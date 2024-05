Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 11 mai 2024. Kylian Mbappé annonce officiellement son départ du PSG, l’attaquant parisien n’a pas mentionné le président Nasser al-Khelaïfi dans son discours, le Real Madrid l’attend, qui pour remplacer Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au départ de Kylian Mbappé. Après l’avoir annoncé au club et à ses coéquipiers il y a quelques mois, le numéro 7 du PSG a officialisé son départ du club à la fin de la saison via ses réseaux sociaux. « Je voulais vous dire à tous que c’est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche », a déclaré le vice-capitaine parisien ce vendredi soir. En sept ans chez les Rouge & Bleu, il aura au total remporté 14 trophées (en attendant la finale de la Coupe de France), marqué 255 buts et délivré 108 passes en 306 matches au PSG. L’international français a donc attendu l’élimination face au Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions et l’avant-veille de son dernier match au Parc des Princes (face au Toulouse FC ce dimanche à 21h) pour faire l’annonce officielle de son départ. L’attaquant de 25 ans a tenté de garder cette annonce la plus secrète. Seuls quelques membres du Collectifs Ultras Paris et Luis Campos ont été mis dans la confidence, mais pas Nasser al-Khelaïfi. « Preuve que le club a été pris par surprise, aucune communication n’a suivi l’annonce du Français. Aucun mot sur le site officiel ou sur les réseaux sociaux. Une séparation jusqu’au bout douloureuse », rapporte L’E.

La relation entre les deux hommes est tendue depuis quelques mois et est même devenue glaciale depuis sa première annonce de départ à son président le 15 février dernier. Dans sa video, Kylian Mbappé a pris le temps de remercier quelques personnes passées chez les Rouge & Bleu : « Je veux remercier tous mes coaches : Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique. Les directeurs sportifs : Leonardo et Luis Campos. De m’avoir toujours accompagné. » Deux personnes n’ont dont pas été mentionnées dans ce discours : Nasser al-Khelaïfi et Antero Henrique. « Les relations avec le premier sont devenues inexistantes depuis la mi-février. À tel point que les deux hommes ont fini par s’éviter ces dernières semaines pour ne pas avoir à se dire bonjour. Pour le Portugais, les reproches remontent à l’été 2022, quand, après avoir prolongé, l’ancien Monégasque avait estimé que les promesses du printemps n’avaient pas été respectées par son club. » Vendredi soir, les dirigeants parisiens se disaient même « soulagés » après cette annonce. « C’est la fin d’un long chapitre. Nous pouvons continuer à construire un effectif jeune, discipliné, avec moins d’ego, et centré sur le collectif. Ce qui nous attend est bien plus positif », disait-on.

Ces derniers jours, tout le monde attendait de savoir ce qu’allait faire Kylian Mbappé pour organiser ses derniers moments comme joueur du PSG face au Toulouse FC. Mais, « sa décision unilatérale d’annoncer son départ pourrait provoquer une situation d’attente. » En revanche, il sera bien célébré par le CUP dimanche au Parc des Princes avec un tifo. Dans le même temps, le PSG fêtera son 12e titre de champion de France. En revanche, dans son discours, le champion du Monde 2018 n’a pas mentionné sa future destination même s’il ne fait plus aucun doute qu’il prendra la direction du Real Madrid.

🚨🚨 BREAKING : Kylian Mbappé annonce son départ du PSG à la fin de cette saison 🔚 pic.twitter.com/0IvOTYTHQr — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 10, 2024

Le quotidien sportif explique que désormais le Real Madrid attend l’arrivée de Kylian Mbappé. L’annonce officielle de son départ du PSG n’a pas surpris grand monde au sein de la Casa Blanca. Cela a surtout soulagé les supporters madrilènes, qui attendent désormais avec impatience sa présentation au Stade Santiago Bernabéu. « Du côté du club madrilène, l’annonce était attendue. Elle s’inscrit dans la feuille de route tracée en concertation depuis de longs mois entre les dirigeants merengues et l’attaquant français. » L’officialisation ne se fera pas avant la finale de la Ligue des champions, qui se disputera le 1er juin prochain, afin de ne pas perturber l’équipe actuelle. Elle pourrait ainsi intervenir avant l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet). « Elle n’aura en tout cas pas lieu avant le 3 juin, et pourrait clôturer un week-end de rêve pour les Madrilènes : avec un possible sacre en Ligue des champions le samedi ; les célébrations du titre dans la capitale espagnole le dimanche ; et potentiellement la présentation en grande pompe de leur nouvelle star le lundi. » Chez les Merengue, Kylian Mbappé percevra un salaire compris entre 30M€ 35M€ brut par an, pour un contrat de cinq saisons. Sa prime à la signature devrait être de 130M€. Concernant les droits à l’image, le Real Madrid a consenti de gros efforts. D’ordinaire, le club espagnol récupère 50% des droits à l’image de ses joueurs. Cette fois-ci, « il aurait consenti à un effort jusqu’ici jamais vu et baissé la perception de son pourcentage. Le prix à payer pour s’offrir l’un des meilleurs joueurs du monde », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le départ de Kylian Mbappé sur sa Une. Dans une vidéo de presque quatre minutes, le désormais futur ex-joueur du PSG a annoncé son départ du club à l’issue de la saison. Une information que tout le monde connaissait mais qui était attendue depuis quelques mois. Depuis l’annonce de son départ à son président le 9 février dernier, ni le joueur ni les dirigeants n’avaient officialisé la nouvelle. L’international français avait ensuite attendu une semaine pour faire l’annonce à ses coéquipiers et Luis Enrique dans l’intimité du vestiaire. Et à l’approche de son dernier match au Parc des Princes, l’attaquant de 25 ans a décidé d’officialiser son départ, trois jours après l’élimination face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. C’est d’ailleurs ce mercredi, soit au lendemain de la défaite face au BVB, que cette vidéo a été tournée. « Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif. Je n’ai pas toujours été à la hauteur de l’amour que vous m’avez donné pendant sept ans, mais je n’ai jamais voulu tricher, j’ai toujours voulu être performant », a concédé le joueur lors de son discours. Nasser al-Khelaïfi n’a pas été mentionné, ni sa future destination. Kylian Mbappé a seulement confirmé qu’il allait quitter la France. « Mais, là encore, le suspense n’existe guère. Même si rien n’a, là encore, été officialisé, Kylian Mbappé enfilera bien le numéro 10 du Real Madrid cet été. L’autre club dont il rêve depuis tout môme, celui, où évoluait alors une de ses idoles, Zinedine Zidane. »

