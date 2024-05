Revue de Presse PSG : Mbappé, Safonov, Campos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 29 mai 2024. Des problèmes financiers entre le PSG et Kylian Mbappé, Matvey Safonov a passé sa visite médicale à Paris, Luis Campos maintenu chez les Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé et au PSG. Et la star parisienne connaît un départ compliqué avec les Rouge & Bleu au niveau financier. Alors qu’il n’a toujours pas digéré le fait que son attaquant parte libre à l’issue de son contrat, le président Nasser al-Khelaïfi digère encore moins l’idée qu’il pourrait ne toucher aucun euro dans l’histoire, pas même la fameuse prime dite de « fidélité » de 80M€. L’idée de base proposée par l’attaquant de 25 ans était justement de renoncer à cette prime s’il ne prolongeait pas avec le club parisien. En contrepartie, il était réintégré dans le groupe de Luis Enrique, après avoir manqué la tournée estivale au Japon. Sa prime de 80M€ en octobre n’a pas été versée, comme plusieurs médias l’ont annoncé. « Mais, en février, peu de temps après que le capitaine de l’équipe de France eut annoncé à Al-Khelaïfi son intention de quitter Paris, le club lui versait cette prime. Dans l’entourage du président parisien, on justifiait cette décision inattendue par la volonté que ce soit le Real Madrid qui règle la note finalement, pas Mbappé », explique L’E. Mais pour le président madrilène, Florentino Pérez, il n’était pas question de lâcher un centime pour un joueur qui était libre dans quelques mois. Alors qu’il nourrit une profonde aversion envers son homologue madrilène, Nasser al-Khelaïfi n’a pas de levier, aucun moyen de le faire plier, de le faire payer.

Le président parisien finit donc par s’énerver et « l’une des premières conséquences aura été une mise au ban de Mbappé sitôt son annonce faite en interne, au moment du huitième de finale aller de Ligue des champions contre la Real Sociedad (2-0, le 14 février) », rapporte L’E. Alors qu’il avait disputé tous les matches en intégralité jusque-là, le numéro 7 du PSG n’en jouera que onze en entier sur les vingt et un derniers de la saison. « Cela ressemble à une nouvelle mise à l’écart, parcellaire certes, mais à l’écart quand même. » L’Equipe rajoute que les Rouge & Bleu ont également « oublier » de verser au joueur son salaire du mois d’avril en plus d’une prime qui était prévue en février, ce qui correspond à une économie de 80M€. « Par ailleurs, d’autres sources maintiennent que des négociations seraient en cours pour obtenir un peu plus encore. Mais, de négociations, il n’y a guère. Depuis quelques jours, ce sont les avocats des deux parties qui sont concernés. Celui du PSG souhaiterait mettre par écrit un accord qui rappelle l’engagement estival de Mbappé, quand celui du joueur devrait probablement réclamer en retour le paiement des salaires », conclut L’E. Aux yeux de Kylian Mbappé, son président n’a pas tenu ses engagements.

Le quotidien sportif évoque aussi le dossier Matvey Safonov. Le gardien de 25 ans a passé sa visite médicale, hier à Paris, et va prochainement s’engager avec le PSG. Sauf retournement de situation, le portier de Krasnodar va parapher un contrat de cinq ans avec les champions de France à l’ouverture du mercato. Son transfert est estimé à près de 20M€ pour un élément qui occupera le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. « Le départ de Keylor Navas, le souhait d’Arnau Tenas d’avoir plus de temps de jeu la saison prochaine et les incertitudes sur l’avenir au club de Sergio Rico et Alexandre Letellier rendaient l’engagement d’un nouvel élément obligatoire », explique L’E. Le gardien titulaire de la sélection de Russie possède un bagage plus important qu’Arnau Tenas avec déjà plus de 140 matches de championnat et une dizaine de matches en Coupes d’Europe. Matvey Safonov vivra dans un premier temps dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma. « De l’avis de divers spécialistes, Safonov (1m92) dispose de qualités assez semblables à celles de l’ex de l’AC Milan. À savoir qu’il est bon sur sa ligne mais que son jeu au pied est perfectible et qu’il n’est pas toujours le plus à l’aise quand il s’agit de relancer de derrière. »

De son côté, Le Parisien fait le point sur le futur de Luis Campos au PSG. Et alors que son avenir était questionné ces dernières semaines, Luis Campos va bien rester chez les champions de France et honorer la troisième année de son contrat. le conseiller sportif « a réussi à balayer les vents contraires à défaut de susciter l’unanimité. Critiqué pour sa proximité avec le super agent Jorge Mendes, son caractère volcanique et un cloisonnement trop prononcé entre le sportif et l’administratif au goût de ce département, il a été conforté dans son rôle pour la saison prochaine. » Le Parisien explique que l’ordre viendrait directement de l’actionnaire, Tamim ben Hamad Al-Thani. Le conseiller sportif n’a pas attendu cet encouragement pour se mettre au travail et explorer les pistes du mercato d’été. Le dossier Matvey Safonov en est le parfait exemple. « Selon les premières informations distillées au sujet du futur ex-portier de Krasnodar, le Portugais l’avait ciblé depuis longtemps selon sa méthodologie désormais connue. De source russe, Luis Enrique aurait appelé Matvey Safonov la semaine dernière pour lui détailler ses attentes. »

Si Luis Campos reste une saison de plus au PSG, c’est aussi parce qu’il forme avec Luis Enrique un duo complice et efficace. « En public comme en privé, les deux hommes ne cessent de louer le travail de l’autre et s’ils ne sont pas d’accord sur tout, tout le temps, ils fonctionnent main dans la main, multipliant les points de convergence », avance LP. « Il y a quelques semaines, le maintien de Luis Campos n’était pas garanti. En froid avec certains dirigeants du club ou dans sa galaxie proche – une relation polaire avec Antero Henrique en particulier -, ses proches le disaient également exténué par la machine à broyer à laquelle on compare parfois le PSG. » Le quotidien francilien conclut en expliquant qu’une prolongation de contrat, lui qui est encore lié au PSG jusqu’en juin 2025, est désormais à l’étude.