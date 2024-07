Revue de Presse PSG : mercato, Campos, Osimhen…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 31 juillet 2024. Pourquoi le mercato du PSG avance doucement, la direction parisienne a du mal à vendre ses joueurs, Luis Campos ne veut pas surpayer, le point sur les différentes pistes parisiennes…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande pourquoi le mercato du PSG avance doucement. Depuis l’ouverture du marché des transferts le 10 juin dernier, le club parisien a seulement officialisé l’arrivée de Matvey Safonov. Si de nombreuses pistes sont ouvertes, les champions de France n’ont encore rien concrétisé. « La direction assure avoir anticipé ce marché et dit ne pas s’inquiéter. C’est aussi un mode de fonctionnement du conseiller sportif. Luis Campos a l’habitude d’ouvrir de multiples discussions avant de n’en finaliser qu’un nombre restreint. » Pour renforcer la défense, le dirigeant portugais avait parlé avec l’entourage de quatre défenseurs, dont celui de Leny Yoro et Dean Huijsen, qui ont finalement rejoint Manchester United et Bournemouth. « Tout comme un international, dont le nom n’a pas filtré, et à qui Campos a même fait miroiter une offre à venir en cas d’échec avec Yoro. Le résultat ? Plus de nouvelles depuis plusieurs semaines », rapporte L’E. Certains se lassent d’attendre à l’image du joueur du Feyenoord, Lutsharel Geertruida, à qui le PSG a fait une offre contractuelle sans avancer dans les négociations avec le club néerlandais. Pour l’instant, la recherche d’un élément défensif a été mis de côté pour plusieurs raisons.

Mais, le mercato du PSG va s’accélérer dans les prochaines semaines. João Neves est proche de devenir un nouveau joueur parisien, même si l’accord total avec le SL Benfica n’a pas encore été trouvé. Les deux formations finalisent les derniers détails. Concernant Désiré Doué, sa décision devrait intervenir après les Jeux Olympiques 2024, lui qui est au coeur d’une lutte entre le PSG et le Bayern Munich. Dans le secteur offensifs, les dossiers Jadon Sancho et Nico Williams n’avancent pas. L’international espagnol se dirige plutôt vers le FC Barcelone ou une saison supplémentaire avec son club de l’Athletic Bilbao, rapporte le quotidien sportif. Pour Victor Osimhen, ça souffle entre le chaud et le froid. « Le Nigérian se retrouve lui aussi en salle d’attente, en espérant avoir le signe d’une offre ferme du champion de France. » En début de mercato, le PSG disait en privé vouloir cinq ou six nouveaux éléments dans son effectif. Et ce nombre pouvait être ajusté selon les départs. Cependant, ils sont peu nombreux à quitter le club. Le board parisien souhaiterait se séparer de Milan Skriniar, mais aucune offre n’est arrivée sur la table. Pour Manuel Ugarte, la proposition de Manchester United est encore trop loin des exigences parisiennes. « La direction doit aussi gérer des négociations pour Nordi Mukiele et Carlos Soler (intérêts en Premier League) alors que la porte est officieusement ouverte pour Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani », ajoute L’Equipe.

Avant de signer un joueur, Luis Campos et Luis Enrique aiment parler directement avec le principal concerné. Dans son discours, le technicien espagnol rappelle la nécessité de se battre pour gagner sa place dans le onze de départ. Le coach parisien ne garantit jamais du temps de jeu à ses recrues. « Une façon de ne pas se mettre en difficulté lorsqu’il aura des choix à faire. Mais des mots aussi parfois difficiles à entendre pour des joueurs qui doivent choisir entre plusieurs clubs. » De son côté, Luis Campos connaît parfaitement les rouages du mercato afin d’avoir les joueurs au meilleur prix. Dans certains dossiers, le dirigeant portugais est persuadé de pouvoir rafler la mise en fin de mercato, et cela peut être le cas pour Victor Osimhen. Le Napoli désire vendre le Nigérian pour ensuite recruter Romelu Lukaku. « Plus les semaines passent, plus les Italiens peuvent se retrouver dans une position délicate car le Belge n’attendra pas, au risque de finir bredouille », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.