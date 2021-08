Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 27 août 2021 dans la presse hexagonale : Le dossier Mbappé qui se poursuit, un air de déjà vu après le tirage au sort de la Ligue des Champions, le groupe parisien qui se précise pour la rencontre contre Reims et les féminines qui repartent avec un nouveau cycle.

L’Équipe explique que le PSG est prêt à discuter avec le Real Madrid pour un transfert de Kylian Mbappé après une offre de 170 millions d’euros plus 10 de bonus mais le journal se demande si le PSG va “accepter ou de nouveau la refuser en espérant obtenir ce qu’il considère comme le ‘juste prix’ pour son attaquant”. Malgré les dires hier soir du journal espagnol Marca, “le PSG n’a pas répondu positivement à la nouvelle approche des Merengue”. Toutefois des négociations étaient bien “en cours” entre les deux clubs. L’entité madrilène pourrait encore améliorer sa proposition ne voulant pas prendre le risque “de perdre le champion du monde 2018 pour quelques millions d’euros.” Le média sportif conclut en rapportant que “le joueur et son entourage attendent le dénouement de ce dossier dans un sens ou un autre. S’il devait rester, Mbappé assure qu’il n’entrera pas en conflit avec son employeur et qu’il jouera le jeu à fond toute la saison. Mais les dernières heures semblent dessiner une autre issue.”

Suite au tirage au sort de la Ligue des Champions, c’est “l’heure des retrouvailles” pour le PSG avec la présence de Manchester City, Leipzig et Bruges dans son groupe. Les Cityzens sont mêmes considérés comme “les meilleurs ennemis” des Rouge & Bleu et cette affiche “est la plus emballante” de ce premier tour. “Les deux clubs apparaissent comme les favoris de cette édition 2021-2022, forts de leur recrutement estival.” Cette confrontation peut aussi être l’occasion de retrouver un duel entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Le Portugais va “sans doute” arriver dans les prochaines heures du côté de Manchester tandis que la Pulga est désormais un joueur du Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif révèle que le club de la capitale “se tient volontairement à l’écart et ne tentera pas d’enrôler” CR7 et ceci même en cas de départ de Kylian Mbappé. Le venue de l’ancien madrilène était devenu un enjeu géopolitique pour les propriétaires émiratis après l’arrivée de Messi à Paris.

Victime de “petites douleurs à la cheville”, Presnel Kimpembe serait incertain pour la rencontre de dimanche face à Reims (20h45). Lionel Messi et Neymar de leur côté “se rapprochent du Stade Auguste Delaune”. Seront indisponibles Mauro Icardi (épaule), Layvin Kurzawa (adducteurs). Sergio Ramos et Colin Dagba suivent leur programme de reprise.

Enfin L’Équipe fait un focus sur la reprise des féminines du PSG et de son “été mouvementé”. Malgré le titre de champion de France, la section a “subi un lifting important, qui pourrait bousculer son équilibre”. Et si l’arrivée d’Ulrich Ramé “était attendue” celle de Didier Ollé-Nicolle a “quant à elle surpris beaucoup plus de monde dans l’entourage du club.” Les Parisiennes devront vivre avec les absences de deux cadres majeures : Irene Paredes, qui est repartie en Espagne, du côté du Barça et Christiane Endler qui a pris la direction de Lyon. Mais les dirigeants ont su réagir rapidement avec l’arrivée de plusieurs internationales. Stéphanie Labbé (34 ans), la gardienne de but du Canada, championne olympique, est encore attendue. Car les Rouge & Bleu restent “ambitieux, notamment sur le plan européen.”

Le Parisien se demande “si on reverra Mbappé sous le maillot du PSG cette saison”. L’offre de 180 millions d’euros avec des bonus qui seraient “quasi automatiques, tous atteignables facilement” ferait réfléchir le PSG et ceci même s’il “semblait pas enclin à accepter cette nouvelle proposition.” Mais c’est “la rapidité de cette surenchère” qui a “conduit à ouvrir la porte aux discussions avec les dirigeants madrilènes” et le club de la capitale française pourrait “finir KO par cette stratégie savamment orchestrée par Florentino Perez, expert en recrutement de dernière minute.” La position de Nasser Al Khelaifi se durcirait et ce dernier en ferait “une affaire personnelle, refusant ce qu’il considère comme une humiliation.” Le journal francilien révèle que le Real Madrid “s’est en fait manifesté en fin de semaine dernière et au cours d’échanges verbaux il avait déjà évoqué un montant de 180 millions.” Même si désormais “chaque jour réserve ainsi son lot de surprises, de rebondissements et de retournements. […] Les derniers jours du mercato s’annoncent extraordinaire.”

“On prend les mêmes et on recommence” remarque le quotidien après le tirage au sort de la Ligue des Champions, ce qui le rend “beaucoup moins excitant que d’autres années.” Le première place de poule devrait se jouer entre Manchester City et le PSG, “éternels rivaux sportifs et géopolitiques entre deux écuries détenues par des puissances du Golfe, les Émirats arabes unis d’un côté et le Qatar de l’autre.” Le Parisien met en garde le club de la capitale en expliquant qu’il devra “s’éviter les difficultés de la saison passée lorsque sous l’ère Tuchel, il était passé tout près de la correctionnel avant d’arracher d’un rien sa qualification pour les huitièmes.”

Pour le PSG, la phase de groupe de Ligue des champions “aura un air de déjà-vu”, juge l’AFP. “Retrouvailles avec les Allemands du RB Leipzig qu’il avait croisés au même stade de la compétition. Retrouvailles aussi avec le Club Bruges, que le club parisien a déjà rencontré en phase de groupes en 2019-2020 (5-0, 1-0). Retrouvailles surtout avec Manchester City. Si les deux clubs ne se sont jamais affrontés en phase de groupes, ils s’étaient rencontrés en quarts de finale en 2016 et, bien sûr, en demi-finales il y a quelques mois. À chaque fois, les Citizens sont sortis vainqueurs (1-0, 2-2 ; 2-1, 2-0). Lors de la dernière double confrontation en date, la maîtrise des hommes de Pep Guardiola avait alors mis en lumière les failles collectives de l’équipe parisienne, privée de Kylian Mbappé au retour.”