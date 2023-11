Revue de presse PSG : Mbappé, Zaïre-Emery, Parc des Princes

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 18 novembre 2023. Kylian Mbappé auteur d’une performance XXL, une première amère pour Zaïre-Emery, l’ambitieux projet du PSG pour rénover le Parc des Princes…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient évidemment sur le carton de l’équipe de France contre Gibraltar (14-0) dans le cadre de l’avant-dernière journée des Éliminatoires à l’Euro 2024. Avec ce succès, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont assurés d’être tête de série lors du tirage au sort de la phase de poules de la compétition. Lors de ce récital, l’attaquant du PSG a régalé avec trois buts et trois passes décisives. Avec ce triplé, il devient le seul meilleur buteur de la France en matches officiels avec 37 réalisations, dépassant Thierry Henry (34). Il est aussi devenu le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, avec 46 réalisations. Il a dépassé Antoine Griezmann (44). Son coéquipier, Warren Zaïre-Emery, n’a passé que 17 minutes sur le terrain pour sa première cape. Il s’est fait écraser sa cheville sur l’action de son but. « Une promesse recouverte d’une cruauté, et un nuage noir pour le PSG, qui aurait beaucoup de mal à se passer de lui dans le mois européen qui s’annonce« , avance le quotidien sportif.

Le quotidien sportif revient aussi sur la première sélection amère de Warren Zaïre-Emery. Titulaire, le titi du PSG a marqué dès sa première mais a dû quitter le terrain après avoir subi une grosse faute sur sa cheville lors de l’action de son but. L’Equipe explique que le milieu de terrain (17 ans) a vu sa cheville gonfler et a dû se rendre directement à l’hôpital pour passer des examens. « Tout le monde s’est empressé de prendre des nouvelles en espérant que les craintes ne se confirment pas. » Présent en conférence de presse d’après-match, Didier Deschamps a donné des nouvelles de son numéro 8. « Il a eu une rotation tout de suite avec sa cheville qui a énormément gonflé. Il est allé en ­urgence faire des examens qui ont écarté une fracture possible, c’est une bonne nouvelle, même si la blessure est importante. Ça aurait pu être plus grave car quand il y a fracture, c’est de longs mois. » Le quotidien sportif explique que le staff doit attendre les résultats de l’IRM qui en dira plus, après avoir fait passer une radio à la cheville du néo-international. « L’absence ne sera pas courte mais ce discours reste rassurant pour le Paris-Saint-Germain qui a des échéances très importantes à venir. » Le voir sur la pelouse pour le match du PSG contre Monaco vendredi est presque impossible, tout comme la réception de Newcastle le mardi suivant, avance l’Equipe. Le staff du PSG, qui va le récupérer plus rapidement que prévu, va évaluer à son tour la blessure dans les prochains jours.

Avant sa blessure, le titi du PSG était devenu le plus jeune international français d’après-guerre (17 ans, 255 jours) mais également le deuxième plus jeune buteur de l’histoire des Bleus derrière Maurice Gastiger, contre la Suisse, le 8 mars 1914, à 17 ans et 156 jours. Il est aussi devenu le 10e joueur depuis 2000 à marquer dès sa première sélection. Mais tout cela a été entaché par sa blessure. « Comme à son habitude, le Parisien n’a rien laissé transparaître de son angoisse après l’incident. Que ce soit sur le banc, au milieu de ses coéquipiers, puis dans la nuit niçoise, il a toujours affiché sa sérénité, laissant l’agitation pour les personnes autour de lui. » Sur ses 25 premiers ballons touchés, le Parisien a d’abord semblé un peu pris par l’émotion en perdant les premiers. Mais cela n’aura duré qu’un petit instant avant que le « robot » ne reprenne sa marche en avant. « En attendant de le revoir sur les terrains, Zaïre-Emery va aussi pouvoir profiter de cette blessure pour souffler un peu mentalement. Pas du luxe après quatre mois passés la tête dans le guidon« , conclut l’Equipe.

Le Parisien revient également sur la première frustrante de Warren Zaïre-Emery avec l’équipe de France. « Le voir rentrer au vestiaire, soutenu par le staff et boitant très bas, gâche un peu la fête et laisse quelques inquiétudes« , lance le quotidien francilien. Ce dernier explique que les premiers examens radiologiques se sont montrés rassurants mais le jeune milieu de terrain doit passer une IRM. Avant cette blessure, il avait encore battu des records de précocités, lui qui les collectionne avec le PSG que ce soit en Ligue 1, Coupe de France ou bien encore en Ligue des champions et qui vient de s’en offrir deux avec les Bleus. Il est devenu le plus jeune international français depuis 1914, effaçant des tablettes Eduardo Camavinga, et celui du plus jeune buteur depuis 1914.

