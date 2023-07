Revue de Presse PSG : Mbappé, Kimpembe, Kang-In Lee, Rico…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 9 juillet 2023. La récente sortie de Kylian Mbappé ne passe pas au PSG, Presnel Kimpembe doit éclaircir son avenir, Kang-In Lee est officiellement Parisien, Sergio Rico pourrait bientôt sortir de l’hôpital…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir de Presnel Kimpembe. Gravement blessé au tendon d’Achille en février dernier, le défenseur parisien est l’un des premiers joueurs à avoir profité des nouvelles installations à Poissy en poursuivant sa rééducation. Opéré rapidement, le défenseur de 27 ans « a déjà effectué une large partie de sa rééducation. Les premières étapes ont été franchies sans retard. » Le Français, qui effectue des allers-retours ponctuels avec son chirurgien, est même en avance sur les temps de passages, rapporte L’E. « Kimpembe, confronté à des douleurs aux tendons d’Achille depuis plusieurs années et conscient de la gravité de ce type de blessures, ne veut pas, pour autant, se précipiter. » Son retour à la compétition est prévu pour la mi-octobre.

Mais, le champion du Monde 2018 devra également mettre au clair son avenir, lui dont le contrat prend fin à l’été 2024. Au contraire d’un Kylian Mbappé, qui se trouve dans une même situation contractuelle, les discussions entre les deux parties se sont toujours déroulées de manière apaisée. Et récemment, le Titi a changé d’agent et est désormais représenté par la société anglaise Stellar, gérée par Jonathan Barnett. « Ses nouveaux représentants vont pouvoir discuter de l’avenir avec Campos dans les prochains jours. Le Portugais pourrait proposer une prolongation de contrat à son défenseur. Mais à quel niveau ? » En effet, Luis Campos continue à mettre en avant les difficultés liées au fair-play financier. Presnel Kimpembe fait partie des 10 plus gros salaires du club (750.000€ brut mensuels) et a déjà fait savoir qu’il ne quittera pas le club cet été. « Pas vraiment un problème pour Paris, conscient de ne pas pouvoir vendre son défenseur à un prix très élevé. Le Titi n’a lui, en l’état, qu’un objectif : prolonger avec le PSG. »

Le quotidien sportif évoque aussi l’état de santé de Sergio Rico. Après être sorti du coma il y a quelques jours, Sergio Rico n’est plus en soins intensifs depuis le 4 juillet. Et le portier du PSG pourrait même sortir de l’hôpital dans deux semaines, selon The Athletic. Même s’il a logiquement perdu de la masse musculaire, « il aurait tout de même retrouvé sa voix après plusieurs essais infructueux au cours des derniers jours et aurait remercié les supporters du PSG pour leur soutien. Sa famille a d’ailleurs assuré avoir apprécié la visite de Luis Campos et du médecin du club à l’hôpital. » Après sa possible sortie de l’hôpital, la prochaine étape de la convalescence se déroulera à Séville pendant plusieurs mois pour l’Espagnol de 29 ans. Pour le moment, un retour sur les terrains reste improbable, même si aucune possibilité n’est à exclure. « Contacté samedi, le PSG n’a voulu ni confirmer ni infirmer les informations de The Athletic. »

Enfin, L’Equipe revient sur l’officialisation de l’arrivée de Kang-In Lee. L’international sud-coréen a signé un contrat de 5 ans avec le PSG, après avoir déjà passé sa visite médicale il y a plusieurs jours. C’est le premier Sud-Coréen de l’histoire des Rouge & Bleu. « Le PSG et Majorque ont pu finaliser les bases d’un accord déjà trouvé il y a plusieurs semaines. Les deux clubs ont échangé les derniers papiers à ce sujet pour un transfert estimé à 22M€, hors bonus. »

De son côté, Le Parisien met en avant les tensions au sein du PSG depuis la dernière sortie médiatique de Kylian Mbappé dans le magazine France Football (les meilleurs extraits à lire ici). En effet, plusieurs joueurs auraient fait part de leur mécontentement au président Nasser al-Khelaïfi. Il y a quelques jours, le patron des Rouge & Bleu avait posé un ultimatum à son joueur concernant son avenir. « Une posture ferme de la part du club de la capitale et un changement de ton qui témoignaient déjà d’une dégradation des relations entre Kylian Mbappé et ses dirigeants », note LP. Dans cette récente interview accordée à FF et réalisée le 12 juin dernier, le Français évoque ses ambitions et sa quête de Ballon d’Or, freiné par le club qu’il a choisi. « Je pense que jouer au Paris-SG, ça n’aide pas beaucoup, car c’est une équipe clivante, un club clivant », a-t-il déclaré.

Le joueur de 24 ans a également pointé du doigt les responsables du club suite à la saison compliquée : « Il faut parler aux gens qui font l’équipe, qui organisent l’effectif, qui construisent ce club. (…) Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu’on appelle un plafond de verre. C’est pour ça que ce n’est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus. » Des propos qui ont été mal perçus par certains membres de l’effectif, d’après RMC Sport. Le président Nasser al-Khelaïfi n’a pas apprécié cette sortie et aurait même été choqué par ces déclarations qui manquent de respect à l’effectif. « Surtout, la sortie aurait contrarié des membres du vestiaire parisien, qui auraient fait part de leur mécontentement au dirigeant qatari. » Ainsi, six joueurs auraient écrit à Nasser al-Khelaïfi. Une information également confirmée par Canal Plus et Sky Sports. « Contacté ce samedi à ce sujet, le PSG n’a pas donné suite à nos sollicitations », rapporte le quotidien francilien.

De son côté, le PSG s’agace de la mauvaise publicité de ce conflit avec son joueur et craint d’une mauvaise répercussion sur les sponsors et partenaires. Mais du côté du clan Mbappé, on paraît peu inquiet. En raison de son importance sportive dans l’effectif, « le joueur comme son entourage savent que le club ne pourrait se passer de lui tout au long de la saison à venir (…) S’il restera pour l’heure loin des pelouses du nouveau centre d’entraînement (retour prévu le 17 juillet), Kylian Mbappé devrait malgré tout alimenter les discussions dans ce début de préparation. »