Revue de Presse PSG : Mbappé, titre, Strasbourg…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 27 mai 2023. Possiblement élu meilleur joueur de Ligue 1, où placer Mbappé dans l’histoire de la Ligue 1 ? Le match contre Strasbourg qui doit permettre au PSG d’être champion…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le match entre le PSG et Strasbourg. Au stade de la Meinau, le club de la capitale n’aura besoin que d’un point pour s’offrir le titre de champion de France. Du côté des Strasbourgeois, un point leur permettrait aussi d’obtenir leur maintien en Ligue 1. Le quotidien sportif explique qu’il faudra guetter les réactions des joueurs parisiens ce sir après le match de Strasbourg. « C’est dans ces moments-là que l’homme ne peut plus se cacher derrière le joueur. Que les sentiments, les émotions et les pensées ne pourront plus être dissimulés par des discours en conférence de presse ou en zone d’interview dans les couloirs des différents stades de France. » Loïc Tanzi explique que dire que certains éléments, « on hâte de voir cette saison se terminer, même avec le titre, n’est pas galvaudé. »

L’Equipe indique que le PSG espère terminer le travail ce soir. En s’offrant le titre, le club de la capitale pourra ainsi avancer sur la saison prochaine. « Depuis plusieurs semaines, les dirigeants réfléchissent aux décisions à prendre. Les annonces ont toujours été retardées pour ne pas perturber le groupe« , assure le quotidien sportif. Une fois le titre validé, Nasser al-Khelaïfi – qui devrait être présent au Stade la Mainau – et Luis Campos prendront successivement la parole « pour faire le bilan et définir publiquement les grandes lignes de ce qu’il devrait se passer dans les prochains mois. »

Dans son édition du jour, le Parisien se demande à quelle place se trouve Kylian Mbappé dans l’histoire du championnat de France. Avec deux buts d’avance, le numéro 7 du PSG pourrait de nouveau terminer meilleur buteur de la Ligue 1 et ainsi s’offrir cette distinction pour la cinquième fois de suite, un record à égalité avec Jean-Pierre Papin. Dimanche, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, il pourrait être élu pour la quatrième fois meilleur joueur du championnat, également de suite. Ce titre devrait lui revenir, « cela nourrit peu de débats » assure LP. Avec ces statistiques, peut-on parler du meilleur joueur de l’histoire de la Ligue 1 ? C’est une question difficile explique le quotidien francilien. « L’inconscient peut penser à l’ampleur prise par le concerné après et pas pendant. Et la réponse dépend de plusieurs critères : juge-t-on la technique, l’émotion ressentie, les souvenirs d’enfance, toujours les plus prégnants, le poids sur les résultats ? » Pour Alain Giresse, l’international français peut être considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de la Ligue 1. « Intrinsèquement, le meilleur pour moi, c’est Michel Platini, et c’est aussi un choix émotionnel et amical. Mais celui qui s’est exprimé au top de ses possibilités dans le championnat, c’est forcément Kylian. Il a tout démontré. […]On dit que Mbappé peut encore progresser mais il possède déjà un tel niveau !«

De son côté, Gervais Martel, président de Lens pendant 29 ans, cite un autre joueur passé par le PSG, Ronaldinho. « Pour moi, c’est Ronaldinho. Il est dans ma mémoire, avec des gestes impensables. Mbappé va le devenir mais il est encore jeune. » Pour Didier Roustan, le fait qu’il joue au PSG peut-être un désavantage sur cette question du meilleur joueur de l’histoire de Ligue 1. « Josip Skoblar et Safet Susic sont les deux joueurs qui m’ont le plus marqué, deux talents particuliers. […]Je citerai aussi Papin et Juninho. Mbappé est dans une équipe archi dominante, ce qui n’était pas le cas de Skoblar et Susic. Il y a 10 000 occasions pour le PSG. Il peut te faire vibrer à certains moments mais moi, je trouve que c’est dans la logique des choses. […]Par rapport à mon âge et mon vécu, ça ne joue pas en faveur de Mbappé. S’il réalisait les mêmes choses dans une équipe moins dominante et il y a quinze ans, il serait le premier nom que je cite.«

Le Parisien évoque aussi le titre de champion de France. Le PSG n’a plus qu’un point à aller chercher en deux matches pour s’offrir le titre, le onzième de son histoire, qui serait un record. Contre Strasbourg ce soir (21 heures, Prime Video), « c’est un soir pour faire la fête, pour en être une, pour célébrer un titre et laisser éclater les sourires. » Un titre obtenu dans une saison périlleuse, harassante et éreintante. « Il ne s’agit pas de minimiser l’un des rares moments de joie collective de l’année ni de banaliser cette quête que Paris a menée de bout en bout. » Même s’il y a eu des hauts et des bas, le PSG a été premier depuis la première journée. En s’offrant le titre, il deviendrait le premier club de l’histoire de la Ligue 1 à être leader de la première à la dernière journée. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans un très grand nombre de joueurs (Neymar, Mendes, Mukiele, Marquinhos, Ruiz, Ekitike, Hakimi), mais il pourra compter sur Kylian Mbappé, l’homme fort de la saison, qui vise un cinquième titre de meilleur buteur d’affilée en Ligue 1 et Lionel Messi, qui pourrait s’offrir le record de passes décisives (16 contre 18 pour Rothen et Di Maria).