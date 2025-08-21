Revue de presse PSG : Mercato, départs, Akliouche…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 21 août 2025. La fin du mercato animée par les départs, fin du mercato dans le sens des arrivées, Maghnes Akliouche devrait rester à Monaco…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la fin du mercato du PSG. Ce dernier devrait être animé par les départs des joueurs indésirables, aucune nouvelle recrue étant attendu sauf s’il y a un départ d’un joueur non prévu. « L’arrivée d’une nouvelle recrue impliquera forcément un départ d’un joueur avec lequel le PSG se projette à l’instant T. Sollicité, Lee Kang-in fait, par exemple, partie des éléments qui s’interrogent sur leur avenir, alors que l’idée du club de la capitale est plutôt de conserver l’international sud-coréen. » Le PSG pistait Maghnes Akliouche en cas de départ de l’international sud-coréen, mais la piste semble s’être totalement refroidie. Ce dernier devrait rester à Monaco. Pour Kolo Muani et consorts, les perspectives de temps de jeu passeront nécessairement par un départ. Comme indiqué dans nos colonnes, un accord sur les bases d’un contrat de cinq ans a été trouvé entre l’attaquant et la Juventus Turin. Le club bianconero, où il était prêté en janvier, est la priorité de l’international français. Un prêt avec option d’achat obligatoire est en discussion. Le principal point d’achoppement entre le PSG et la Juve porterait sur le montant de ladite option, avance le quotidien sportif. En ce qui concerne Carlos Soler, il a fait l’objet d’une première approche de Villarreal. Le Sous-Marin jaune devrait revenir à la charge cette semaine pour l’international espagnol, qui dispose aussi d’un marché en Angleterre. Brighton, Wolverhampton et un autre club dont l’identité n’a pas filtré restent attentifs à sa situation. « Alors que l’avenir de Renato Sanches semble s’écrire du côté de Trabzonspor, en prêt, malgré l’intérêt du Panathinaïkos, la Premier League pourrait également servir de terre d’accueil pour Marco Asensio et Donnarumma. » Pour l’international espagnol, un retour définitif à Aston Villa est possible. Le portier italien, s’imagine, lui, à Manchester City, avec lequel un accord contractuel a déjà été trouvé. Une possible arrivée chez les Citizens semble dépendre d’un départ d’Ederson à Galatasaray, et son entourage nous a indiqué hier qu’il n’y avait actuellement rien de neuf à son sujet. Il dispose dans tous les cas d’une certaine cote outre-Manche, où l’autre club de Manchester, United, fait également partie de ses courtisans, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le mercato du PSG. Le quotidien francilien indique que le mercato dans le sens des arrivées est clos.








