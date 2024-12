Revue de presse PSG : mercato, attaquants, impuissance…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 9 décembre 2024. Pas d’arrivée cet hiver sans départ au préalable, l’impuissance des attaquants en Ligue des champions…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le mercato hivernal du PSG. « À moins d’un mois du mercato d’hiver, qui débute le 1er janvier, Paris a lancé quelques axes de réflexion pour se renforcer et étudier quelques profils, aux postes de défenseur central droitier ou d’ailier gauche, pour amener de la concurrence à Bradley Barcola, alors que Désiré Doué pourrait évoluer plus régulièrement au milieu, son souhait prioritaire. » Le quotidien francilien explique que les dirigeants parisiens n’ont pas relancé les pistes menant Tomas Araujo ou Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations du Parisien, « le champion de France pourrait passer un mois de janvier bien calme côté arrivée et sans recrue, comme ce fut le cas en 2023 et 2024. Pourquoi Paris pourrait-il reconduire cette habitude ? Tout simplement parce que Luis Enrique et Luis Campos considèrent que les deux renforts parisiens viennent d’abord en interne et se nomment Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez« . Leur retour de blessure, déjà effectif pour le Portugais, va permettre d’avoir un peu plus de profondeur de banc ainsi que des options nouvelles. Sans oublier celui de Presnel Kimpembe, qui se fera de manière plus précautionneuse, avance le quotidien francilien. « Du président à l’entraîneur, on répète à l’envi cette volonté de ne pas se précipiter ni de surpayer des cibles potentielles. Cette communication comporte toujours une part de bluff, mercato oblige. Mais elle signe la feuille de route en ce début décembre. » Le Parisien indique que deux scénarios pousseraient le PSG à recruter. Le premier, une blessure longue d’un de ses joueurs. « En dehors de ce cas très précis, le technicien espagnol apprécie avoir un groupe stable, au moins en terme numérique. À ce titre, les départs pourraient être compensés. » Et dans cette optique, deux noms sont avancés, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Si le défenseur central a des courtisans (Juventus, Naples), son salaire est un frein. Le club de la capitale ne serait pas disposé à prendre en charge ses émoluments dans le cadre d’un prêt. Le joueur, qui joue très peu, est lui ouvert à un départ. Du côté de l’attaquant, la porte à un départ cet hiver est bien ouverte, « même si, à en croire le PSG et l’intéressé, ce dernier sera encore là durant la seconde partie de saison. » Paris considère que l’attaquant possède une valeur marchande non négligeable et n’entend pas le brader, ce qui peut rendre les approches timides, conclut Le Parisien.

De son côté, L’Equipe évoque le manque d’efficacité des attaquants du PSG, qui n’ont pas marqué cette saison en Ligue des champions. Pour retrouver trace d’un attaquant buteur en Champions League, il faut remonter en avril et le dernier but de Kylian Mbappé lors du quart de finale retour sur la pelouse du FC Barcelone (1-4). Le quotidien sportif fait un focus sur quatre joueurs qui doivent faire trembler les filets en Europe. Tout d’abord, Bradley Barcola. En Ligue des champions, l’ancien lyonnais n’a marqué qu’une seule fois en quinze matches. « Il a encore l’âge (22 ans)d’être un attaquant fonctionnant par cycles, une caractéristique de son début de carrière, ce qui est une limite autant qu’une promesse, mais on dirait que ses adversaires se sont adaptés à son jeu et à ses dribbles, qui ne passent presque plus. » Ensuite, il y a Ousmane Dembélé, qui sera suspendu mardi soir. « Après le départ de Mbappé au Real, Dembélé est ce qui s’approche le plus près d’une star, dans l’effectif du PSG, mais la manière dont son entraîneur le gère ne peut pas lui plaire. Cela a des conséquences sportives, parce que Paris peut difficilement se passer du poids offensif de son attaquant international, et parce que Dembélé, comme Gianluigi Donnarumma, est très populaire dans le vestiaire parisien. » L’hypothèse d’un commencement de rupture au moment d’Arsenal a un prolongement statistique : Dembélé avait inscrit 4 buts en 6 journées de L1, avant, et un seul depuis, avance L’Equipe. De son côté, Randal Kolo Muani joue peu. Le message que Luis Enrique lui a envoyé ces dernières semaines, par son management, est assez clair : il ne compte pas sur lui et le relègue assez loin dans la hiérarchie, lance le quotidien sportif. Ce dernier indique que ses chances d’être élu mardi soir à Salzbourg semblent faibles. Enfin, Gonçalo Ramos, qui devrait jouer son premier match de Ligue des champions mardi soir. « Attendu comme le sauveur d’une attaque parisienne, Gonçalo Ramos porte à la fois cet espoir et ce fardeau. » Reste à savoir maintenant si Luis Enrique va l’aligner une troisième fois d’affilée, alors que le Portugais de 23 ans est toujours à la recherche de son premier but en Ligue des champions sous le maillot parisien, conclut L’Equipe.

À la veille de la rencontre contre Salzbourg, Le Parisien indique que Luis Enrique pourrait aligner la même équipe que lors du match nul du PSG sur la pelouse d’Auxerre (0-0).

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Lee, Ramos, Barcola