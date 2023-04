Revue de Presse PSG : Mbappé, Neymar, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 5 avril 2023. Le PSG veut reconstruite autour de Mbappé et mettre fin à MNM, Neymar Jr invendable à cause de sa fragilité physique, le club parisien convoqué par la LFP pour l’utilisation massive d’engins pyrotechniques.

Dans son édition du jour, Le Parisien consacre sa Une à la reconstruction du PSG pour la saison prochaine. Et de nombreux sujets devront être étudiés. Actuellement au Qatar en cette période de ramadan, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, « prend du recul. Mais cela ne l’empêche pas de réfléchir. Au passé, au présent et au futur. Dit autrement, il analyse les erreurs pour éviter de les reproduire (…) Le groupe est en ruines et la priorité est de le reconstruire pour la prochaine saison. » Et depuis l’élimination en Ligue des champions, le board du PSG a une idée claire en tête : mettre fin à l’attaque Messi-Neymar-Mbappé. Une association qui déséquilibre totalement une équipe trop fragile. Après avoir tenté de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat, les dirigeants envisagent désormais un avenir sans lui. « Vu de Doha, recruter le génie argentin était une opportunité impossible à refuser. » Mais l’histoire entre le PSG et l’Argentin n’a finalement jamais pris en deux ans.

Ainsi, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont une idée précise en tête : mettre fin aux paillettes, comme l’avait déclaré le patron des Rouge & Bleu en mai dernier. « Un an plus tard, l’équation reste la même. L’ambition aussi. Il faudra un grand coup de balai pour lancer une vraie campagne de recrutement. » Des départs de Lionel Messi et Neymar Jr permettraient de partir sur un nouveau chapitre dans lequel Kylian Mbappé sera le seul au coeur du projet. Mais pour cela, l’international français devra être entouré de joueurs qui sont fiers de représenter le PSG. L’été dernier, le board parisien avait remarqué un manque d’implication de certains joueurs. Il avait ainsi décidé de se séparer de quelques Sud-Américains (Leandro Paredes, Angel Di Maria et Mauro Icardi) afin de donner la priorité aux joueurs français. « C’était le plan A. Et finalement, Campos a fait un marché d’Ibères. »

Lors de la Coupe du monde au Qatar, certains étaient étonnés de voir un seul joueur du PSG sélectionné en équipe de France. En plus d’être à la recherche de joueurs français, les décideurs parisiens ont une volonté de renforcer athlétiquement l’effectif. Le groupe actuel souffre clairement d’un déficit athlétique. « Pour schématiser, Luis Campos cherche des joueurs français, physiques, jeunes et irréprochables au niveau mental. Cela ne garantit pas des grandes performances européennes à court terme, mais cela peut donner un nouvel élan au club », conclut LP.

Le quotidien francilien évoque aussi le dossier Neymar Jr. Blessé, le numéro 10 du PSG a été opéré de la cheville il y un mois et manquera la fin de saison des Rouge & Bleu. Sa 24e blessure sous le maillot parisien depuis son arrivée en 2017. Une cheville qui lui a souvent posé problème par le passé. « Ses chevilles, ses pieds plus largement, sont extrêmement fragiles. Dans des proportions si inquiétantes que l’ancien staff médical du PSG, conduit par Eric Rolland, chirurgien orthopédiste renvoyé à l’été 2019, jugeait incertaine la suite de sa carrière. » Le Brésilien possède des pieds trop fins qui l’exposent à des risques élevés de rechute. Lors de sa première grosse blessure en 2018, le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar, avait insisté pour que le joueur se fasse opérer de sa fracture au 5e métatarse. Sa récupération avait ensuite été écourtée pour qu’il participe à la Coupe du monde 2018 avec le Brésil. « Un retour précipité qui avait à l’époque aggravé son mal. Et le poursuit toujours aujourd’hui. » Même avec sa récente opération, Neymar Jr pourra limiter les nouveaux pépins physiques mais pas les éviter. « Le risque qu’il ne parvienne plus à se déployer sur l’ensemble d’une saison, entravé par de nouveaux soucis de santé, existe pleinement. Le Brésilien est une sorte de salarié à mi-temps appelé à le rester », explique LP.

Le PSG fulmine en privé depuis la prolongation de contrat du joueur jusqu’en 2027 sous l’ancienne direction. Le joueur de 31 ans toucherait actuellement 26M€ net par an, soit plus de 2.1M€ net par mois. Comme l’été dernier, Luis Campos souhaite vendre Neymar, en raison de son faible ratio présence-efficacité et afin d’articuler le projet autour de Kylian Mbappé. Cependant, les dirigeants doutent d’une vente de leur numéro 10 cet été. Toujours selon Le Parisien, « ils craignent en effet que le meneur de jeu ne puisse pas satisfaire aux exigences de la visite médicale. Ses pieds étant extrêmement friables, le risque qu’il soit recalé lors d’un examen approfondi est jugé élevé à Paris. » Ainsi, la possibilité que le Brésilien reste est présente même s’il garde encore une certaine cote sur le marché avec un intérêt de Chelsea.

De son côté, L’Equipe rapporte que le PSG est convoqué par la LFP le 12 avril prochain pour expliquer l’utilisation de nombreux engins pyrotechniques dimanche dernier face à l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la célébration des 15 ans de la K-Soce Team. À cette occasion, ce groupe membre du CUP a allumé de nombreux fumigènes et lancé des feux d’artifices après le match. « Une centaine d’engins pyrotechniques selon le décompte des forces de police, et 400 en tout, en incluant le spectacle d’après-match. » Le club parisien risque à minima un huis clos partiel et une amende.