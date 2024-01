Revue de Presse PSG : Mbappé, Real Madrid, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 16 janvier 2024. Le repositionnement réussi de Mbappé dans l’axe, le Real Madrid reste confiant pour la signature du Français, Luis Enrique commence à dessiner son équipe-type…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le retour de Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Repositionné dans l’axe par Luis Enrique depuis début décembre, l’attaquant parisien prend peu à peu la mesure de son poste. Le trio offensif Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé a trouvé de réels repères et a relégué sur le banc Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Depuis la seconde période face à Newcastle (1-1) le 28 novembre dernier, l’attaquant de 25 ans est installé dans l’axe. Réticent à évoluer à ce poste et à la recherche de repères au début, le numéro 7 du PSG commence à réellement trouver des repères et apparaît plus libéré en ce début d’année 2024. « Avec un joueur toujours aussi efficace mais plus connecté et davantage tourné vers le collectif. » Cela se traduit par les sourires, le langage corporel et aussi les attitudes. On sent un joueur plus libéré, « soit parce qu’il partage le constat de Luis Enrique, à savoir que l’animation n’était pas optimale avec Ramos ou Kolo Muani en 9, soit parce que la brûlante réflexion autour de son avenir est désormais bien avancée », se demande L’E.

Dans ses rares prises de parole, Kylian Mbappé n’a jamais remis en cause le choix de son coach. Depuis son recentrage, on voit un joueur endosser un rôle plus large, « celui d’un patron d’équipe, en mouvement permanent, très disponible », avec des appels dans le dos, des décrochages et des renversements de jeu. « Il a pris en main l’animation des champions de France », estime L’E. Face à Lens, il a touché 78 ballons, son record cette saison. À cela s’ajoute aussi sa relation naturelle avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. La connexion entre les deux internationaux français s’est faite automatiquement à l’image du match face aux Sang & Or. « Avec des séquences de profondeur où le sens de la passe de Dembélé est précieux mais aussi sur des relais à l’intérieur du jeu où Mbappé joue un rôle de fixation des centraux dos au but. » Avec Bradley Barcola, le lien technique se construit. Sur le côté gauche, le duo multiplie les échanges.

Le quotidien sportif évoque aussi l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat prend fin en juin prochain. Désireux d’attirer le joueur depuis de nombreuses années, le Real Madrid estime que l’attaquant du PSG a désormais toutes les cartes en main pour son avenir. Mais, les dirigeants madrilènes ne comptent pas faire d’efforts supplémentaires pour attirer l’international français. Selon les quotidiens espagnols, la Casa Blanca aurait même lancé un ultimatum au joueur pour qu’il dévoile sa décision de rejoindre ou non le club. Mais aujourd’hui, plusieurs sources au sein du club madrilène tentent de démentir l’idée de la date fatidique du 15 janvier. « Ce serait suicidaire alors qu’on a désormais toute la liberté et la fin de saison pour négocier et s’entendre avec lui », explique l’une des sources à L’Equipe. Le champion du monde a entre les mains la proposition financière du Real Madrid et connaît depuis longtemps l’ambition du club de le recruter. Mais le club merengue veut être fixé rapidement sur le choix du joueur afin d’éviter de revivre l’épisode du printemps 2022. En cas de réponse positive, les dirigeants madrilènes « veulent des garanties écrites de sa part », rapporte L’E.

Au sein du club merengue, on estime que sa décision pourrait intervenir aux alentours des huitièmes de finale aller de Ligue des champions (de mi-février à mi-mars). En privé, le board du Real Madrid affirme qu’il s’agit de la dernière opportunité pour le joueur de rejoindre le club et que l’attaquant du PSG possède tous les éléments à sa disposition pour arrêter son choix. Les dirigeants se montrent confiants mais prudents et espèrent que le choix du joueur sera avant tout dicté par son ambition sportive. Même si le champion du Monde reste la priorité estivale du président Florentino Perez, « certains font passer le message que Mbappé n’est plus une nécessité absolue aux yeux du board madrilène, comme au printemps 2022, où le Real était prêt à faire des efforts financiers colossaux et à répondre à toutes les exigences de la star », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien se demande si Luis Enrique a enfin trouvé son équipe type. Après avoir tenté plusieurs expérimentations, le coach du PSG commence à faire preuve de stabilité dans ses choix. Une bonne nouvelle à l’approche du huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février). Face au RC Lens (0-2), qui représentait un véritable test avant la C1, le technicien espagnol ne s’est pas lancé dans une nouvelle expérimentation, « ce qui témoigne de son désir de définir une ossature en prévision des échéances à venir et de fixer un cadre. » Une bonne chose à l’approche des grandes échéances, comme le rapporte l’ancien défenseur du PSG, Jimmy Algerino : « Il a besoin d’avoir des certitudes. Il y a une nécessité de trouver des automatismes et du liant. Comme dans toutes les grandes équipes européennes qui opèrent de moins en moins de turnover, je trouve cohérent qu’un coach commence à installer une vraie équipe type à cette période. Et aujourd’hui, ton équipe type est là. Tu as huit ou neuf joueurs clairement identifiés qui sont amenés à être des titulaires durables. »

Ces dernières semaines, le chantiers le plus vaste a été en attaque. Luis Enrique a tenté plusieurs associations. Et face aux difficultés affichées par Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, l’Espagnol a décidé de recentrer Kylian Mbappé et de positionner Bradley Barcola sur l’aile gauche. L’ancien Lyonnais a su saisir sa chance et montre une vraie complémentarité avec ses partenaires sur le terrain en apportant des variations dans le jeu. Luis Enrique a ainsi trouvé certaines garanties dans son 4-3-3 et surtout de l’équilibre. Au milieu de terrain, les deux titulaires indiscutables sont connus : Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Le cas de Manuel Ugarte doit encore être tranché avant le match face à la Real Sociedad. « L’Uruguayen a retrouvé toute son influence en sentinelle, à Lens. Il lui faudra confirmer son embellie (…) À moins que Lee Kang-In (retenu pour la Coupe d’Asie, qui se termine le 10 février) n’y retrouve une place, Enrique tient peut-être le milieu qui débutera en C1. » Même chose pour la défense. S’il faudra surveiller la date de retour d’Achraf Hakimi, qui dispute la CAN avec le Maroc, le PSG ne s’interdit pas de faire une autre recrue cet hiver alors que Nordi Mukiele a des envies de départ. Avec la blessure de Milan Skriniar, Danilo Pereira occupe l’axe central aux côtés de Marquinhos. Pour le couloir gauche, Luis Enrique va poursuivre avec Lucas Hernandez. Le technicien espagnol ne peut toujours pas s’appuyer sur Nuno Mendes. Le Portugais a repris les séances individuelles et son retour avec le groupe est prévu pour la mi-février.