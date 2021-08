Revue de Presse PSG : Mbappé, Strasbourg, Icardi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 14 août 2021 : L’avenir de Mbappé en question, quid de Mauro Icardi et le match de Strasbourg.

L’Équipe du jour consacre sa Une à Kylian Mbappé et ses interrogations sur son avenir au PSG. Dans cette “Messimania” il reste une zone d’ombre : le futur de l’international français. “Les discussions n’avancent guère depuis des mois et la tournure de ces derniers jours n’est pas rassurante. Si la question de cette prolongation se résumait à la qualité du recrutement parisien, on peut imaginer que l’affaire serait réglée depuis un moment, avant même la signature retentissante de la ‘Pulga’. (…) Ne pas voir Mbappé se précipiter dans le bureau du directeur sportif Leonardo (avec lequel il n’a jamais refusé de discuter) ou prendre rendez-vous avec son président pour régler au plus vite un dossier qui traîne tant est une réponse en soi” révèle le quotidien sportif. Le joueur souhaiterait être au centre d’un projet et si les dirigeants lui assurent cela, de l’autre côté il voit débarquer un sextuple Ballon d’Or. De quoi interpeller… “même s’il expliquait à des amis son excitation qu’il aurait à jouer à côté d’une telle icône légendaire pour lequel il a le plus grand respect. (…) À ce jour, ‘on ne peut écarter aucun scénario‘, explique une source interne, consciente que le ni-ni (ni prolongation ni vente) est un jeu risqué pour le club. De son côté, Al-Khelaïfi affiche depuis le début une fermeté totale et n’envisage pas une seconde une vente cet été. (…) Laisser filer l’occasion unique de s’appuyer sur une attaque Messi-Mbappé-Neymar ? ‘Inimaginable’, répète Leonardo en privé ces derniers jours.”

Le média sportif rapporte que le Real Madrid rêve de Mbappé et “envisage de passer à l’action auprès du PSG d’ici à la fin du mois. Dans l’idéal, avant de bouger, elle préférerait que l’attaquant de 22 ans exprime son envie de rejoindre Madrid, où il a toujours rêvé de jouer.” Les Madrilènes ont “deux éléments de réflexion en tête. D’abord, Mbappé ne veut toujours pas prolonger et il lui reste un an de contrat, donc c’est la dernière occasion d’éviter un départ libre pour les dirigeants parisiens. Ensuite, le recrutement de Lionel Messi et son salaire astronomique (autour de 40 M€ net annuels) vont contraindre les vice-champions de France – toujours selon le raisonnement espagnol – à trouver une solution pour boucler une équation financière qu’ils jugent intenable.” La “Casa Blanca” n’a pas dépensé et a beaucoup dégraissé. Elle peut compter à ce jour sur une trésorerie de 122 M€ qui pourrait atteindre les 150 M€ et devrait passer à l’attaque fin août. Mais les dirigeants se font “peu d’illusions sur la réussite de cette tentative.”

L’Équipe fait aussi un focus sur la situation de Mauro Icardi qui “étale une condition physique déjà au point (…) il espère démontrer qu’il peut, lui aussi, intégrer le cercle périphérique aux Galactiques du PSG, être un peu plus que le cinquième ou sixième homme de l’attaque.” Le joueur a “souvent été blessé la saison passée” et pourrait avoir des problèmes relationnels avec Leo Messi à cause de sa femme Wanda. “Parmi les joueurs qui ne sont plus indispensables à la bonne marche du PSG, Icardi est sans doute celui qui a la plus grande valeur marchande. Alors que Paris se trouve confronté au besoin de vendre, un transfert de son avant-centre serait plutôt perçu comme une bonne idée. Seulement, l’Argentin n’entend pas aller n’importe où” conclut le journal sportif.

À quelques heures du premier match à domicile du PSG L’Équipe explique que le Parc des Princes sera plein pour Messi et les nouvelles recrues qui recevront un bel accueil du public. Messi devra encore “attendre un peu” avant de faire ses grands débuts en Ligue 1.

XI probable du PSG face à Strasbourg : Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Wijnaldum, Danilo Pereira, Herrera – Mbappé, Icardi, Draxler.

Le Parisien de ce samedi consacre aussi un article complet à Kylian Mbappé et son avenir. Le média régional indique, sur son site internet, que l’écurie de Florentino Pérez va transmettre une offre au club de la capitale, une proposition de 120 millions d’euros. Le Parisien précise néanmoins que cette somme serait une base de départ dans les pourparlers entre les deux clubs. Avec la posture de Kylian Mbappé, pas pressé de prolonger son bail avec les Rouge et Bleu, le Real Madrid pense avoir les cartes en mains dans ce dossier. À contrario, Nasser Al-Khelaïfi, lui, estime qu’il parviendra à convaincre l’international tricolore de parapher un nouveau contrat cette saison.

Pour son retour dans un Parc des Princes plein, “le club de la capitale et ses ultras ont prévu de faire grimper la température au cours d’une soirée rythmée par la présentation des recrues estivales, dont le phénomène Lionel Messi, et les débuts à domicile de l’équipe de Mauricio Pochettino, une semaine après une victoire poussive à Troyes (2-1). Mais l’essentiel se situe presque partout, sauf sur le sportif.” Le pass sanitaire, l’ambiance bouillante du Collectif Ultras Paris ou encore la présentation de Lionel Messi au Stade de la Porte de Saint-Cloud seront les véritables sujets brûlants de cette soirée selon le quotidien local.

Le média révèle que Leo Messi ne fera pas ses grands débuts ce samedi en championnat de France. Sans surprise, le club de la capitale ne se précipitera pas avec son nouveau joyaux et devrait selon toute vraisemblance attendre le 29 août prochain pour débuter Ligue 1. Concernant les derniers internationaux qui sont revenus de vacances vendredi dernier, à savoir les finalistes de la Copa America et du Championnat d’Europe des Nations, ils devraient aussi ne pas jouer demain. Mauricio Pochettino pourrait donc se passer de nouveau de Neymar Jr, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marquinhos, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Le journal local rapporte que le groupe devrait être “le même qui a affronté Troyes” (2-1). Le coach argentin devrait aligner à nouveau un 4-4-2 avec Kylian Mbappé en pointe.

