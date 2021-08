Revue de Presse PSG : Mbappé, Kehrer, Draxler, Pochettino…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce mardi 3 août 2021 : Kylian Mbappé et son avenir, Julian Draxler et son rendez-vous manqué lors du Trophée des Champions.

Le Parisien consacre tout un article sur Kylian Mbappé qui a “la tête à Paris”. “Il rayonne et diffuse sa bonne humeur au Camp des Loges. Il est en pleine forme, dans ses jambes et dans sa tête, partageant la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux” pour le quotidien local qui ajoute que le joueur “sera prêt à disputer ce samedi ses premières minutes de la saison à Troyes.” Le journal décrit l’international français comme “content, totalement libéré mentalement” et annonce qu’il ne partira pas du PSG cet été. Si pour l’instant le numéro 7 Rouge & Bleu ne prolongera pas, Le Parisien explique qu’il a mûrement réfléchi à cette décision, “ce qui l’aide à regarder devant lui. Les conditions ne sont, selon lui, toujours pas réunies pour étirer son bail. Évidemment, le club va revenir plusieurs fois à la charge durant les prochains mois pour changer la donne.”

Dans le journal francilien il est également question de Thilo Kehrer (24 ans, sous contrat jusqu’en 2023) ciblé par Leverkusen. “Les premiers contacts sont établis avec le PSG et l’entourage du joueur, même si les échanges ne font que commencer”, rapporte Le Parisien. “Il faudra notamment trouver un accord concernant le prix du joueur acheté 37M€ à l’été 2018. Et aussi convaincre Kehrer que le challenge proposé par Leverkusen vaut le coup. […] Sa valeur marchande est estimée autour des 20 à 25M€.”

L’Équipe de ce mardi revient sur la performance manquée de Julian Draxler face à Lille lors de la défaite du Trophée des Champions (1-0). Le joueur “aurait dû endosser le rôle de chef d’orchestre d’une équipe parisienne privée de nombreux atouts offensifs. Il l’a fait pendant les matches de préparation” et “pour le premier rendez-vous de la saison, il avait l’occasion d’affirmer ses ambitions à l’aube de son nouveau cycle parisien.” Mais pour le média sportif, l’international allemand “a raté le coche. Même s’il fut plus entreprenant dans la dernière demi-heure, lorsque son équipe poussait de plus en plus pour recoller au score, il n’a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Il n’a pas pris les choses en main, a trop peu pesé et a souvent disparu.” Malgré son match manqué, “cela ne remettra pas en cause dans l’immédiat la confiance de Pochettino, qui apprécie l’Allemand et fut le principal artisan de sa prolongation.”

“Recruter n’est pas gagner”, lance l’AFP. “Le Trophée des champions perdu dimanche a rappelé à Mauricio Pochettino l’importance d’installer une identité de jeu autour des stars du PSG pour la reconquête en L1 comme pour la quête en Ligue des champions, lit-on. Avec huit défaites en 35 rencontres depuis son arrivée début janvier sur le banc, l’Argentin possède un bilan en décalage avec ses déclarations. […] Pour Pochettino, la période de réglages est déjà comptée.”