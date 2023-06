Revue de Presse PSG : Mbappé, Real Madrid, Qatar, projet, droits TV…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 14 juin 2023. La sortie médiatique de Mbappé sur son avenir, la tension entre le PSG et Mbappé, le Qatar prêt à vendre son attaquant français, un projet devenu illisible, le Real Madrid reste à l’affût, la LFP tremble pour ses droits TV…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé et sa sortie médiatique sur son avenir. Et la rupture entre les deux parties est plus proche que jamais. « Pendant toute la journée de mardi, les positions se sont cristallisées et les deux parties se sont renvoyées la balle. » Pour le clan Mbappé, cette lettre envoyée est un non-évènement, confirmant juste sa position initiale. Mais aux yeux du club, cela est perçu comme une trahison. « Le timing n’a pas été compris. Pourquoi envoyer une lettre alors qu’il n’en a pas l’obligation, et pourquoi à ce moment-là ? », s’interroge-t-on en interne. Soit l’attaquant revoit sa position et prolonge, soit il sera vendu cet été. Mais les deux parties ont quand même pu s’expliquer ces dernières heures. La mère du joueur, Fayza Lamari, a pu s’entretenir avec Nasser al-Khelaïfi, tandis que Luis Campos a échangé avec Kylian Mbappé. « Mais ces discussions n’ont pas dissipé les incompréhensions. Les explications de Mbappé et de son entourage dans un communiqué envoyé à l’AFP, mardi après-midi, auraient même plutôt rajouté de l’huile sur le feu, aux yeux des dirigeants parisiens », précise L’E.

Si Mbappé a expliqué que le PSG était au courant de sa décision depuis le 15 juillet 2022, au club, on continue d’affirmer que des discussions ont eu lieu ces dernières semaines pour évoquer une prolongation. « Au PSG, on considère aussi que cette annonce de Mbappé en date du 15 juillet sur sa volonté de ne pas lever l’option d’un an supplémentaire n’était pas aussi claire qu’il le dit. » Après une saison marquée par plusieurs déceptions, la réconciliation semble à ce jour illusoire. Dans un tweet Mbappé a précisé son désir de poursuivre chez les Rouge & Bleu la saison prochaine, mais reste à connaître la position du joueur si une porte de sortie s’ouvre à lui cet été. « La porte sera ouverte. Nous avons débuté la phase 2 du nouveau projet, qui est basée sur le collectif et non sur les individus. Si nous devons reconstruire sans lui, nous le ferons », précise-t-on au club.

Ainsi, le PSG cherche les potentiels candidats intéressés par Kylian Mbappé. « Certains acteurs du marché ont déjà été sondés, sans que cela ne débouche sur quelque chose de concret pour le moment. » Le club parisien cherche à savoir combien les clubs seraient prêts à mettre sur la table pour racheter la dernière année de contrat de l’attaquant de 24 ans, et même quel joueur pourrait entrer dans la balance, « à la fois pour faire baisser la note et pour permettre aux champions de France de se retourner au plus vite en enrôlant un ou des éléments intéressants, si possible dans le secteur offensif. » Donner une valeur marchande est difficile aux yeux du PSG. Il est un peu un joueur hors-marché où les critères comme l’âge, la durée de contrat et le profil ne suffisent pas pour déterminer un prix exact. Le point de référence pourrait être celui de l’été 2021 où le Real Madrid était prêt à dépenser 180M€ pour acheter le joueur à un an de la fin de son contrat. « Depuis, Mbappé a pris une dimension internationale encore plus importante, par sa capacité à enchaîner les saisons avec des stats affolantes et par quelques coups d’éclat spectaculaires. »

La Serie A et la Bundesliga n’ont jamais eu la préférence du joueur. Il faut plutôt se tourner vers la Premier League avec des clubs richissimes comme Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal et Chelsea, « tous l’ont courtisé à l’adolescence. Le contact n’a pas été rompu avec certains. » Les techniciens Jurgen Klopp et Pep Guardiola ont toujours été fascinés par l’international français. « L’intérêt des deux hommes, respectivement sur le banc des Reds et des Sky Blues, ne s’est pas démenti avec le temps et, pour saisir une telle opportunité, leurs clubs semblent en mesure de dégainer une offre XXL, surtout s’ils sentent qu’il y a une ouverture », conclut L’E. Mais à ce jour, le Real Madrid reste la piste numéro une et serait prêt à débourser une somme de 200M€ pour l’ancien Monégasque. Une information partagée sur notre site ici.

