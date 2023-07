Revue de presse PSG : Mbappé, Real Madrid, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 26 juillet 2023. Le Real Madrid qui serait prêt à attendre dans le dossier Mbappé, l’attaquant assure se sentir très très bien, les débuts contrastés de Luis Enrique sur le banc du PSG…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la position du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé, qui est en conflit avec le PSG. Depuis le début de sa carrière, le club madrilène souhaite s’offrir les services de l’ancien monégasque. De son côté, le joueur rêverait toujours de jouer pour les Merengue. Cette situation de conflit entre Mbappé et le PSG, rendrait la situation électrique et crisperait même certains services en interne, avance Le Parisien. Malgré ça, « le Français reste calme et s’affiche tout sourire à prendre des photos et signer des autographes avec les fans qui l’attendent depuis plusieurs jours à la sortie du nouveau campus de Poissy. » En ce qui concerne son avenir, il attise les convoitises.

Outre l’offre astronomique d’Al Hilal, l’Inter Milan, Barcelone, Tottenham, Chelsea et Manchester United ont pris des renseignements sur les modalités d’un transfert. Même si ces deux derniers ne devraient pas aller plus loin. Du côté du Real Madrid, on ne voudrait pas se précipiter. Le quotidien francilien explique que le PSG « garantit que des clubs sont prêts à mettre beaucoup d’argent, d’autres à se montrer créatifs en proposant des joueurs dans la balance. » Le club de la capitale est prêt à discuter avec quiconque lui enverra une offre à la hauteur de ses espérances. « Mais il n’a pas de nouvelles du Real Madrid pour l’instant. » S’il fait toujours office de grand favori dans ce dossier, il reste tapi dans l’ombre, discret. « De source interne au PSG, le club présidé par Florentino Pérez n’avait toujours pas fait d’approche ce mardi après-midi pour Mbappé, ni entamé de négociations. Les décideurs parisiens veulent croire que ce n’est qu’une question de temps. » Pérez n’a visiblement pas l’intention de se précipiter et devrait prendre tout son temps pour trancher sur cette question, indique Le Parisien. Comme expliqué il y a quelques jours, Le Real Madrid a les finances pour s’offrir Mbappé dès cet été.

Le numéro 7 du PSG, écarté pour la tournée au Japon et en Corée du Sud, s’entraîne avec les indésirables au Campus PSG à Poissy. Et depuis dimanche, il s’arrête systématiquement pour prendre du temps avec les supporters qui se massent à la sortie du centre d’entraînement des Rouge & Bleu. Hier, il n’a pas dérogé à sa nouvelle règle comme l’explique Le Parisien. Interrogé pour savoir comment il se sentait, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a répondu : « Je vais très, très bien« , dans des propos relayés par Le Parisien. Le quotidien francilien explique que depuis dimanche, Kylian Mbappé s’arrête systématiquement, contrairement aux autres lofteurs.

De son côté, l’Equipe fait un focus sur les premières semaines de Luis Enrique au PSG. Entre la liste des indésirables, les informations quotidiennes sur l’avenir de Kylian Mbappé et tant d’autres sujets, « on peut dire sans trop se tromper que l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne s’attendait sûrement pas à des débuts comme ceux qu’il vit sur le banc du PSG. » , lance l’Equipe. Le quotidien sportif indique que Luis Enrique est déjà pris au piège avec l’affaire Kylian Mbappé. « Plusieurs sources internes décrivent une ambiance pesante au Japon, même à plusieurs milliers de kilomètres de Paris. » L’Equipe explique que les dirigeants parisiens souhaitent préserver au maximum leur coach. Et pour cela, il ne s’exprimera pas avant la conférence de presse d’avant-match contre Lorient, la première rencontre officielle de la saison.

« Luis Enrique sera inévitablement interrogé sur le sort de son attaquant et quoi qu’il dise, il risque d’être en porte à faux, vis-à-vis de sa direction et/ou de son vestiaire. En laissant passer près de trois semaines, le PSG peut espérer que, d’ici là, une solution aura été trouvée et que le traumatisme provoqué par l’affaire Mbappé se sera quelque peu atténué » , avance l’Equipe. L’absence de Kylian Mbappé pollue également sportivement le travail de l’entraîneur du PSG, avance le quotidien sportif. Ce n’est évidemment pas pareil de jouer avec ou sans Mbappé et ce n’est pas la même chose non plus de préparer tactiquement son équipe, sans savoir si l’on aura à disposition le meilleur joueur du monde. L’Equipe explique qu’il « n’est pas saugrenu d’imaginer que Luis Enrique préférerait avoir Mbappé dans son équipe. D’autant qu’en attendant de possibles renforts offensifs, ce secteur de jeu est en friche. » Marco Asensio et Carlos Soler sont des joueurs de compléments, alors qu’Hugo Ekitike ne semble pas entré dans les plans de Luis Enrique. « Ce ne sont pas les jeunes (Noha Lemina, Ilyes Housni, Ismaël Gharbi), malgré leur bonne volonté et leurs qualités, qui peuvent porter ce PSG« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui revient également sur le match nul du PSG contre Al-Nassr (0-0) lors de son deuxième match de préparation, le premier en terre nipponne. Contrairement à l’été dernier, lorsque les trois matches des Rouge & Bleu au Japon avaient été joués à guichets fermés, celui contre l’équipe de Cristiano Ronaldo a attiré 25 432 personnes, alors que la capacité du stade d’Osaka est de 50 000 places. Sur la rencontre, l’Equipe explique que les Rouge & Bleu ont eu beaucoup de difficulté à emmener du danger sur le but saoudien. L’entrée en jeu de Marco Verratti « a fait du bien, sans être décisive pour autant. » Les actions les plus dangereuses sont venues des titis Noha Lemina, Ilyes Housni et d’un coup franc de Carlos Soler, analyse le quotidien sportif. Gianluigi Donnarumma, assez tranquille dans ce match, a répondu présent quand il le fallait face à Cristiano Ronaldo (40e) conclut l’Equipe.