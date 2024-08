Revue de presse PSG : Mercato, Danilo Pereira, Skriniar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 31 août 2024. Le mercato du PSG à la hauteur ? Annoncés sur le départ, Danilo Pereira et Milan Skriniar sont toujours-là…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le mercato du PSG qui s’est terminé hier soir. Le quotidien sportif estime qu’en recrutant Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, le club de la capitale a respecté une partie de son plan initial, qui était de recruter dans chacune des lignes, avec une volonté de doubler tous les postes. « Ce marché ciblé correspond au cahier des charges d’un nouveau projet jeune et sans star. Alors que le secteur défensif paraît quantitativement limité, c’est au milieu – avec l’absence d’un élément de taille qui a de l’impact – et devant, et ce malgré l’arrivée de Doué que Paris semble le plus léger. » L’Equipe estime que les dirigeants du PSG ont respecté leur plan cet été, avec la fin de la politique de recrutement de stars. Le PSG entend désormais « créer » lui-même ce type de joueurs. Luis Enrique, qui a repoussé des dossiers tels que celui de Victor Osimhen, est le garant de cette évolution, assure le quotidien sportif. « Les quatre recrues représentent ce que l’Espagnol souhaite mettre en place, avec un intérêt collectif supérieur aux intérêts individuels. » Lors de ce mercato, le PSG n’a jamais souhaité surpayer. Les Parisiens se sont retirés de tous les dossiers dans lesquels ils ont senti que les prix étaient gonflés, lance l’Equipe. « En interne, on se félicitait vendredi d’avoir construit une jeune équipe capable d’être performante où tous les postes sont doublés (sauf celui de latéral gauche). » En ce qui concerne les départs, le PSG a plus procédé avec des prêts. « Dans l’urgence ces derniers jours, la direction a dû se résoudre à laisser partir des joueurs (comme Nordi Mukiele, prêté au Bayer Leverkusen) en espérant pouvoir réaliser une opération financière l’année prochaine. » La satisfaction vient toutefois de la masse salariale du club qui a fortement baissée, avance le quotidien sportif. Après ce mercato, L’Equipe estime que le PSG n’est pas suffisamment armé derrière, avec notamment le manque d’une doublure d’expérience pour Achraf Hakimi. La doublure du Marocain « s’appelle… Warren Zaïre-Emery. Et le milieu, déjà testé à ce poste l’an dernier, a montré logiquement ses limites. Yoram Zague (18 ans) a prouvé qu’il pouvait dépanner. Mais, sur un match de très haut niveau, si Hakimi est absent, Paris aura un manque. » Enfin, la question du recrutement d’un numéro 9 s’est posé, notamment après la blessure de Gonçalo Ramos. Mais « Luis Enrique a défendu sa vision d’une animation offensive moins dépendante d’un seul homme. Une option risquée sur les matches de très haut niveau. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi le mercato estival du PSG. Le quotidien francilien explique que le club de la capitale, depuis plusieurs saisons, nous avait habitués à des derniers jours de mercato agité. « Cette année, point de folie, aucune arrivée et à peine une rumeur si ce n’est celle de la presse espagnole, peu après 20 heures, envoyant Marco Asensio au Fenerbahçe. Une information que son entourage nous a rapidement démentie précisant que l’ancien Madrilène était heureux à Paris. » Le Parisien indique que cette dernière journée du mercato a permis au PSG de dégraisser, avec notamment le prêt de Carlos Soler à West Ham. « En discussions depuis plusieurs jours avec Paris, le club londonien a finalement obtenu l’Espagnol sous forme de prêt avec option d’achat, dont la levée est soumise à condition. Initialement, les deux formations s’étaient accordées sur un transfert de 23 millions d’euros bonus compris mais les Hammers ne sont pas parvenus à dégraisser suffisamment pour boucler l’opération sous cette forme. » Juan Bernat a été prêté à Villarreal alors qu’Ismaël Gharbi a rejoint Braga contre cinq millions d’euros et un intéressement de 50 % à la revente. « Ce stratagème, la direction sportive du club l’a aussi proposé aux clubs qui sont venus aux renseignements pour Ayman Kari, qui est toujours Parisien. » Deux dossiers auraient pu agiter la fin du mercato du PSG, ceux de Danilo Pereira et Milan Skriniar, qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique et qui étaient invités à se trouver des portes de sorties. L’international portugais, qui n’est pas opposé à un départ, a vu plusieurs clubs se renseigner sur lui (Porto, le FC Barcelone, Al-Ittihad, l’Atlético). Mais les dirigeants parisiens voulaient récupérer 10 millions d’euros pour leur numéro 15. « Une situation contrariante pour l’intéressé qui espère trouver une solution dans les jours à venir alors que plusieurs marchés (Turquie et Portugal) restent ouverts. » Pour Milan Skriniar, cela s’annonce compliqué. Si le marché turc est encore ouvert, ses émoluments ont de quoi refroidir de nombreux clubs. « Pour l’Arabie saoudite en revanche, rien d’effrayant mais Al-Nassr qui est venu aux renseignements boucle l’arrivée de Mohamed Simakan dans les prochaines heures et Al-Shabab, qui cherche également un défenseur, a d’autres noms en tête », conclut Le Parisien.