Le quotidien francilien explique aussi les raisons de la non-présence de Nasser al-Khelaïfi dans le discours de Kylian Mbappé. « Pas même une allusion à celui qui s’est mis en quatre pour offrir au numéro 7 le meilleur contrat de l’histoire de ce sport. Le tout en se séparant des autres stars de l’effectif et en redéfinissant une politique sportive autour de lui », constate LP. Le point de bascule entre les deux hommes intervient le 12 juin dernier lorsque le club reçoit une lettre du joueur indiquant qu’il ne lèvera pas l’année optionnelle dans son contrat, et exprimant ainsi sa volonté de partir libre en juin 2024. « Pour le président du PSG, la forme est inconcevable tout autant que l’idée de le voir partir sans contrepartie financière alors que le club estime avoir fait beaucoup d’efforts pour le prolonger. » Au lendemain du match amical face au Havre, le 21 juillet, Kylian Mbappé apprend qu’il ne fera pas partie de la tournée au Japon. « Ordre de Nasser alors que Luis Enrique comme Luis Campos espéraient pouvoir compter sur la star durant la préparation. » Il a donc rejoint le loft, en compagnie des joueurs indésirables. En privé, Nasser al-Khelaïfi se dit même prêt à laisser son attaquant sur le banc toute la saison s’il le faut.

Mais début août, les relations se réchauffent entre les deux hommes. À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, Kylian Mbappé a rediscuté avec son président. L’attaquant a renoncé à certains nombres de ses primes afin de permettre à Paris de récupérer 100M€, et en contrepartie il a retrouvé les terrains. À partir de ce moment-là, les échanges entre les deux parties sont redevenus plus fluides et la situation est revenue à la normale. Mais cela a duré quelques temps. Début janvier, le champion du Monde cherche à voir son président pour lui annoncer son départ du club à l’issue de la saison. Mais faute d’emploi du temps compatible, ils se verront finalement le 9 février. « Après l’annonce de Mbappé, la relation prend un nouveau tournant jusqu’à devenir glaciale. Notamment en raison de la position du club, qui diffuse l’idée que rien ne bougera sans négociation d’une nouvelle contrepartie financière pour le PSG. Des pourparlers qui n’auront jamais eu lieu, le joueur étant libre de s’engager où il le souhaite », explique LP. Ce lundi, à la veille du match face au BVB, une scène est passée inaperçue. Présent pour assister à l’entraînement du jour, Nasser al-Khelaïfi a vu la quasi totalité des joueurs venir le saluer, à l’exception de Kylian Mbappé, « qui a soigneusement évité de croiser sa route devant les caméras et les objectifs des photographes. »

Reste désormais à savoir qui remplacera Kylian Mbappé la saison prochaine. Il y a trois semaines, Luis Campos était à Rome afin de discuter avec l’agent de Khvicha Kvaratskhelia, joueur du Napoli. Selon Le Parisien, le Géorgien de 23 ans fait bien partie des priorités des dirigeants parisiens pour cet été. « Depuis plusieurs semaines donc, les discussions existent entre Paris et les représentants du joueur, qui lui, n’est pas du tout insensible à l’intérêt prononcé des rouges et bleus. » De son côté, Naples laisse filtrer l’idée que son joueur n’est pas à vendre. Pour le moment, le PSG n’a pas encore formulé d’offre tandis que certaines sources indiquent que le club italien serait déjà à la recherche d’un remplaçant. Concernant Xavi Simons, prêté au RB Leipzig, les prochaines semaines seront décisives. « Tout l’état-major parisien souhaite le faire revenir, et il y aura des discussions en ce sens en fin de saison. Le joueur, lui, est encore en réflexion sur la suite à donner à sa carrière », indique LP.