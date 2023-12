Revue de Presse PSG : Mbappé, retour à l’entraînement…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 30 décembre 2023. Pourquoi le PSG croit en la prolongation de Mbappé, Les joueurs du PSG de retour à l’entraînement…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur l’avenir de Kylian Mbappé, qui sera libre de s’engager avec n’importe quel club pour la saison prochaine à partir de lundi. « Il pourra même, à partir de ce 1er janvier, signer un précontrat avec l’équipe de son choix. On ne va pas se mentir, cette date est surtout symbolique« , avance le quotidien sportif. Après 2022, tout le monde assure ne pas vouloir retomber dans les travers du feuilleton interminable d’il y a deux ans. « Toutes les parties ont d’ailleurs conclu un accord l’été dernier. Moyennant l’abandon de plusieurs dizaines de millions d’euros de prime en cas de départ libre, les deux camps s’étaient entendus sur une saison apaisée. Chacun se dit plus posé et moins sous pression qu’il y a deux ans. » L’Equipe explique que le PSG donne l’impression d’être plus serein face à la situation contractuelle de sa star. Les dirigeants parisiens souhaitent lui laisser le temps de prendre sa décision. « On explique, depuis la fin de l’été à Paris, que quoi qu’il arrive, le club est désormais couvert financièrement et qu’un départ sans prolonger ne serait plus une catastrophe. Il se dégage même un sentiment de confiance en interne depuis peu autour de la prolongation de Mbappé. Paris dit voir un joueur heureux au quotidien. » Certaines sources expliquent également que le dialogue entre le capitaine de l’équipe de France et Al-Khelaïfi est désormais fluide, explique le quotidien sportif. « Dans les couloirs du club, les plus optimistes imaginent même un dénouement beaucoup plus précoce qu’au printemps 2022, lorsqu’un suspense irrespirable s’était étiré jusqu’à la dernière journée de Championnat. »

Du côté du numéro 7 du PSG, on ne souhaite plus communiquer sur le sujet. « Quand Mbappé prendra-t-il ou annoncera-t-il sa décision ? Il n’y avait personne ces derniers mois pour penser que ce serait acté avant la fin de l’année 2023. Le timing est quasiment impossible à définir désormais. » L’Equipe explique que deux discours se contredisent sur ce dossier en interne. « Il y a ceux qui expliquent que son comportement ne renvoie pas les signaux d’un joueur qui croît suffisamment dans le projet du club pour prolonger. Sa « bouderie » en fin de match contre Dortmund serait le reflet de ce qu’il pense de l’équipe. C’est-à-dire qu’elle serait encore très loin de pouvoir remporter la Ligue des champions. » Une autre partie du club voit les choses différemment. « On sait que Kylian est frustré, on le voit bien, et il n’y a pas de débats possibles. Mais au contraire, ça n’a rien à voir avec sa prolongation. Il n’a jamais eu un entraîneur au PSG qui lui a lancé autant de défis. Luis Enrique ne se contente pas de le mettre sur le terrain, il lui impose de se renouveler. Et ce n’est pas vraiment pour déplaire à Kylian, même si ça peut créer des moments où il a le sentiment que l’équipe n’avance pas », explique-t-on en interne. Si l’intérêt du Real Madrid est toujours présent, l’Arabie saoudite suit toujours ce dossier. L’été dernier, « Mbappé n’avait même pas rencontré les dirigeants locaux malgré une offre ferme de transfert envoyée au PSG. La volonté du natif de Paris est toujours la même. En Europe, les clubs qui ont tâté le terrain, ne serait-ce que pour savoir s’il y avait une possibilité, sont nombreux », lance l’Equipe. Mais pour le quotidien sportif, seule l’Angleterre peut concurrencer le PSG et le Real. « On parle beaucoup de Liverpool depuis plusieurs années, mais là encore, l’équation financière est difficile », conclut l’Equipe.

L’Equipe évoque également la stratégie du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Même si le club madrilène affirme que le recrutement du meilleur buteur de l’histoire du PSG n’est plus une obsession, il va prochainement passer à l’action pour enrôler Kylian Mbappé, mais selon leur feuille de route et à leurs conditions, explique le quotidien sportif. « Les dirigeants madrilènes laissent ainsi filtrer à dessein que l’international français ne sera plus en position de force dans les négociations qu’ils pourraient entamer avec lui et qu’il faudra cette fois-ci qu’il se plie à leurs exigences – notamment économiques – s’il désire vraiment signer au Real. » Ils prétendent aussi qu’ils n’ont finalement pas forcément besoin de Mbappé sportivement, indique l’Equipe. L’attaquant reste la priorité de recrutement estival de Florentino Pérez. « Le président madrilène reste intimement convaincu que le Français est né pour jouer au Real Madrid et que sur les plans sportif, économique et médiatique, il n’a pas d’égal aujourd’hui et n’en aura pas demain. » Comme il est de coutume pour les dossiers d’envergure planétaire, ce sont les deux hommes forts du Real qui sont aux manettes, lance le quotidien sportif. Pérez en lien direct avec le joueur et José Angel Sanchez, le directeur général, avec sa mère, Fayza Lamari. Ils comptent d’ailleurs les contacter dès la semaine prochaine pour savoir si Mbappé désire les rejoindre. « Si c’est le cas, ils voudront cette fois-ci des garanties écrites de sa part et une réponse rapide pour ne pas revivre le même épisode qu’en 2022 et pouvoir se retourner rapidement. » S’il doit signer au Real, ce sera au même condition financière qu’en 2022. Un salaire de 26 millions d’euros net par an et une prime à la signature de 130 millions d’euros conclut l’Equipe.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le retour des joueurs du PSG hier après-midi, neuf jours après leur dernier match. Ethan Mbappé, qui fêtait ses 17 ans ce vendredi 29 décembre, a reçu une haie d’honneur de ses coéquipiers. « Aucun membre de l’effectif n’était en retard ou a fait semblant de rater son avion, le PSG s’évitant une première crispation dès sa reprise », lance le quotidien francilien. Les joueurs parisiens ont croisé de nouvelles têtes au centre d’entraînement parisien à Poissy, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. « Les deux recrues brésiliennes ne venaient pas s’entraîner, mais s’acclimater à leur nouveau monde et faire les présentations. Ils ont pu découvrir leur nouvel entraîneur et leurs futurs partenaires. » Ils ont également profité de leur présence au Campus pour passer une batterie de tests médicaux. « À son arrivée à Poissy, le plus jeune des renforts conduisait même une voiture avec à ses côtés Nuno Mendes, le Portugais partageant la même langue, pour le guider dans ce centre high-tech. » Le Parisien indique que les deux Brésiliens, si tout se passe bien, pourraient même faire leur début avec le maillot des Rouge & Bleu contre l’US Revel, lors des 32es de finale de Coupe de France. « Les Parisiens retrouvent l’entraînement ce vendredi dans cette optique : aborder dans les meilleures conditions athlétiques ce premier rendez-vous de 2024. Ils auront encore trois séances avant la rencontre (Trophée des Champions, NDLR), ce samedi et ce dimanche et mardi en veille de match. Le Jour de l’an, ils pourront goûter au premier jour de repos depuis leur retour aux affaires. »

