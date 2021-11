Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 13 novembre 2021. Vers une titularisation de Kylian Mbappé contre le Kazakhstan, un match décisif dans la couse à la qualification à la Coupe du Monde 2022, les suites de l’affaire Hamraoui-Diallo, le match décevant de l’Italie…

Dans son édition du jour Le Parisien titre son article par : « Emmenez-nous au Qatar ! » Les Bleus ont la possibilité de se qualifier ce soir pour la prochaine Coupe du Monde en 2022 avec une victoire face au Kazakhstan au Parc des Princes (20h45). Mais cela passera par le trio offensif Mbappé – Benzema – Griezmann qui a montré de belles choses en Ligue des Nations. Le journal local estime que Kylian Mbappé est enfin à sa place. Que ce soit dans le groupe ou avec les cadres qui sont obligés de reconnaître son importance mais aussi sur le terrain. « Il est plus un joueur de couloir comme la coupe du monde 2018 », le numéro 7 parisien a aussi « tissé une relation technique avec Karim Benzema », comme lors des rencontres face à la Belgique et l’Espagne en Nations League. Cet ajustement axial qui « répond à ses qualités et semble avoir été dicté pour lui correspondre.

Onze de l’équipe de France selon Le Parisien : Lloris – Koundé, Upamecano, L.Hernandez – Pavard / Coman, Kanté, Rabiot, T. Hernandez – Mbappé, Benzema, Griezmann.

Le journal local partage les propos de Aminata Diallo en garde à vue. Cette dernière a « formellement contesté les accusations faites contre elle et a répondu ouvertement aux questions de la police sans avocat, aucune charge n’a donc été retenue contre elle à ce stade » selon les informations du parisien la parisienne à inciter les policiers à s’intéresser aux relations personnelles de Kheira Hamraoui. Elle aurait expliqué aux policiers que les agresseurs de Hamraoui lui aurait reproché d’avoir des relations avec des hommes mariés. Des propos qu’il faut écho à des SMS adresser à des joueuses depuis l’arrivée de la milieu de terrain dans la capitale française. Les investigations se poursuivre à la fois autour de la personnalité de la victime mais aussi de l’entourage d’Aminata Diallo.

Sans surprise du côté de L’Equipe on évoque aussi le match des Bleus contre le Kazakhstan et la possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde en cas de succès. L’équipe de France pourrait se qualifier pour la septième fois de suite pour une phase finale d’un mondial. Mais le média sportif met en garde l’équipe de France contre un potentiel dilettantisme face aux modestes Kazakhs.

Le Onze français selon L’Équipe : Lloris – Koundé, Upamecano, L.Hernandez – Pavard / Coman, Kanté, Rabiot, T. Hernandez – Mbappé, Benzema, Griezmann.

Le journal fait un focus sur le match nul de l’Italie concédé face à la Suisse et plus précisément le jeu pratiqué par la Squaddra Azura (1-1). En défense sans Chiellini ni Verratti, la Nazionale peinait aussi à construire proprement. À noter qu’une grosse faute de pied de Donnarumma, trop distrait face au pressing à quelques mètres de son but, aurait même pu faire basculer le scénario côté sud dans le temps additionnel.

Le quotidien partage aussi ses dernières informations sur l’affaire Hamraoui et les enquêteurs seraient sur une nouvelle piste. En effet la police multiplierait les investigations. Rappelons qu’une des pistes explorer amener vers une rivalité entre Aminata Diallo et Kheira Hamraoui. Selon les informations du journal sportif, la première nommée « a clairement expliqué aux policiers, lors de sa garde à vue, qu’elle n’avait aucun intérêt à agir de la sorte. Elle aurait même soutenu avoir senti que son coach lui faisait confiance. (…) Elle aurait aussi précisé qu’elle n’estimait pas être en concurrence directe avec sa coéquipière ; qu’elles avaient déjà joué ensemble cette saison. » La milieu de terrain aurait orienté les enquêteurs vers une affaire d’ordre privé pour expliquer l’agression subie par la joueuse du PSG. En effet L’Équipe annonce que l’un des agresseurs aurait parlé d’un homme marié avant de s’en prendre un coup de barre de fer a cette dernière. La voiture aurait même pu avoir été équipée d’une balise de géolocalisation, ce qui aurait permis aux auteurs de cette agression de pouvoir les suivre à bonne distance.