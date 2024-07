Revue de Presse PSG : mercato, Désiré Doué, Bayern Munich…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 24 juillet 2024. Désiré Doué au coeur d’une bataille entre le PSG et le Bayern Munich, le club parisien ne veut pas surpayer, Nasser al-Khelaïfi impliqué dans les discussions…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le dossier Désiré Doué. Et le milieu du Stade Rennais sera au centre d’une bataille entre le PSG et le Bayern Munich. Il y a dix jours, le club bavarois avait déjà formulé une première offre de 35M€, repoussée par les dirigeants bretons. Dans la foulée, les champions de France avait réagi avec une proposition de 45M€ bonus compris sur la table. Mais ce mardi, le Bayern a augmenté son offre pour se rapprocher des attentes des dirigeants rennais. La formation allemande a proposé 55M€ bonus compris. Mais rien n’est encore joué dans ce dossier. « Doué est très courtisé à travers l’Europe depuis plusieurs mercatos. Rennes le sait et n’est pas pressé de conclure. Il n’a pas précisément communiqué de prix palier pour le laisser partir et n’a pas même répondu à toutes les offres, sans doute heureux de faire monter les enchères », explique L’E.

Une nouvelle offre du PSG est attendue dans les heures à venir, mais cette proposition devrait être inférieure (salaire+ prix) à celle du Bayern Munich. Le board des Rouge & Bleu valorise le milieu offensif de 19 ans aux alentours de 50M€. Si les dirigeants parisiens sont prêts à faire des efforts, ils ne veulent pas non plus surpayer. « Outre l’aspect économique, ils avancent d’autres types arguments, comme le projet et la place qui lui serait accordée. Suffisant pour faire pencher la balance ? C’est l’enjeu de ces prochaines heures. » De son côté, Désiré Doué, qui prépare actuellement les Jeux Olympiques avec l’équipe de France Espoirs, n’a pas encore exprimé son choix. Preuve de l’importance de ce dossier pour le PSG, le président Nasser al-Khelaïfi s’est impliqué à son tour. « Le président s’est déjà entretenu avec le joueur et son père. On le sait, le PSG a opéré un recentrage de sa politique autour d’une équipe plus collective, plus jeune, plus française », rappelle le quotidien sportif.

Mais depuis le début du mercato, les Rouge & Bleu ont raté les pistes Leny Yoro et Rayan Cherki. Un nouvel échec dans le dossier Désiré Doué pourrait jeter un doute sur l’attractivité des champions de France auprès des meilleurs jeunes du pays. Mais à l’inverse, une arrivée du Rennais pourrait renforcer cette nouvelle politique, à l’image de Bradley Barcola l’été dernier qui était pourtant courtisé par Liverpool et Manchester City. « La trajectoire de l’ex-Lyonnais, une des révélations de la saison, est d’ailleurs la meilleure des publicités pour le PSG auprès de la nouvelle génération. » L’évolution de Warren Zaïre-Emery est aussi un exemple à prendre en compte. Le coach parisien, Luis Enrique, n’a pas hésité à donner un temps de jeu conséquent aux jeunes au détriment de joueurs plus expérimentés. « Cerise sur le gâteau qui en dit long, les deux gamins sont devenus internationaux A en cours de saison et se sont même invités dans le groupe de Didier Deschamps pour l’Euro, à la surprise générale », conclut L’E.

