’a pas été informé au préalable et qu’il a découverte en même temps que tout le monde. Y compris son contenu, où le joueur remercie un tas de personnalités du présent ou du passé, sans citer Al-Khelaïfi, avec lequel les relations sont polaires… », rapporte L’E.

Depuis l’annonce officielle de Mbappé, le PSG ne s’est toujours pas exprimé publiquement. « Ces dernières heures, on avouait au club que l’hommage d’envergure envisagé à l’origine serait difficile à mettre en place en raison du timing. Un clip est en préparation, avec des images de ses buts, des messages enregistrés par d’anciens joueurs, sans certitude qu’il soit bouclé à temps pour ce dimanche soir. » Il y a également un autre problème qui n’a pas été réglé. Les termes financiers du départ du joueur ne sont pas encore finalisés. Un accord semblait avoir été trouvé l’été dernier où l’attaquant de 25 ans prévoyait d’abandonner des primes estimées entre 80M€ et 100M€, « mais le PSG entend à présent rediscuter avec le joueur pour arrêter une compensation définitive en fonction du contrat qu’il a, entre-temps, négocié avec le Real Madrid. » Ainsi, il n’est pas aussi exclu qu’un hommage puisse avoir lieu à une date ultérieure. De son côté, le Collectif Ultras Paris a bien l’intention de célébrer Kylian Mbappé ce dimanche soir avec un tifo et des chants. Au PSG, on va surtout se concentrer sur la célébration du 12e titre de champion de France, avec « un show énorme, comme jamais fait auparavant. »

Le quotidien sportif se penche aussi sur la relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. Au lendemain de l’annonce officielle de son joueur, le technicien espagnol a pu s’exprimer pleinement sur le sujet et a tenu à rendre hommage à son meilleur buteur : « Je lui mets 10/10 en tant que personne et 10/10 en tant que joueur. Je suis très fier d’avoir vécu cette saison avec Kylian (…) Malgré le fait qu’on ait souvent voulu nous opposer, et le fait que Kylian l’ait démenti publiquement, tout ce que je peux dire est que c’est une merveille. » Cette saison, les deux hommes n’ont pas été sur la même longueur d’onde. Le coach parisien veut que ses joueurs se plient au collectif qu’il place au-dessus de tout. De son côté, Kylian Mbappé n’a pas compris la gestion du coach à son égard. Il avait tenté d’obtenir des explications au lendemain de sa sortie à la pause face à l’AS Monaco, en vain. « Cela a permis d’apaiser les tensions naissantes, pas de digérer certains choix (OM par exemple où il est remplacé à la 65e minute), mais il s’est résolu à prendre son parti d’un technicien insondable même pour ses proches. » Mais les deux hommes se vouent un respect profond. « Professionnel déjà, chacun estimant les qualités de l’autre. Mais aussi humain. » Le coach parisien loue notamment le tempérament positif et sain de son joueur. De son côté, Kylian Mbappé a apprécié que son coach se mouille auprès de ses dirigeants l’été dernier pour qu’il réintègre le groupe professionnel. « Il est sensible aussi aux failles personnelles de l’ancien du Barça, qui a connu des expériences douloureuses », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien consacre aussi sa Une au dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. « Toutes les bonnes choses ayant une fin, l’histoire d’amour contrariée entre le capitaine de l’équipe de France et le club de la capitale se conclura, en partie, ce dimanche soir. » Il restera ensuite les matches face à l’OGC Nice et le FC Metz en Ligue 1 ainsi que la finale de Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais pour tenter de conclure cette aventure parisienne par un dernier titre à son palmarès. Après avoir annoncé son départ à son président, son coach et ses coéquipiers en février, le numéro 7 des Rouge & Bleu a officialisé la nouvelle ce vendredi soir. « J’avais toujours dit que je m’adresserais à vous quand le moment serait venu. Je voulais donc vous annoncer à tous que voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain, je ne vais pas prolonger. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes ce dimanche », a-t-il déclaré dans sa vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Si certains supporters porteront encore en mémoire l’élimination en Ligue des champions, « les autres, en revanche, ne gâteront rien du moment unique, magique que constituera l’occasion qui leur sera offerte de voir le prince du Parc évoluer sous leurs yeux une dernière fois sous le maillot du PSG », estime LP. En sept ans, Kylian Mbappé aura été un vecteur d’émotions avec son triplé sur le terrain du FC Barcelone et son doublé à l’Allianz Arena face au Bayern Munich, ou encore ses 155 buts qui auront fait vibrer le Parc des Princes. « Sa dernière saison, peut-être celle de trop tant elle aura été jalonnée de coups durs et de coups bas en interne, accouchant même d’une rupture définitive avec son président. » Mais, l’attaquant parisien devrait recevoir un bel hommage de la part d’une grande partie du public. « Le club en revanche devrait rester muet. S’il ne manquera pas de célébrer Michel Montana, speaker et voix du Parc depuis près de trente ans, il ne fera sans doute rien pour celui qui en a fait battre le cœur et cligner les yeux durant les sept dernières saisons. »

Le quotidien francilien confirme aussi que le PSG n’envisage aucun hommage pour Kylian Mbappé ce dimanche soir, en marge du match face au Toulouse FC. Le club de la capitale se concentrera surtout sur la célébration du douzième titre de champion de France de l’histoire du club. « Vendredi après-midi, le Parc des Princes accueillait ceux qui animeront la soirée de célébration du douzième titre de champion de France pour une répétition générale. Tout au long de la journée et jusqu’à minuit des techniciens, des musiciens et des membres de la LFP ou du PSG étaient sur le pont pour peaufiner les derniers préparatifs, entre festivités, feux d’artifice, estrades et protocole de remise de l’Hexagoal. » Pour le 50e trophée de l’histoire du club, les dirigeants parisiens voulaient marquer le coup.

Mais les regards se tourneront aussi du côté de Kylian Mbappé. L’annonce officielle de son départ vendredi aurait pu redistribuer les cartes et pousser Paris à organiser un hommage. Avant l’officialisation de son départ, une réflexion a bien été menée en interne pour rendre hommage au vice-capitaine parisien, mais finalement aucun cérémonial n’a été préparé, précise LP. « La journée de samedi n’a pas permis de faire évoluer la situation. En interne, on soulignait un timing trop court pour imaginer un traitement spécial pour le capitaine des Bleus au milieu de la célébration du titre de champion de France. » Impossible aussi de ne pas voir une conséquence des relations tendues entre Nasser al-Khelaïfi et le clan Mbappé. Mais, on n’exclut pas un petit cérémonial avant la finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain à Lille. « La réflexion est en cours, sans garantie de résultat… » Ce dimanche donc, seuls les membres du CUP fêteront la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes avec un tifo en hommage au meilleur buteur de l’histoire du club.