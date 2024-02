Revue de Presse PSG : Mbappé, Real Madrid, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 4 février 2024. Kylian Mbappé aurait choisi de rejoindre le Real Madrid, le casse-tête du timing pour l’annoncer…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait sa Une sur l’avenir de Kylian Mbappé. Selon les informations du quotidien francilien, l’attaquant aurait décidé de quitter le PSG à l’issue de son contrat et de rejoindre libre de tout contrat le Real Madrid. Le média français explique que le PSG n’a plus de doute et ne se fait plus d’illusions en ce qui concerne son avenir. Un transfert au Real Madrid va se produire pour beaucoup au PSG. En revanche, Le Parisien apporte une nuance. « Affirmer que c’est fait et signé serait faux aujourd’hui », peut-on lire. Du côté du Real Madrid, l’optimisme règne. Des négociations sont en cours pour faire de Mbappé le plus gros contrat de l’équipe madrilène. Le Parisien explique également qu’un départ de la star française aurait un impact considérable sur la Ligue 1. Une décote de 20 % pour la période 2024-2029. La présence du jour dans le championnat rapporterait 140 millions au football français par an. À noter que les négociations entre Mbappé et le Real Madrid pourraient échouer s’ils ne trouvent pas de terrain d’entente concernant les Jeux Olympiques. Le joueur de 25 ans veut y participer et cette participation doit figurer dans son contrat. Le PSG s’est préparé psychologiquement à son départ mais aussi financièrement. Surtout depuis que le joueur a renoncé à ses 100 millions d’euros de prime, suite à un accord conclu avec le club de la capitale. Kylian Mbappé reste déterminé cette saison. Il veut remporter tous les trophées possibles, dont la Ligue des Champions, avant de faire son grand départ.

Le Parisien évoque aussi le casse-tête du timing de l’annonce du futur de Kylian Mbappé. « Dire ou ne pas dire sa décision, jouer à fond la transparence ou au contraire entretenir le flou le plus longtemps possible, tel pourrait être le dilemme de la star parisienne s’il décrétait, dans les semaines à venir, de s’exiler cet été vers l’Espagne« , lance le quotidien francilien. Ce dernier explique que certains lui conseillerait d’attendre pour dévoiler sa décision, « d’attendre que Paris soit au moins allé au bout de sa campagne de Ligue des champions pour sortir du bois. » Difficile, en effet, de mesurer la pression qui pèserait sur ses épaules s’il annonçait son départ à Madrid et que le PSG héritait du Real en quart, demie ou finale de Ligue des champions, se demande Le Parisien. Sébastien Bellencontre, fondateur de 4 Success, agence spécialisée en gestion d’image de sportifs de haut niveau, estime que si le numéro 7 du PSG a fait son choix, il ne devrait pas tarder avant d’annoncer sa décision sur son futur. « Puisque c’est un sujet prégnant, s’il devait y avoir un départ, à sa place, je choisirais de l’assumer et de l’officialiser le plus vite possible. Ça permettrait au joueur d’être enfin tranquille sur ce sujet et ne changerait rien à sa fin de saison, même si le PSG devait croiser la route de Madrid. L’envie de tout gagner de Kylian Mbappé n’est plus à démontrer, et je pense que personne ne remettrait en doute sa volonté de remporter la Ligue des champions avec le PSG s’il pouvait le faire avant de partir. »

De son côté, l’Equipe évoque Luis Enrique et sa communication. « Entre des prestations collectives qui interrogent et les explications décalées de Luis Enrique en conférence de presse, le PSG ne dégage pas la force qu’il était censé dégager en février, comme l’annonçait l’Espagnol après la qualification arrachée à Dortmund. » Le quotidien sportif explique que sur son banc, Luis Enrique ne peut pas cacher ses émotions. « À plusieurs reprises vendredi, le coach a été très agacé par les choix et le positionnement de ses joueurs. Avec de grands gestes des bras, il s’est évertué à demander à son groupe de jouer un cran plus haut. » L’Equipe explique que « l’on n’est pas obligé de croire » le coach du PSG quand il dit qu’il n’a pas du tout réfléchi à l’équipe qu’il allait mettre en place contre la Real Sociedad. « L’Espagnol ne souhaite pas changer de projet de jeu, ni s’adapter à son adversaire. Il faudra pourtant réussir à sortir du pressing imposé par les Basques lors de cette double confrontation. L’Espagnol y pense déjà, évidemment. La manière dont il gère les temps de jeu et les moindres pépins physiques sont là pour le rappeler. » Avec ses deux hommes forts de la première partie de saison – Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery -, on peut penser que son PSG aura plus fière allure. Luis Enrique le croit aussi, conclut le quotidien sportif.