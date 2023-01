Revue de Presse PSG : Mbappé-Le Graët, Messi, Angers…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 10 janvier 2023. Vers un retour à la compétition de Lionel Messi face à l’Angers SCO, incertitude sur la présence de Neymar, l’opposition Mbappé-Le Graët, la place importante du Français dans la société.

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur le prochain match du PSG face à l’Angers SCO ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360) à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre qui devrait permettre le retour à la compétition de Lionel Messi, 24 jours après son sacre avec l’Argentine en Coupe du monde. De retour au Camp des Loges la semaine passée, le champion du monde continue de s’entraîner normalement avec ses partenaires. « Et si rien ne vient contrarier son programme de retour, il sera bien présent demain soir. » C’est le plan initial de Christophe Galtier, comme il l’avait évoqué en conférence de presse il y a quelques jours. La Pulga pourrait même débuter la rencontre. Ce qui pourrait ne pas être le cas de son coéquipier, Neymar Jr. Le Brésilien a pris part à une partie de la séance collective de ce lundi. Ces derniers jours, le Brésilien poursuivait des soins suite à son entorse à la cheville contractée pendant le Mondial au Qatar. « Le staff va réfléchir à son cas » pour le match de ce mercredi. Concernant Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, leur retour à la compétition devrait s’effectuer face au Stade Rennais en fin de semaine. Après quelques jours de vacances, les deux Parisiens sont attendus au Camp des Loges dans les prochaines heures. De son côté, Nuno Mendes continue « son travail de réhabilitation » après sa blessure à la cuisse gauche. Enfin, Renato Sanches a retrouvé l’entraînement collectif ce lundi.

De son côté, Le Parisien revient sur la réponse de Kylian Mbappé suite aux propos déplacés de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. Même si la polémique aurait existé sans l’intervention de l’international français, « son tweet dimanche soir a donné une ampleur folle au nouveau dérapage du président de la Fédération. » L’intervention du Français de 24 ans montre une nouvelle fois sa puissance et son importance, non pas dans le football français « mais dans la société française. » Son tweet réunissait presque 70 millions de vues le lundi après-midi. Son intervention a donné une dimension supplémentaire à cette polémique causée par le président de la FFF. « Mbappé peut se permettre ce genre de sorties parce qu’il a acquis sa légitimité sur le terrain, où il éblouit par ses exploits sportifs », résume LP.

En équipe de France, il a également réussi à réunir ses coéquipiers concernant les droits à l’image des sportifs. Et face à la pression des Bleus, avec Mbappé en leader, Noël Le Graët a dû se résoudre à modifier la convention liant les internationaux aux sponsors. Placé 4e dans le top 50 des personnalités préférées des Français, l’attaquant du PSG « est adoré des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des amoureux de foot, y compris à Marseille et dans le sud du pays où ses talents sont reconnus. » Surtout que par le passé, Kylian Mbappé a rapidement rattrapé ses faux-pas à l’image de son éclat de rire en conférence de presse au sujet du mode de déplacement du PSG ou encore le penaltygate avec son coéquipier Neymar Jr en début de saison. Mais il réussit à balayer sa mauvaise image grâce à ses performances sur le terrain. « Le Parisien est exactement à l’endroit où il voulait être. Car, au-delà du jeu, il aime avoir le contrôle et se savoir puissant. Il a les deux et un mot de lui, peut changer des destins », conclut LP.