Le quotidien sportif met également en avant le projet illisible du PSG. En ouvrant la porte à Kylian Mbappé, le club parisien donne une nouvelle orientation à sa stratégie, un an seulement après la prolongation de contrat de sa star. « Ce serait un revirement spectaculaire de stratégie. Alors qu’il a dépensé sans compter depuis plus de dix ans, le PSG déciderait désormais de raisonner en terme financier et non plus seulement d’image et de notoriété. » Reste aussi à savoir si la vente de Kylian Mbappé peut être perçue comme un indicateur « d’une volonté de désengagement de QSI à Paris, ou du moins d’une réduction progressive de la voilure. Cette option ne peut pas être exclue. Elle pourrait être mise en perspective avec le possible achat de Manchester United. » Alors que le flou règne actuellement au sein du PSG, de son côté, Luis Campos n’a pas semblé affecté par l’affaire Mbappé et continue de se concentrer sur le mercato. Mais une chose est sûre, ce nouveau feuilleton Mbappé « jette encore un peu plus un voile sur le projet du club qui, en un an, pourrait passer du tout-Mbappé à plus de Mbappé du tout », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien consacre également sa Une à Kylian Mbappé et son avenir. Et le Real Madrid lui tend les bras, surtout après le départ de Karim Benzema. Si le principal concerné a communiqué son désir de poursuivre au PSG la saison prochaine, le club parisien ne veut pas voir sa star partir gratuitement à l’été 2024. Mais la lettre envoyée ce lundi a choqué en interne. Le PSG n’est pas un club que l’on peut quitter facilement comme Neymar Jr ou encore Marco Verratti ont pu le constater par le passé. Le clan Mbappé a notamment pour habitude de répéter que « le PSG, c’est le Prison Saint-Germain. » Mais avec le départ de Karim Benzema du Real Madrid, le champion du Monde a une voie royale devant lui. « Elle réunit sa volonté éternelle de jouer dans le plus grand club du monde, le plus titré en tout cas, et d’y arriver en rock star sans un premier rôle bis pour chatouiller son aura. » En privé, l’international français n’a jamais caché qu’il ne fera pas toute sa carrière à Paris et pourrait sauter sur cette occasion. Surtout que les promesses non-tenues par la direction du PSG ont été mal vécues par le joueur. « Mbappé voit ainsi qu’il ne se trouve pas ou plus au bon endroit pour amasser les trophées. Collectifs comme individuels. » De son côté, le PSG n’est plus opposé à une vente de son numéro 7.

Et le Real Madrid pourrait sauter sur l’occasion. Avec les départs de Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano, le club espagnol a fait plus de 75M€ d’économie sur les salaires. Même si les Merengue ont déjà dépensé 103M€ pour Jude Bellingham et 5M€ pour Fran Garcia, l’argent ne sera pas un problème. Ils pourraient débourser la somme de 200M€ pour Kylian Mbappé dès cet été. Mais le Français ne touchera pas les mêmes émoluments qu’au PSG. « La tendance serait plus à se rapprocher des chiffres que lui proposait le Real l’an passé : un contrat aux alentours de 25 millions d’euros nets la saison. »

Le quotidien francilien indique que pour la première fois, le Qatar est prêt à vendre sa star. Preuve que l’attitude des dirigeants a changé. Lors de la lettre envoyée par Kylian Mbappé, l’incompréhension et la colère ont régné au sein des dirigeants parisiens, « notamment en raison du procédé, jugé aussi formel que superflu, choisi par l’attaquant pour faire passer son message à ses dirigeants. » Légalement, le joueur n’avait aucun besoin de signifier son intention par écrit. Le board parisien a vu cela comme un moyen de créer volontairement un conflit pouvant mener à un divorce. Et la réponse de Kylian Mbappé à l’AFP a rajouté une couche à la tension déjà existante. Mais les dirigeants du PSG veulent désormais maintenir une position de fermeté et veulent asseoir leur autorité, à l’image de la sanction contre Lionel Messi il y a quelques semaines. « Plus question de voir des joueurs plus grands que le club. Personne n’est désormais irremplaçable. » Ainsi, il est hors de question de voir Kylian Mbappé partir libre l’été prochain. S’il refuse de prolonger, il sera vendu dès cet été, rapporte LP.

Enfin, Le Parisien évoque les futurs droits TV de Ligue 1, qui doivent être renégociés à l’automne. Et le départ de Lionel Messi et possiblement ceux de Mbappé et Neymar Jr devraient avoir un gros impact. « Un séisme pour les propriétaires qataris, mais une menace tout aussi redoutable pour l’écosystème du foot français. » Cet automne, la LFP doit renégocier la vente de ses droits pour la période 2024-2028. « Aujourd’hui, la valeur des droits TV s’élève à 624 millions d’euros par saison (…) Dans le cadre du prochain appel d’offres, c’est le milliard qui est visé. Les instances espèrent notamment voir ces droits à l’international passer de 73 millions d’euros à environ 200. » Mais le possible départ de Kylian Mbappé pourrait avoir un rôle important, comme l’explique Vincent Chaudel, cofondateur de l’Observatoire du sport business. « À l’heure où on veut développer notre présence à l’international, ce n’est pas Toulouse ou Rennes en Coupe d’Europe qui vont nous permettre de rayonner. Ce sont plutôt des joueurs stars, des leaders d’opinion qui peuvent tirer le haut. À partir de là, l’hypothèse du milliard d’euros est fortement remise en cause. Elle l’est encore plus si son transfert s’accompagne de celui de Neymar. L’enjeu, longtemps, c’était de rattraper les quatre de devant (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne). Maintenant, c’est de ne pas se faire dépasser par ceux de derrière (Portugal et Pays-Bas notamment). »