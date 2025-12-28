Revue de Presse PSG : Mbaye, équipe-type monde 2025…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 28 décembre 2025. Ibrahim Mbaye impressionne avec le Sénégal, trois Parisiens présélectionnés (gardiens et latéraux) pour l’équipe-type monde 2025…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la belle entrée d’Ibrahim Mbaye avec le Sénégal face à la République démocratique du Congo à la Coupe d’Afrique des Nations. Remplaçant au coup d’envoi, l’ailier de 17 ans a apporté une vraie personnalité au moment de son entrée en jeu. Il a notamment été décisif pour permettre à sa sélection et à Sadio Mané d’égaliser dans cette rencontre (1-1, 69e). « Dès son entrée, après une grosse heure de jeu, Mbaye a envoyé du lourd, des dribbles, de la percussion et de l’efficacité (….) À la moindre de ses prises de balle, Mbaye a fait mal à ses adversaires, tenté, montré une personnalité affirmée pour un ado de 17 ans. » Sa vitesse et son explosivité sur ses premiers appuis ont impressionné. Le Titi parisien est devenu international sénégalais en novembre dernier et il a rapidement bluffé son monde. « Les échos qui nous reviennent parlent d’un talent rare et d’une attitude très respectueuse en prime (…) On sait la difficulté d’intégrer, jeune, les matchs en Afrique, souvent physiques. Mais lui ne s’est pas posé la moindre question depuis qu’il a enfilé le paletot de son pays. Jamais il n’a été inhibé par l’enjeu et le poids de ce maillot. Et son choix de représenter le Sénégal, et non la France, fait rayonner son aura au pays », conclut L’E.

Après avoir élu le onze Ligue 1 de 2025, le quotidien sportif invite désormais à élire l’équipe-type monde de l’année. Et sans surprise, le PSG est bien représenté au niveau des gardiens et des latéraux. Grand acteur du parcours parisien en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma, désormais à Manchester City, fait partie des sélectionnés. Il sera en concurrence avec Alisson (Liverpool), Diogo Costa (FC Porto), Thibaut Courtois (Real Madrid), Mike Maignan (AC Milan), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal) et Yann Sommer (Inter Milan).

Au poste des latéraux, les deux joueurs du PSG, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, sont également présélectionnés. Le Marocain fera face à Alexander Arnold (Liverpool / Real Madrid), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen / Liverpool), Malo Gusto (Chelsea), Reece James (Chelsea), Jules Koundé (FC Barcelone), Konrad Laimer (Bayern Munich) et Jurriën Timber (Arsenal) au poste de latéral droit. Les concurrents du Portugais au poste de latéral gauche sont : Alejandro Balde (FC Barcelone), Riccardo Calafiori (Arsenal), Alvaro Carreras (SL Benfica / Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Federico Di Marco (Inter Milan), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Myles Lewis-Skelly (Arsenal) et Andrew Robertson (Liverpool).

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la belle entrée d’Ibrahim Mbaye avec le Sénégal. Alors que sa sélection était menée contre la République démocratique du Congo, dans cette deuxième journée de la CAN, l’ailier du PSG a été à l’origine du but égalisateur de Sadio Mané après une belle percée balle au pied. Grâce à sa percussion, le jeune ailier n’a cessé de provoquer la défense adverse, après son entrée à l’heure de jeu à la place d’Ismaïla Sarr. « À peine dix minutes après l’ouverture du score de Cedric Bakambu (61e), le champion d’Europe avec Paris a proposé un véritable festival aux spectateurs du Grand Stade de Tanger », en éliminant Axel Tuanzebe et Arthur Masuaku avant de filer au but. Mardi dernier face au Botswana (3-0), le Titi était devenu le plus jeune joueur de l’histoire du football sénégalais à disputer une CAN, à l’âge de 17 ans et 10 mois. « Il a ainsi devancé l’ancien international sénégalais Mamadou Diallo, qui avait disputé une rencontre dans la compétition en mars 1990 à 18 ans et 6 mois », rapporte LP. Après être passé par toutes les catégories jeunes de l’équipe de France, Ibrahim Mbaye avait finalement décidé de représenter le Sénégal en novembre dernier.

