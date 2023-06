Revue de Presse PSG : Mbappé, Neymar, Verratti, Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 20 juin 2023. Seul buteur contre la Grèce, Kylian Mbappé s’offre un nouveau record. Une arrivée de Luis Enrique bénéfique pour Neymar et Verratti…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le match de l’équipe de France contre la Grèce, dernière rencontre avant les vacances. Les Français se sont imposés contre les Grecs grâce à un penalty de Kylian Mbappé (1-0). L’attaquant du PSG qui continue son sans-faute depuis qu’il porte le brassard avec une cinquième victoire en cinq matches. Avec cette réalisation, il s’est aussi offert un record. Avec 54 buts cette saison avec le PSG et la France, il devient le joueur français à avoir marqué le plus grand nombre de buts sur une saison en effaçant des tablettes Just Fontaine (53 en 1957-1958). Avec son 40e but en Bleu, il n’est plus qu’à une longueur de Michel Platini. « C’est à se demander s’il ne va pas finir par rattraper Olivier Giroud de son vivant, c’est-à-dire quand le Milanais est encore en activité, ce qui pour le grand bonheur des Bleus devrait s’étirer au moins jusqu’à l’Euro. » Le quotidien francilien explique que le capitaine des Bleus « galope vers des records de buts qui renforceront sa destinée vers les étoiles. » Le Parisien évoque aussi le fait qu’il tire désormais les penaltys, le dernier exercice où il semble perfectible, même si lors de ce rassemblement il en a transformé deux, « même s’il a dû repasser par la case départ contre la Grèce.«

Dans le Parisien, le numéro 7 du PSG a reçu la note de 6. « L’attaquant star de l’équipe tricolore s’y est repris à deux fois pour inscrire son penalty, mais il offre la victoire (1-0, 56e), grâce à son 40e but en sélection. Il a beaucoup tenté, signé un centre chaud (11e) et aurait mérité d’obtenir un autre penalty, au moins sur la poussette de Baldock (27e). Il peut mieux servir Dembélé (88e)« , justifie le quotidien francilien.

Le Parisien qui revient aussi sur le nouveau record que s’est offert le meilleur buteur de l’histoire du PSG. « En dépit d’une prestation en deçà de ses standards habituels, Mbappé a de nouveau gravé son nom dans le marbre. » En marquant hier, il a effacé des tablettes un record vieux de soixante-six ans. Avec 54 buts sur la saison avec le PSG et l’équipe de France, il est devenu le meilleur buteur français sur une saison. Il devance désormais Just Fontaine et ses 53 réalisations dont 13 lors de la Coupe du monde 1958. Un record qui aurait pu seulement partager avec la légende du foot français. En effet, il avait raté sa première tentative. Mais l’arbitre de la rencontre, Monsieur Mateu Lahoz, a justement refait tirer le penalty en raison de l’entrée trop précoce de deux joueurs grecs dans la surface.

Le quotidien régional évoque aussi dans son édition du jour, les dossiers chauds qui attendent Luis Enrique, qui devrait être – sauf énorme retournement de situation – le futur entraîneur du PSG, avec notamment l’avenir de deux joueurs que connaît bien l’entraîneur espagnol, Neymar et Fabian Ruiz. Un sujet qu’on vous a relaté hier sur notre site.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG. Une présence qui devrait être bénéfique pour Neymar et Marco Verratti. La nomination du coach espagnol « pourrait amorcer un changement de cap dans la politique sportive des champions de France, cet été. » Il est probable que certains indésirables de l’effectif actuel retrouvent une place centrale sous la direction assure le quotidien sportif. « La perspective d’un schéma en 3-5-2, qui a guidé le début du mercato de Luis Campos, le conseiller sportif, risque de se heurter aux principes de jeu de l’ancien sélectionneur de la Roja, plutôt un adepte de la défense à quatre« , avance l’Equipe. Ce dernier indique que le Rouge & Bleu qui voit la présence de Luis Enrique sur le banc du meilleur œil se nomme Neymar. Alors qu’il expliquait il y a encore quelque mois qu’il ne se voyait pas quitter Paris même si ses dirigeants n’étaient pas contre s’en séparer, la présence de certains supporters devant sa maison l’aurait fait changer d’avis et ces dernières semaines, il aurait commencé à songer à un départ. Mais les portes de sortie n’étaient pas nombreuses en raison de son salaire très élevé. « Sachant que le prochain entraîneur sera celui qui l’a dirigé à Barcelone pendant trois saisons (2014-2017), il semble qu’il n’ait plus vraiment envie d’ailleurs. » Le numéro 10 du PSG a toujours entretenu une relation de proximité avec Luis Enrique, les deux hommes s’apprécient assure le quotidien sportif.

L’arrivée de Luis Enrique est aussi une bonne nouvelle pour Marco Verratti avance l’Equipe. Après onze ans sous le maillot du PSG, Luis Campos souhaitait s’en séparer cet été malgré une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 en fin d’année 2022. À son sujet, Luis Enrique n’a jamais tari d’éloges non plus. « En 2015, alors coach du Barça, il déclarait à propos du « Petit Hibou » : « Verratti me plaît depuis que je le connais. Il a toujours eu le profil pour jouer dans mon équipe. » » Alors que des rumeurs évoquaient l’intérêt de l’Arabie saoudite pour l’international italien, ce dernier aurait confié à ses proches son intention de rester à Paris la saison prochaine. « Il s’agira sans doute de l’associer à des milieux avec un plus gros volume, ce qui ne semble pas correspondre à la définition de Manuel Ugarte« , lance le quotidien sportif. L’Equipe explique aussi que l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne est réputé pour faire confiance aux jeunes joueurs talentueux. Il avait par exemple lancé Gavi au sein de la Roja alors qu’il n’avait que 17 ans et 4 matches avec le Barça. « On peut imaginer que des joueurs comme Warren Zaïre-Emery, Ilyes Housni ou Ismaël Gharbi auront nécessairement leur chance s’ils confirment en séances tout le bien que le club pense d’eux. » Le quotidien sportif qui conclut en se demandant si « finalement, une nouvelle ère s’ouvrait réellement à Paris. Celle où la vision de l’entraîneur pourrait enfin avoir du poids dans les décisions.«

L’Equipe a également donné la note de 6 à Kylian Mbappé pour sa prestation contre la Grèce. « Son match est surtout une histoire de penalties. Il en aurait mérité au moins deux fois voire trois en première période avec des fautes sur lui (2e, 27e, 41e). Puis il échoue sur une première tentative arrêtée par Vlachodimos (53e) avant de retirer puis marquer (55e). Un « ouf» pour le capitaine qui avait vu une frappe passer au-dessus (8e), à côté (82e) et des centres mal exploités (10e, 25e, 48e). Mais également trop gourmand (25e, 45e+1) ou un brin altruiste pour Dembélé (87e). Un ultime tir sur Vlachodimos (90e+5).«

L’Equipe évoque aussi la situation de Sergio Rico, qui serait sorti du coma et qui serait conscient. Le quotidien sportif reprend les informations de la chaîne espagnole Telecinco, confirmées par sa femme Alba comme nous vous l’avons relaté hier sur le site.