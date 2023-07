Revue de presse PSG : Mbappé, liste des indésirables…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 8 juillet 2023. Le voyage de Kylian Mbappé au Cameroun, la liste des joueurs dont le PSG veut se séparer…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le voyage de Kylian Mbappé au Cameroun. Le quotidien sportif explique que l’accueil dans le pays de naissance du père de l’attaquant du PSG est irréel. Dans un programme de ministre, il a fait une première escale dans une école de sourds et muets financée par sa fondation. Lors de ce périple, il a aussi donné « une courte interview à la CRTV, la chaîne gouvernementale. Une requête de la part de son entourage : rien sur le PSG. Il disait ainsi son bonheur d’être là et son émotion. » Mais dans l’organisation de ce voyage, « Mbappé devait déjà gérer des modifications d’emploi du temps liées à la crainte de débordements. Zappé ainsi le match prévu dans l’après-midi avec les jeunes d’Etoudi, un club repris par Yannick Noah. » Il a également rencontré le premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute. Aujourd’hui, il doit prendre la direction de Douala avec une visite dans une école avant de rejoindre l’île de Dejbalé, la terre du grand-père paternel.

Le Parisien évoque également ce voyage au Cameroun pour le numéro 7 du PSG. Selon les informations du quotidien francilien, lors de sa rencontre avec le premier ministre, Kylian Mbappé a annoncé à l’élu « la construction prochaine d’un grand complexe sportif à Obala, une banlieue de Yaoundé. » Il lui aurait aussi promis un plus grand engagement de sa fondation dans les projets humanitaires au Cameroun. Lors de ce voyage, il a été questionné sur son avenir et a préféré botter en touche avance Le Parisien. Dans le village Noah, où il réside pendant son séjour, il a joué au basket avec Joakim Noah et les joueurs de l’équipe de basketball du Village Noah. Son périple camerounais se termine ce samedi « à Douala, avec la visite de l’île de Djébalé, le village de son père. […] Mbappé, qui n’y est jamais allé, y a construit une école. Il la visitera et offrira des cadeaux aux populations. » Il rentrera ensuite en France pour poursuivre ses vacances avant de se présenter au centre d’entrainement du PSG le 17 juillet.

A voir aussi : Malgré l’ultimatum, Mbappé reste sur sa position

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi la liste des joueurs dont le PSG aimerait se séparer lors du mercato estival. Dans cette liste figure pas moins de douze joueurs. Keylor Navas, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, El Chadaille Bitshiabu, Julian Draxler, Colin Dagba, Leandro Paredes, Hugo Ekitike, Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo et Timothée Pembélé. Le quotidien sportif indique que « l’été parisien 2023 se structure en plusieurs phases. Il y a eu, pendant un mois, l’interminable attente conclue par le départ de l’entraîneur Christophe Galtier et l’arrivée sur le banc, mercredi, de Luis Enrique. Depuis, pas un jour sans que le PSG n’officialise une ou deux arrivées. » L’Equipe explique également que les dirigeants du PSG ont encore deux objectifs pour renforcer leur effectif, un numéro 9 et un milieu offensif excentré. Un article pour traiter plus en détail les avenirs de ses 12 joueurs sortira dans quelques minutes sur le site.