Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 7 mai 2022. La possible prolongation de Kylian Mbappé redonne espoir aux supporters parisiens, le Real Madrid reste tranquille dans ce dossier, un effectif quasi au complet pour la réception de Troyes, l’avenir de Marcin Bulka se dessine à l’OGC Nice et le PSG Handball titré pour la 8e fois d’affilée en championnat.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la possibilité de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat avec le club de la capitale. Une information qui a redonné le sourire à l’ensemble des suiveurs du club francilien. Les informations du quotidien Le Parisien dévoilées jeudi soir « ont suscité un élan d’optimisme chez les fidèles du club, pour la plupart amochés par une saison déceptive et leur colère envers les dirigeants. » Un bonheur pour certains supporters tant le champion du Monde 2018 est une pièce essentielle de la saison des Rouge & Bleu. Une nouvelle qui ravirait, l’animateur de BFMTV, Bruce Toussaint, supporter parisien depuis trois décennies : « si tu gardes Kylian Mbappé, c’est un signal extraordinaire, plus fort encore que le transfert de Leo Messi, que tu envoies à l’Europe du football. Ce serait la preuve que Paris n’est pas qu’un carnet de chèques capable d’attirer les stars à coups de millions, mais est aussi un club qui a le pouvoir de faire rester le meilleur joueur de la planète. Ce serait, pour moi, le signe d’un nouveau départ vers de très hautes ambitions. »

Le quotidien sportif se demande également pourquoi le Real Madrid ne rentre pas dans la surenchère pour le dossier Kylian Mbappé. En effet, malgré le rapprochement entre le PSG et le clan du joueur, le club espagnol reste calme et tranquille. Pourtant, les dirigeants merengues sont au courant d’une chose, « Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation de contrat à Paris. Ce qui n’était pas le cas l’été dernier, ni cet hiver. » Comment pourrait réagir le Real Madrid face à ce vent d’optimisme chez les Rouge & Bleu ? Même si l’argent n’est pas la priorité principale du clan Mbappé, le premier levier pourrait concerner le salaire et la prime à la signature proposés à l’attaquant de 23 ans. Toujours selon LP, le PSG serait prêt à offrir un salaire de 50M€ net par saison accompagné d’une prime de 100M€ à la signature de son nouveau bail. « Des chiffres qui ont toujours été démentis par les proches du joueur. » Mais avec des tarifs à ce niveau-là, le Real Madrid pourrait ne pas surenchérir afin de conserver un équilibre dans le vestiaire car la formation espagnole sait qu’elle « s’exposerait à des demandes internes importantes en cas de salaire trop élevé pour Mbappé. »

De plus, le board madrilène estime que l’argent ne fera la différence dans ce dossier. Même s’ils ont prévu de faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé du club, ils souhaitent avant tout lui vendre un projet sportif solide avec un recrutement cohérent (Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni…). Autre levier important dans ce dossier, la question de droit à l’image du joueur, importante aux yeux du clan Mbappé. Même avec Cristiano Ronaldo, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, n’avait pas accordé une gestion totale de son image. Et le patron des Merengues « n’a pas prévu de commencer avec Kylian Mbappé, même s’il pourrait faire quelques concessions. »

Enfin, Le Parisien se penche sur la rencontre entre le PSG et Troyes ce dimanche (20h45 sur Prime Video) à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1. Une rencontre qui se jouera sans Leandro Paredes (pubalgie), Julian Draxler (genou) et Mauro Icardi (cuisse). Absent depuis plusieurs semaines, Abdou Diallo devrait faire son apparition sur la feuille de match. « Touché aux adducteurs et au genou, le Sénégalais a repris cette semaine l’entraînement individuel, touchant le ballon sans problème. » Concernant l’attaque, Mauricio Pochettino pourra compter sur son trio Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr. À noter qu’Edouard Michut, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu ont participé activement aux séances d’entraînement. Ces Titis espèrent avoir un minimum de temps de jeu en cette fin de saison.

XI possible du PSG (Le Parisien) : Navas – Marquinhos (c), Ramos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Gueye, Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

De son côté, L’Equipe se concentre essentiellement sur la finale de Coupe de France de ce samedi soir entre l’OGC Nice et le FC Nantes. Annoncé titulaire dans le but des Aiglons, le gardien prêté par le PSG, Marcin Bulka, pourrait poursuivre sa carrière dans le sud de la France. En effet, les dirigeants du Gym « devraient lever l’option d’achat (2 M€) auprès du PSG », club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2025. Lors de chacune de ses apparitions en Coupe de France, le portier polonais de 22 ans a rassuré et a notamment été le bourreau des Rouge & Bleu en huitièmes de finale de la compétition en stoppant deux penalties lors de la séance des tirs au but (0-0, 6 t.a.b 5). « Avec son envergure impressionnante (1m99), il a montré des qualités dans cet exercice spécifique, mais il avait déjà emporté l’adhésion au club par sa personnalité joviale, lui qui est parfaitement francophone et anglophone. » Alors qu’il ambitionne d’être le portier numéro 1 dans le futur, cette titularisation de Marcin Bulka en finale de Coupe de France peut être interprétée comme un signe de confiance.

Enfin, le quotidien sportif revient sur le titre de champion de France du PSG Handball. Victorieux de Montpellier (37-33) ce vendredi soir à Coubertin, le club de la capitale a remporté le 9e titre de champion de France de son histoire, le 8e d’affilée. Une performance XXL pour les coéquipiers de Mikkel Hansen. Le Danois, blessé jusqu’à la fin de saison et qui partira à l’issue de cet exercice, a remporté tous les titres de champion depuis son arrivée. « Il est le seul à avoir connu tous les titres depuis que QSI a investi dans le PSG en juin 2012. » Avec 25 victoires en autant de rencontres en championnat, les Rouge & Bleu auront pour objectif de terminer cet exercice 2021-2022 invaincus, comme l’a rappelé Nikola Karabatic : « Oui, même si on va mettre ça un peu en pause avec la Ligue des champions (Kiel ce mercredi en quarts de finale aller) et la demi-finale de Coupe de France (le 14 mai contre Toulouse) qui arrivent. Evidemment, ça nous permet de garder une vraie motivation sur cette fin de championnat. »