Revue de presse PSG : Mental, Lille, Ruiz, Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 25 février 2025. Luis Enrique salue l’évolution de la personnalité et du caractère de son équipe, plus de peur que de mal pour Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery se rapproche d’un retour, la décision pour le report de PSG / Lille connue ce mardi…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la solidité psychologique du PSG cette saison. « C’est un débat qui revient chaque printemps ou presque. Ce Paris-là, marqué par des effondrements spectaculaires en Ligue des champions depuis dix ans, peut-il craquer ? Sous l’effet de faits de jeu défavorables, de contextes brûlants ou d’erreurs individuelles grotesques, peut-il imploser mentalement ? Dimanche, au terme du succès à Lyon (3-2), Luis Enrique, comme il le fait régulièrement ces derniers mois, s’est félicité du caractère de ses joueurs », avance le quotidien sportif. Alors que son Paris s’avance vers des matches brûlants, est-il vraiment à l’abri de ce type de séquence éreintante où la stabilité émotionnelle est essentielle ? « J’en suis convaincu. Le match de City l’a prouvé, lâche Sabri Lamouchi. Ce jour-là, même à 0-2, je n’ai pas perçu un seul moment de panique. Je ne lui vois pas beaucoup de points faibles dans le jeu, mais, surtout, je perçois, malgré son jeune âge, une équipe avec beaucoup de caractère. Il y a eu dimanche par exemple des situations litigieuses et je n’ai vu aucun joueur demander vertement quelque chose, ils restent dans leur sujet, focus« , lance l’actuel coach d’Al-Riyadh. Sur ce type de situation, ces derniers mois, Luis Enrique adopte un langage corporel apaisé, avec, comme dimanche, des appels au calme répétés, indique L’Equipe. Il s’appuie pour diffuser ce type de message sur deux ou trois relais, dont Vitinha et Marquinhos. « Seul rescapé des sombres défaillances sous QSI (Barça, MU…), le capitaine, friable par le passé, interprète désormais son rôle de leader différemment. Avec beaucoup de prises de paroles. » À l’exception de la rencontre face à Manchester City ou de quelques très rares moments, ce PSG 2024-2025 n’a jamais vraiment traversé ce type de séquence brûlante. Luis Enrique les y prépare, explique le quotidien sportif. Avec ce refus ancré de vaciller. De quoi donner quelques garanties. Et prémunir son Paris de scénarios improbables ? Le double rendez-vous des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Liverpool livrera sa vérité, conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également le possible report du match contre le PSG et Lille comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Le bureau de la LFP, qui se tient ce mardi, doit en effet statuer sur la demande du LOSC de reporter cette rencontre afin de préparer au mieux le huitième de finale aller de la Ligue des champions. L’Equipe explique que si Lille souhaite décaler ce match, ce n’est pas le cas du PSG. « C’est donc au bureau de la LFP d’essayer de trouver une solution qui convienne aux deux clubs. » Mais cela ne s’annonce pas aisé et il risque d’y avoir un mécontentement, lance le quotidien sportif. Ce dernier indique que l’une des solutions qui pourrait être proposée serait de décaler le prochain match de Ligue 1 de Lille, contre Montpellier, pour lui laisser huit jours avant son huitième retour contre Dortmund.

De son côté, Le Parisien évoque l’état de santé de Fabian Ruiz, blessé contre Lyon dimanche soir. Le quotidien francilien parle aussi de l’état de santé de Warren Zaïre-Emery, absent depuis presque un mois en raison d’une blessure à la cheville. Un sujet qui a été relayé sur Canal Supporters hier soir.