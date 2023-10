Revue de presse PSG : Mbappé, Kolo Muani, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 12 octobre 2023. Le trio Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé toujours en rodage chez les Bleus, combien de joueurs du PSG titulaires contre les Pays-Bas ?…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un focus sur le trio d’attaque du PSG, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, qui est plus attendu en équipe de France du fait qu’ils évoluent quotidiennement ensemble au PSG. Le quotidien sportif indique que la connexion entre les trois sur le terrain est encore loin d’avoir atteint son apogée. « Mais en dehors, les Français continuent de dérouler le fil d’un lien construit il y a plusieurs mois, voire année concernant Mbappé et Dembélé. Cette amitié qui s’étire en club doit être une force pour l’équipe de France à moyen terme« , analyse le quotidien sportif. Ce dernier explique que pour cela, il faudra que les automatismes se forment au PSG. En 280 minutes de temps de jeu commun, il y a eu une seule passe décisive entre les trois hommes (Kolo Muani pour Mbappé contre Nice). L’Equipe note aussi que les consignes de Didier Deschamps sont différentes de celles de Luis Enrique. « Le système, la structure et l’animation utilisés chez le champion de France en titre sont distincts de ceux en sélection. » L’Equipe conclut en expliquant que les deux staffs assurent que ce n’est qu’une question de temps pour voir ce trio briller.

Pour le deuxième jour de suite, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG. Il propose tout de même une composition probable pour la France contre les Pays-Bas à J-1. Et dans cette dernière, deux Parisiens sont annoncés titulaires, Kylian Mbappé et Lucas Hernandez. Randal Kolo Muani serait en balance avec Olivier Giroud pour débuter à la pointe de l’attaque, avec une légère avance pour le joueur de l’AC Milan. Kingsley Coman serait préféré à Ousmane Dembélé dans le couloir droit de l’attaque. De son côté, l’Equipe a la même hésitation sur le poste d’avant-centre.

Le XI probable de l’ équipe de France selon Le Parisien : Maignan – Clauss (ou Pavard), Konaté, L.Hernandez , T.Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Coman, Giroud (ou Kolo Muani ), Mbappé (c)

