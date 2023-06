Revue de presse PSG : Mbappé, refus de lever l’option de prolongation, Galtier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 13 juin 2023. Kylian Mbappé qui a fait savoir au PSG qu’il ne comptait lever l’option de prolongation de son contrat. Le club de la capital qui le vendra cet été s’il ne prolonge pas. Les indemnités que va recevoir Galtier avec son départ…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le choix de Kylian Mbappé de ne pas lever son option de prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. Il l’a fait savoir au PSG via une lettre. « La conclusion d’une réflexion en cours depuis plusieurs mois« , assure le quotidien sportif. Si ce choix n’est pas une surprise, « il a des allures de tremblement de terre pour le club de la capitale. » Surpris par cette décision, le PSG souhaite afficher une certaine fermeté cette fois-ci, soit Mbappé prolonge cet été, soit il sera vendu. « La conclusion d’une réflexion en cours depuis plusieurs mois« , assure le quotidien sportif. Si ce choix n’est pas une surprise, « il a des allures de tremblement de terre pour le club de la capitale. » Surpris par cette décision, le PSG souhaite afficher une certaine fermeté cette fois-ci, soit Mbappé prolonge cet été, soit il sera vendu. Lors des trophées UNFP comme lors de ses autres prises de paroles publiques récentes, Kylian Mbappé n’avait pas voulu, dans l’immédiat, faire de son avenir un sujet brûlant insistant sur sa volonté de respecter son bail. Une volonté d’apaisement dans un contexte douloureux (l’accident très grave de Sergio Rico) qui n’empêchait pas parallèlement une réflexion profonde quant à son futur à moyen terme. » L’Equipe indique que « la saison 2022-2023, ponctuée par ce que le capitaine des Bleus a perçu comme des promesses non tenues en matière de recrutement l’été dernier, a laissé des traces. »

Le quotidien sportif explique que le Qatar était prêt à faire des efforts considérables, une nouvelle fois, pour retenir le Français « avec une participation de Mbappé à certains investissements qatariens. » La lettre envoyée par la star est perçue comme un signal très négatif. L’Equipe indique que le PSG est clair, il ne compte pas voir son attaquant partir libre. Soit il donne des signes positifs pour prolonger, soit il sera vendu dans les semaines à venir. « Ce climat de tensions pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’été parisien. Le PSG, qui a donné les pleins pouvoirs à Mbappé l’été dernier, et qui s’apprêtait à entamer sa reconstruction autour de son attaquant français, peut-il encore élaborer son projet autour d’un joueur qui ne veut pas – du moins aujourd’hui – s’inscrire sur du long terme ? » Posture ou pas, le champion de France se voulait particulièrement serein sur ce dossier tard lundi soir, assure le quotidien sportif. « Insistant sur sa capacité à s’adapter et ne pas dépendre que d’un seul joueur. » Dans l’entourage du club, on explique que les dirigeants insistent beaucoup sur la création d’un collectif plutôt que sur une collection de joueurs. L’Equipe qui explique aussi que la réaction de Luis Campos sur ce sujet va être scrutée ces prochains jours. Le quotidien sportif conclut en se demandant, « quelle sera la réaction des prochaines cibles du PSG face à ce climat de défiance entre la star et le club ? Un projet avec ou sans Mbappé n’est pas le même. Est-il aussi séduisant ? Loin d’être sûr.«

L’Equipe évoque aussi le possible changement de comportement du PSG avec ses stars. Lorsque le club de la capitale a sanctionné Lionel Messi pour son escapade non autorisée en Arabie saoudite, « ils étaient nombreux, dans l’entourage du club, à poser la même question que l’on pourrait résumer ainsi : « Ok, ils font ça avec un joueur qui s’apprête à quitter le club, mais auraient-ils osé prendre une telle décision si ça avait été Mbappé ? » Le quotidien sportif explique que si la position affichée hier par le PSG sur la question du choix de Mbappé avec sa clause de prolongation de contrat se confirme dans les semaines à venir, on pourra dire que le PSG a vraiment changé. L’Equipe rappelle que ces dernières années, Nasser al-Khelaïfi avait commencé à donner le ton, dès l’été 2019, lorsque Neymar avait exprimé des envies de retour au Barça. Le président parisien avait expliqué que personne n’était au-dessus du club ou irremplaçable, mais on en restait alors aux belles déclarations d’intention. « Il n’a, par la suite, pas vraiment durci le ton lors des écarts de ses cadors, souvent couverts. Dans une sorte de schizophrénie qui l’a longtemps habité, l’état-major voulait renvoyer une image de fermeté mais cédait facilement à la tentation de dérouler le tapis rouge ou de protéger ses stars. » L’Equipe explique qu’en entamant un bras de fer avec le joueur majeur de son effectif, son atout n° 1 avec lequel il voulait construire sur des années, le PSG s’expose à une crise potentiellement ravageuse pour son équipe. « Mais il prend au moins une décision courageuse et cohérente avec tous les efforts déployés il y a un an pour garder son numéro 7, n’entendant pas subir les événements. » Les semaines à venir seront fondatrices ou dévastatrices, conclut le quotidien sportif.

🚨 Posture ou pas, le PSG se voulait particulièrement SEREIN sur le dossier Mbappé tard ce lundi. Le club insiste sur sa capacité à s’adapter et ne pas dépendre que d’un “seul joueur” 😌🇫🇷 [L’Equipe] pic.twitter.com/Um4SSJGxR2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 12, 2023

Dans son édition du jour, Le Parisien revient également sur la lettre envoyée par Kylian Mbappé au PSG pour faire savoir qu’il ne comptait lever l’option de prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. Un choix réalisé bien avant la date butoir, le 31 juillet prochain. Le quotidien francilien explique qu’en « décidant dès maintenant de ne pas prolonger son contrat, le capitaine des Bleus vient de faire un choix fort qui a du mal à passer dans les hautes sphères du club parisien. » Au sein du club, on regrette la forme mais également le timing « qui intervient deux jours seulement après une vidéo montrant le président madrilène Florentino Pérez étaler son optimisme à un passant concernant une éventuelle arrivée du Crack de Bondy. » Chez les décideurs parisiens, c’est l’étonnement qui prédomine. Surtout que l’envoi de cette lettre n’était pas nécessaire pour acter la décision. « Certains ne peuvent s’empêcher d’y voir un moyen de pression médiatique, un an seulement après la signature d’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire du sport. » Le Parisien explique que les discussions entre les deux parties étaient pourtant jugées positives par le PSG ces dernières semaines. « Comme l’an passé, le Qatar était prêt à tous les sacrifices pour convaincre Mbappé de rempiler. Des discussions ont d’ailleurs été enclenchées entre les différentes parties, y compris sur du plus long terme, et d’autres projets d’investissement. Mais il y a de la lassitude au club et on regrette, cette année encore, que les négociations ne se passent pas dans le calme et sans esclandre. » La parution régionale confirme que le PSG ne compte pas voir son joueur partir libre l’an prochain. Si ce dernier ne change pas d’avis, il pourrait être vendu. Ceci serait vécu comme un véritable cataclysme à tous les étages du club. « Rien ne dit que cela n’impacte pas non plus les prochains dossiers chauds du mercato« , conclut Le Parisien.

