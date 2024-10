Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 16 octobre 2024. Il faudra encore attendre pour connaître la décision du litige Mbappé-PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’affaire opposant le PSG et Kylian Mbappé. Ce mardi, la commission paritaire de la LFP recevait les deux parties au sujet du litige contractuel qui les oppose. Depuis son départ des Rouge & Bleu, l’international français réclame 55M€, soit une somme qui correspond à l’ultime tiers d’une prime à la signature, les trois derniers mois de salaires prévus dans son contrat (avril, mai, juin), ainsi qu’une prime d’éthique sur ces trois mois. Ainsi, une trentaine de journalistes étaient présent devant le siège de la LFP. L’avocate du joueur, Delphine Verheyden, était opposée aux représentants du PSG, Grégory Durand (directeur juridique) et Patricia Moyersoen (avocate). « Pendant une bonne heure, les deux parties ont pu présenter leurs arguments, les débats ont été vifs par moment selon des indiscrétions, le PSG se considérant, notamment, harcelé par son ancien joueur, en référence à son tweet la veille l’accusant, sans le nommer, d’être derrière les récentes informations dévoilées par les médias suédois », rapporte L’E.

Les deux parties se sont expliquées devant deux représentants du syndicat des joueurs (UNFP), deux des clubs (Foot Unis), le président de la commission, Vincent Reynaud, et un juge départiteur, qui aura le dernier mot. La commission paritaire de la LFP a décidé de rendre sa décision le 25 octobre prochain. Trois possibilités s’offrent à elle. Elle pourra renvoyer le dossier à la commission juridique, confirmer ou infirmer la décision de cette dernière, ou rejuger complètement ce litige. « Sollicitée, la direction du PSG n’a pas souhaité réagir. Le club attend sereinement cette décision, qui ne sera pas un jugement et prépare à poursuivre cette affaire aussi longtemps qu’il le faudra. Et probablement jusqu’au conseil de prud’hommes », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque le même sujet. La commission paritaire des recours à la LFP rendra donc sa décision le 25 octobre prochain. À la sortie du siège, l’avocate du joueur, Delphine Verheyden, a précise que l’objectif n’était pas « de concilier les parties » mais de « retrancher le débat qui avait déjà été jugé en première instance en faveur de mon client. » Cette affaire s’est entremêlée avec la récente actualité autour de Kylian Mbappé lors de son séjour en Suède. Dans un tweet, l’ancien Parisien avait réagi en déclarant « Veille d’audience comme par hasard », en sous-entendant un lien avec le litige l’opposant au PSG. Une insinuation qui avait fait sortir le club parisien de ses gonds. « Ce mardi, l’avocate du club de la capitale Patricia Moyersoen s’est refusée à tout commentaire, ni sur le litige qui concernait les débats ce jour, ni sur le reste. Après avoir exposé une nouvelle fois ses arguments, le club attend ‘sereinement’ la suite des événements mais prévient déjà qu’il continuera de ‘défendre sa position aussi longtemps que nécessaire pour faire valoir ses intérêts.’ Quelle que soit la décision de la Commission d’appel, l’affaire a de grandes chances de se poursuivre devant le tribunal des Prud’hommes », conclut LP.