Le quotidien francilien évoque aussi la prestation XXL de Kylian Mbappé contre Gibraltar avec trois buts et trois passes décisives. Lors de cette soirée de gloire, l’attaquant du PSG a atteint la barre symbolique des 300 buts en carrière (club et sélection). « Les 300 buts ? Ça passe au second plan, l’équipe passe avant tout. J’ai toujours voulu marquer l’histoire de mon sport. Certains ont marqué 800 ou 850 buts, 300 c’est ridicule, lance l’attaquant pour TF1. Le collectif, ça a plus de valeur que les records individuels. C’est super, on avait l’objectif de battre ce record. On a eu ce sérieux tout au long du match. On l’a fait collectivement. » Avec ce nouveau triplé, il devient le premier joueur de l’histoire à avoir atteint la barre des 10 buts lors de deux années civiles avec les Bleus (12 en 2022, 10 en 2023). « Définitivement, il n’est pas comme les autres. Il peut être gentiment tancé par Luis Enrique pour sa mince contribution au travail défensif du PSG après son coup du chapeau contre Reims. Il écoute, accepte la remarque et repart de plus belle« , conclut Le Parisien.

Avec son match XXL, le numéro 7 du PSG a reçu les meilleures notes de la rencontre. Il a obtenu un 8 du Parisien. « Il a sorti la panoplie du parfait attaquant en étant à la fois passeur et à la conclusion. Impliqué sur une bonne partie des buts, il trouve Griezmann (2-0, 5e), marque sur pénalty (4-0, 30e), arrose Clauss en retrait (5-0, 35e), coupe au premier poteau (36e), glisse le cuir pour sublimer Fofana (7-0, 37e) avant de réitérer avec Coman (9-0, 66e). Mais, surtout, il marque deux nouveaux buts pour s’offrir un triplé, dont le dernier d’un lob merveilleux de 40 m (12-0, 82e). Le geste de la soirée ! » Le quotidien sportif est plus généreux avec un 9. « 3 buts, 3 passes décisives. Et le sentiment que tout était beaucoup trop facile. Sans forcer, le Parisien a nourri sa feuille de stats en Bleu (pour atteindre 46 buts). Que retenir sinon ? Qu’il se rapproche un peu de Giroud (1 but repris) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire. Et qu’il a été l’auteur d’un lob de quarante mètres (82e) absolument délicieux.«

L’Equipe évoque revient également sur l’histoire du futur stade pour le PSG. Les dirigeants parisiens aimeraient devenir propriétaires du Parc des Princes, mais la mairie de Paris se montre réticente. Le PSG a alors candidaté pour le rachat du Stade de France. « En plus de la constitution de son dossier de candidature pour l’achat du Stade de France, qu’il doit remettre le 3 janvier, le PSG n’a pas abandonné l’idée de mener une rénovation d’ampleur au Parc des Princes. Ce qui sous-entend qu’il espère toujours pouvoir l’acquérir, même si ce n’est pas le souhait de la Ville de Paris, son propriétaire« , indique le quotidien sportif. Le club de la capitale, aidé par les cabinets d’architectes Pierre Ferret et Populous, planche depuis un certain temps sur un projet de grande ampleur, moderne, ambitieux et luxueux, avance l’Equipe. « Cette version comprendrait notamment un toit et une pelouse rétractable. » Ces équipements viendraient s’ajouter à une augmentation de la capacité du stade de la porte de Saint-Cloud. Un peu supérieure à 47 000 places actuellement, la direction, pour qui cette question est majeure afin d’augmenter sensiblement ses revenus, espère la porter autour des 60 000 places, plus probablement à environ 57 000 sièges, avec une hausse du nombre de places VIP. La note de ces possibles travaux devrait largement augmenter, pour approcher du milliard d’euros. Mais pour que ce projet aboutisse, il faudra trouver un accord avec la Mairie. Avec le refus de cette dernière de vendre le Parc, les relations entre les deux parties sont coupées et très fraiche. « La mairie a ouvert la porte à une reprise du dialogue, ce que dément le PSG. C’est pourtant un préalable à toutes négociations pour tenter de rapprocher et satisfaire les deux camps. Dans son esprit, la Ville est prête à accorder un bail de très longue durée (99 ans), ce qui peut s’apparenter quasiment à une propriété. La direction parisienne considère que, si la situation est au point mort aujourd’hui, ce n’est pas de sa faute, mais celle de la Ville. » Les ego de part et d’autre retardent cette reprise du dialogue. Selon plusieurs sources, elle semble pourtant inéluctable, en raison des délais pour la recherche d’un terrain à bâtir pour un nouveau stade et d’éventuels recours qui ne manqueraient pas d’être lancés, ainsi que de la complexité du dossier du Stade de France. L’évolution de ce dernier pourrait pousser les décideurs parisiens à se remettre à la table des discussions avec Hidalgo et ses équipes, conclut l’Equipe.