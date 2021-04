Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 2 avril 2021, veille de match de la 31e journée de Ligue 1 contre le LOSC au Parc des Princes (17h/Canal Plus). Et J-5 avant la rencontre européenne à Munich.

La Voix du Nord demande à Patrick Robert, historien du LOSC, de se remémorer les succès lillois au Parc des Princes, face au PSG, car c’est une denrée rare (5 au total). “Cela tient davantage à la valeur de l’équipe parisienne qu’au contexte particulier du stade”, juge-t-il dans le journal local. “Lille n’a pas un pays comme sponsor. C’est la preuve que rien n’est comparable désormais avec le PSG en France.”

Le Parisien “plonge au cœur de la réflexion” de Kylian Mbappé au sujet de son futur, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG et qu’il doit encore choisir entre prolonger ou partir. “Aucune décision n’a encore été prise”, lit-on, chez celui qui est “la priorité de tous les puissants”. Au delà du salaire, qui sera gigantesque, “son arbitrage ne repose désormais que sur des critères sportifs.” C’est dans ce contexte “et avec cette toile de fond qu’il observe à la loupe le futur mercato du PSG. Heureux à Paris, il se demande en permanence si le club a les moyens de ses ambitions.” Depuis de longs mois, “il donne la priorité pour son avenir au PSG. Mais pas au prix d’une équipe moins forte, le sentiment que peut donner parfois le club dans certains secteurs de jeu.” Après ses mots au micro de RTL/M6 (voir ici), le journal estime qu’un autre facteur pourrait entrer en ligne de compte : “une forme de lassitude face aux critiques dont il s’estime victime.” “Volontiers boudeur, Mbappé juge que l’homme, plus que le joueur, est attaqué. Relancé par la radio, il enfoncera le clou : «Bien sûr que ça joue, mais il n’y a pas que ça. Le plus important, c’est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir.» Pour l’instant, son plaisir, il le trouve au PSG.“ Et le PSG s’impatiente d’avoir une réponse de sa part.

Du côté de L’Equipe on s’intéresse à Neymar qui, par “son changement d’alimentation” et des “entraînements renforcés”, a “tout mis en œuvre ces dernières semaines” pour être au top. “Il a cumulé les entraînements avec le groupe et un travail complémentaire. «Il a vraiment travaillé très dur», lâche t-on dans son entourage. Il sera très probablement titulaire demain. Il devrait logiquement manquer de rythme, puisqu’il n’a pas débuté une rencontre depuis le 10 février, mais il n’est plus très loin de retrouver la grande forme. Son retour au premier plan tombe bien pour son club à l’heure de défier le Bayern et du moneytime en L1.”

“Entre les internationaux rentrés tardivement de sélections (Mbappé, Kimpembe hier) et les joueurs blessés (Verratti, Pereira, Kurzawa) ou en phase de reprise (Icardi, Bernat), Pochettino va devoir bricoler avant deux rencontres décisives”, lit-on également dans L’Equipe. Marco Verratti devrait bien pouvoir jouer contre le Bayern. “Les nouvelles sont positives mais il sera forfait face au LOSC. Tout comme probablement Kurzawa, touché aux deux mollets. Danilo Pereira est aussi incertain pour un souci également à un mollet. Quant à Icardi, blessé à une cuisse, il continue son programme de reprise.” Du coup le journal sportif propose ce onze de départ pour le PSG : Navas – Florenzi ou Kehrer, Kehrer, Marquinhos (c), Diallo ou Bakker – Herrera, Paredes – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean.