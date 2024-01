Revue de Presse PSG : Mbappé, Zaïre-Emery, Orléans…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 18 janvier 2024. Les confidences de Kylian Mbappé dans Envoyé Spécial, la prolongation de Warren Zaïre-Emery, un stade plein à Orléans pour la réception du PSG, Gabriel Moscardo au PSG seulement cet été…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’interview accordée à Envoyé Spécial par Kylian Mbappé, qui sera diffusée ce soir sur France 2. Un entretien qui va durer 30 minutes, avance le quotidien francilien. « Ses confidences sont si rares qu’elles feront à n’en pas douter l’événement. France 2 l’a bien compris puisque, une fois n’est pas coutume, elle proposera le magazine dès la fin du journal télévisé, à 20h40. » Sa rencontre avec Pelé en 2019, ses envies de fonder une famille, un très étonnant stage de troisième, le racisme « inacceptable » dont il a été victime, la défaite des Bleus face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022, l’attaquant n’esquive aucun ballon, indique Le Parisien. Cet entretien a été enregistré le 18 décembre dernier dans le cadre d’un long sujet sur « Inspired by Kylian Mbappé » (IBKM), l’association de l’attaquant du PSG, pilotée par sa mère Fayza Lamari. « Le joueur estime que IBMK est son « héritage » et veut que la fondation continue « même après [lui], même après [sa] mère ». Le déclic quant à son envie de « transmettre » quelque chose à côté du football, de laisser une trace, est né après le Mondial 2018, dont il est sorti « grandi et complètement changé. » » Dans cette interview, il réitère son rêve de jouer les JO et explique qu’il a senti dès l’âge de 12 ans que son destin serait extraordinaire. L’international français évoque aussi sa relation avec ses parents et sa grand-mère paternelle.

Le Parisien évoque aussi la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG. Cette dernière est en bonne voie même si aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. Elle devrait être officialisée au printemps. Un sujet que l’on vous a relaté sur le site hier soir.

Le quotidien francilien s’intéresse également à l’avenir de Gabriel Moscardo. Alors qu’il devait s’engager avec le PSG cet hiver comme son compatriote Lucas Beraldo, un problème au pied gauche nécessitant une intervention chirurgicale a été détecté lors de sa visite médicale. Une opération qui repousse son arrivée dans la capitale française à l’été prochain. Un sujet que l’on vous a également relaté hier sur Canal Supporters.

De son côté, l’Equipe évoque le 16es de finale de Coupe de France du PSG contre l’US Orléans et de l’engouement populaire pour cette rencontre malgré les prix élevés des places. « Les entrées les plus accessibles que le club loirétain envisageait de mettre en vente (30 euros) debout autour du terrain, n’ont pas été autorisées par la Préfecture pour des raisons de sécurité. » Pour assister à ce match entre le leader de Ligue 1 et le douzième de National, il faut débourser entre 60 et 100 euros. Le quotidien sportif explique qu’il y aura 7 801 places au stade de la Source pour le match, « quand l’USO espérait tutoyer les 10 000. » De son côté, le PSG décidé de financer pour 50 % les 1 500 places qu’il commercialise à destination de ses supporters, mises en vente à 30 € au lieu de 60, un tarif jugé trop cher, avance l’Equipe. « Du côté d’Orléans, on justifie ces montants par des coûts fixes importants pour accueillir ce genre de rencontre de gala, qui n’auraient pas été engendrés par une affiche moins prestigieuse. D’autant que, sauf revirement d’ici samedi, le PSG n’envisage pas de laisser sa part des recettes, l’USO étant un club pro. » Une politique tarifaire certes élevée, donc, mais qui n’a pas empêché les acheteurs de se masser, tôt mercredi matin, pour tenter d’obtenir l’un des 2 000 billets disponibles aux guichets. Quelques places, les dernières, devraient être mises en vente ce jeudi, conclut l’Equipe.