Revue de Presse PSG : Mbappé, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 juillet 2023. L’ultimatum lancé par Nasser al-Khelaïfi à Kylian Mbappé, la première conférence de presse de Luis Enrique…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les déclarations de Nasser al-Khelaïfi sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le président du PSG a lancé un ultimatum à son numéro 7 pour qu’il décide de son avenir. Soit il prolonge soit il sera vendu cet été. Le quotidien francilien explique que le Qatar ne décolère pas depuis l’international français « a fait savoir par courrier le 12 juin qu’il ne signerait pas de nouveau contrat. » En marge de la présentation de Luis Enrique, le président parisien « a décidé de le faire savoir pour la première fois en mondiovision. » Dans sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 l’été dernier, le meilleur buteur de l’histoire du club disposait d’une clause susceptible d’être activée jusqu’au 31 juillet pour signer au moins un an de plus « mais en annonçant sa volonté de ne pas l’activer dès maintenant, l’ancien Monégasque a fait un choix qui ne passe pas du tout dans les hautes sphères parisiennes.«

🚨🚨 BREAKING – Nasser al-Khelaifi : “Mbappé doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans 2 semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. […] Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi.” [Le Parisien] pic.twitter.com/qYQCh3vIJp — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 5, 2023

Dans une interview accordée au Parisien, dont on vous a relaté les meilleurs extraits hier sur le site, le président du PSG a lancé un ultimatum à Kylian Mbappé. « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. » Même si Mbappé n’a encore jamais fait savoir publiquement qu’il voulait partir libre l’an prochain, Paris s’en inquiète et ne veut pas être le dindon de la farce. « De part et d’autre, on veut garder la main et personne ne souhaite lâcher un millimètre de terrain. En prenant position aussi clairement, le PSG fait valoir son autorité et la guerre de communication qu’il vient d’enclencher tend à confirmer le discours plus incisif de ces derniers mois. » Le Parisien explique que la question d’un départ de Kylian Mbappé se pose plus que jamais. Du côté du Real Madrid, on n’a jamais perdu de vue l’idée de l’enrôler. Florentino Perez a fait du recrutement de Mbappé son rêve ultime et une affaire personnelle. Et dès cet été ? « Le plan n’était peut-être pas celui-ci au départ, mais il pourrait bien évoluer si Paris vient à acter une rupture avec son joueur dans quelques jours. » S’il devait partir, cela pourrait aussi avoir un incident sur l’avenir de Luis Campos. Proche du clan Mbappé, il pourrait lui aussi avoir des envies de départ assure le quotidien francilien.

Hier, le PSG a officialisé l’arrivée de Luis Enrique sur son banc pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. L’entraîneur espagnol a été présenté à la presse dans le tout nouveau Campus PSG à Poissy. Le Parisien a analysé sa première prise de parole en tant que coach des Rouge & Bleu. Comme Carlo Ancelotti à son arrivée en 2012, Luis Enrique a tenu à s’exprimer en français pour ses premières paroles. « Ils sont comme ça les grands coachs venus d’institutions plus fortes que le PSG : un sens certain du respect de celui qui vous emploie et du pays qui vous accueille. C’est une forme de classe. » La suite, pendant 20 minutes, sera beaucoup plus instructive sur le fond, de l’humour sur la forme, avançant des thèmes que certains de ses prédécesseurs avaient esquivés, explique le quotidien francilien.

🚨🗣️ Les premiers mots de Luis Enrique (en français) : « Je voudrais remercier le club, le président et le directeur sportif pour leur confiance. Je suis ravi d’être aussi et j’espère pouvoir ramener des trophées importants. Je ne parle pas encore le français mais je le travaille… pic.twitter.com/pvjtJ81pLq — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 5, 2023

« Luis Enrique a résumé son style et sa philosophie avec deux axiomes : le football offensif et la psychologie du footballeur, cette pâte humaine qu’il fréquente depuis quarante ans. Il est d’ailleurs le premier entraîneur de l’histoire du PSG sous pavillon qatari à débarquer avec un psychologue. » Le Parisien note également que lors de cette conférence de presse, il a été davantage question de « régaler le public du Parc des Princes que de remporter la Ligue des champions dans le discours de Nasser Al-Khelaïfi et, dans une moindre mesure, de son nouveau coach, comme si la communication avait changé. » Au PSG, Luis Enrique promet de réussir grâce à son passé, qui en impose plus, il est vrai que la plupart des entraîneurs passés ici depuis Carlo Ancelotti et Laurent Blanc, conclut Le Parisien.

Dans son édition du jour, l’Equipe traite des mêmes sujets. Le quotidien sportif explique que jusqu’à présent, l’affaire sur l’avenir de Kylian Mbappé se faisait dans les secrets de la coulisse. « Les échanges se faisaient à fleuret moucheté, les messages étaient envoyés dans l’ombre. » Mais une étape a été franchie hier avance l’Equipe. Cette dernière sera-t-elle décisive ? Il est encore trop tôt pour le dire mais aucune marche arrière ne semble plus possible à présent après les propos du président du PSG indique le quotidien sportif. Un départ du meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu deviendrait une hypothèse de plus en plus réaliste assure le quotidien sportif. Ce dernier note que si on lit entre les lignes, le président du PSG a fait plusieurs allusions aux influences dont Mbappé pourrait faire l’objet, « sans qu’on sache s’il vise son entourage ou d’autres intervenants. » L’Equipe conclut en indiquant que la date butoir fixée au clan Mbappé était le 31 juillet, soit le dernier moment initialement prévu pour qu’il lève ou non sa clause de prolongation de contrat. Au sein du club, on attend que le joueur se positionne définitivement sur son choix pour son futur, pour pouvoir avancer dans une direction ou dans une autre. Pour l’instant aucune offre ferme d’un autre club n’est arrivée sur le bureau de la direction. Si la situation devait rester comme actuellement, Kylian Mbappé ne serait pas écarté du groupe pro assure-t-on en interne.

L’Equipe parle également des premiers pas de Luis Enrique comme entraîneur du PSG. « À une période de son histoire où il tente de revenir à un peu plus de modestie dans ses ambitions, diffuse en privé l’idée que, tout compte fait, il est préférable de parler de jeu, de spectacle, de construction d’un collectif avant de rêver vraiment plus grand, le Paris-Saint-Germain vient de présenter un entraîneur qui annonce la couleur. » Durant sa conférence de presse, l’entraîneur espagnol a évoqué la Champions League. « La Ligue des Champions, c’est un objectif pour nous. » Le quotidien sportif estime que Luis Enrique ne s’est épanché sur aucun sujet. « Mais lorsque le thème de la Ligue des Champions est arrivé sur le tapis, ses yeux se sont illuminés. » Comme Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino, il aurait pu s’en tirer avec une pirouette sur ce sujet. « Mais il « assume », dit-il, cet objectif, qui ne contredit pas, au contraire, les intentions de son président. « Le style avant tout », exhorte Al-Khelaïfi. » Le coach parisien a signé deux ans, « d’ici là, il est possible de penser que le style ne suffira pas tout à fait en cas de parcours européen un peu trop heurté. Laurent Blanc (2013-2016), qui avait bâti l’équipe du PSG avec le style le plus affirmé et attrayant, pourrait en témoigner« , conclut l’Equipe.