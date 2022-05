Revue de Presse PSG : Mbappé, Titis, Simons, Bitshiabu…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 2 mai 2022. Les discours prudents du Real Madrid et du PSG sur l’avenir de Kylian Mbappé, les Titis dans l’attente de garantie sportive pour poursuivre avec leur club formateur et un Parisien dans l’équipe type de L’Equipe.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les paroles des différents protagonistes sur l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin. Et à l’approche de la fin de la saison 2021-2022, chaque parole et discours sont surveillés de près. « Tous les mots doivent être pesés au gramme près pour ne pas laisser de place à l’interprétation. » Alors qu’il avait assuré dans un premier temps que Kylian Mbappé allait rester à 100% au PSG jeudi en conférence de presse, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Mauricio Pochettino – est revenu sur ses propos quelques heures plus tard en marge du match face au RC Strasbourg. « A-t-il subi les foudres du PSG, mécontent de la certitude avec laquelle il s’est exprimé ? Un scénario possible même si ce n’est qu’une hypothèse. »

De son côté, le club madrilène a également été questionné sur Kylian Mbappé ce week-end. Après le titre de champion d’Espagne glané face à l’Espanyol de Barcelone (4-0) ce samedi, le coach madrilène, Carlo Ancelotti, a remis une pièce dans la machine pour l’avenir du champion du Monde 2018 : « Avec le président (Florentino Pérez), le futur est déjà écrit. » Il a été suivi quelques minutes plus tard par le patron du club espagnol : « Les fans rêvent de Mbappé ? Je n’avais pas réalisé cela, mais maintenant que vous me le dites, ça pourrait être vrai… » De son côté, l’attaquant du PSG avait indiqué à plusieurs reprises qu’il n’avait toujours pas fait son choix. Ainsi, les deux clubs concernés restent assez prudents dans leurs discours, ce qui explique « le silence de Nasser al-Khelaïfi ou de Leonardo côté parisien. » Pour le clan du joueur, la réflexion se poursuit, « y compris sur la manière d’annoncer le choix. Car la forme pourrait compter autant que le fond en vue de conserver la meilleure image possible. »

Le quotidien francilien évoque également l’avenir des Titis du PSG. Alors qu’ils attisent les convoitises et les regards de nombreux recruteurs et scouts étrangers, notamment des formations allemandes, les jeunes parisiens sont dans l’expectative pour leur avenir dans leur club formateur. Et certains cas étonnent, à l’image d’Ayman Kari. Sous contrat aspirant, le milieu de terrain de 17 ans réalise une saison pleine dans sa catégorie et a récemment reçu une proposition de contrat professionnel. Même s’il donne sa priorité à une prolongation avec le PSG, le joueur est apparu à de rares reprises aux entraînements du groupe professionnel. « Au sein du club de la capitale, on l’explique par une volonté de garder un collectif resserré en haut, avec les meilleurs éléments susceptibles de jouer à l’instant T, sous les ordres de Pochettino. Même si cela n’est pas de nature à rassurer les entourages de jeunes en pleine négociation pour prolonger ou non l’aventure. »

Pourtant, Mauricio Pochettino avait assuré de faire jouer les jeunes après le 10e titre de champion de France acquis. Une promesse qui n’a pas été tenue face au RC Strasbourg (3-3) car Xavi Simons, Edouard Michut et Eric Dina Ebimbe sont restés sur le banc. Une mauvaise nouvelle alors que l’international U19 néerlandais attend des garanties sportives pour prolonger son contrat chez les Rouge & Bleu. Ainsi, les trois prochains matches face à Troyes, Montpellier et Metz auront leur importance pour l’avenir de certains jeunes, ou « plus que jamais, ils seront regardants sur les intentions du PSG. » Concernant El Chadaille Bitshiabu, il s’interroge sur son avenir alors que le Bayern Munich a montré son intérêt malgré un contrat qui court jusqu’en 2024. Mais le défenseur de 16 ans « devrait rester à la disposition du groupe parisien pour la réception de Troyes, le 8 mai, avant de rejoindre la sélection » pour l’Euro U17 (16 mai au 1er juin).

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour, mais place un joueur des Rouge & Bleu dans son équipe type de cette 35e journée de Ligue 1. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors du match nul face au RC Strasbourg (3-3), l’attaquant parisien, Kylian Mbappé, a obtenu la note de 8 dans le journal sportif. « Kylian Mbappé, meilleur buteur et passeur du Championnat, fait sa septième apparition dans l’équipe type de la journée : seuls les Rennais Martin Terrier et Hamari Traoré (8) font mieux cette saison (…) En 32 matches, il a notamment reçu trois 9 et son quatrième 8 après son nouveau doublé contre Strasbourg. »